Plus de 70 000 Marocains ont franchi la frontière vers Ceuta fin juillet

Fin juillet 2026, plus de 70 000 Marocains traversent la frontière vers Ceuta, en Espagne, créant un flux exceptionnel aux postes-frontières. La majorité des personnes reviennent rapidement au Maroc, soulevant des interrogations sur les motivations de ces déplacements groupés, dans un contexte migratoire tendu.

Fin juillet 2026, plus de 70 000 personnes ont franchi la frontière séparant le Maroc de Ceuta, l’enclave espagnole située sur la côte nord-africaine. Ce mouvement massif a concerné en grande majorité des ressortissants marocains. Les traversées se sont échelonnées sur plusieurs jours, créant un flux exceptionnel aux postes-frontières.

Un mouvement de retour rapide

Les personnes ayant effectué cette traversée ont ensuite fait le chemin inverse dans les jours qui ont suivi. Ce va-et-vient inhabituel par son ampleur soulève des interrogations sur les motivations de ces déplacements groupés. Les autorités des deux côtés de la frontière ont dû gérer cette affluence soudaine sans précédent récent.

L’épisode intervient dans un contexte migratoire tendu entre le Maroc et l’Espagne. Ceuta, avec Melilla, constitue l’une des deux enclaves espagnoles sur le territoire marocain, points de passage stratégiques entre l’Afrique et l’Europe. Le phénomène de juillet dernier reste à ce jour peu expliqué officiellement.