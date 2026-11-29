Les autorités nigériennes imposent des sanctions à trois sociétés pétrolières chinoises pour non-respect d'engagements relatifs à l'exploitation des ressources. Les mesures comprennent des pénalités financières et la reprise de concessions dans la région de l'Agadem, renforçant la souveraineté du Niger sur ses ressources naturelles.

Les autorités nigériennes ont décidé de sanctionner trois sociétés pétrolières chinoises présentes sur leur territoire. Cette décision intervient dans un secteur stratégique pour l’économie du Niger, qui entend renforcer son contrôle sur l’exploitation de ses ressources naturelles.

Le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, a annoncé samedi 28 novembre plusieurs mesures à l’encontre des partenaires pétroliers chinois du pays. Cette décision fait suite à un ultimatum de 45 jours, accordé le 13 octobre, pour obtenir l’application d’engagements pris lors d’accords signés en mai dernier à Niamey.

Les autorités reprochent notamment à la China National Petroleum Corporation (CNPC) de ne pas avoir transféré vers les banques nigériennes les recettes issues des exportations de pétrole brut. Celles-ci sont évaluées par Niamey à environ 5 milliards d’euros. Les engagements concernaient également l’amélioration des rémunérations des travailleurs locaux et le recrutement de davantage de ressortissants nigériens.

Niamey reprend le contrôle de plusieurs gisements

Parmi les sanctions annoncées figurent des pénalités financières et la récupération des concessions pétrolières encore inexploitées dans la région de l’Agadem. Le Niger entend également revoir les conditions financières d’utilisation et d’entretien des oléoducs assurant le transport de sa production pétrolière.

Cette décision marque une nouvelle étape dans les tensions entre Niamey et ses partenaires économiques chinois. Depuis leur arrivée au pouvoir en juillet 2023, les autorités militaires nigériennes cherchent à renforcer la maîtrise nationale des ressources minières et énergétiques du pays.