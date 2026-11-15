Soudan du Sud : les élections repoussées à février 2027 sur fond de violences et de crise humanitaire

Les élections générales au Soudan du Sud, initialement prévues en décembre, sont maintenant programmées pour le 11 février 2027, en raison de violences croissantes et d'une crise humanitaire. Ce report, justifié par un besoin d'améliorer l'inscription des électeurs, survient dans un contexte politique tendu, marqué par des rivalités ethniques et une instabilité persistante.

La Commission électorale nationale du Soudan du Sud a annoncé samedi le report des premières élections générales du pays, initialement prévues en décembre, au 11 février 2027. Ce délai supplémentaire intervient alors que le pays fait face à une recrudescence des violences et à une situation humanitaire alarmante.

Les élections présidentielle et législatives du Soudan du Sud, qui devaient se tenir en décembre prochain, ont été officiellement repoussées au 11 février 2027. La porte-parole de la Commission électorale nationale, Josephine Achiro, a tenu à nuancer la portée de cette décision : « Nous n’avons pas reporté les élections. Nous avons simplement ajusté le calendrier pour permettre la mise en œuvre d’autres processus, conformément à la loi. » Elle a invoqué l’article 57 de la loi régissant la Commission pour justifier cet ajustement, en citant notamment les besoins en matière d’inscription des électeurs et d’éducation civique.

L’obstacle est de taille : selon la Banque mondiale, la grande majorité des Sud-Soudanais ne dispose pas de pièce d’identité reconnue par l’État, ce qui complique considérablement l’organisation d’un scrutin crédible. Des milliers de centres d’enregistrement ont été ouverts à travers le pays pour tenter de pallier ce déficit.

Ce report s’inscrit dans un contexte politique particulièrement tendu. Le président Salva Kiir, qui appartient au groupe ethnique dinka, a dissous le gouvernement de transition en septembre dernier et gouverne depuis par décret, à la tête d’une administration intérimaire. Il a par ailleurs limogé son vice-président Riek Machar, figure de la communauté nuer, qui avait été inculpé pour trahison et se trouve actuellement en résidence surveillée.

Les deux hommes incarnent une rivalité qui a déjà plongé le pays dans la guerre civile. Entre 2013 et 2018, les combats entre leurs partisans respectifs ont fait plus de 400 000 morts. Un accord de paix fragile, conclu en 2018 et formellement désigné sous le nom d’Accord de paix revitalisé, avait conduit à la formation d’un gouvernement d’union nationale en 2020, mais les affrontements entre communautés dinka et nuer restent fréquents.

La cheffe de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud, Anita Kiki Ghebo, a tiré la sonnette d’alarme cette semaine, signalant une aggravation des violences et estimant qu’environ dix millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire. Elle a également souligné que 1,4 million de personnes ont fui le conflit en cours au Soudan voisin pour se réfugier sur le territoire sud-soudanais. « Si elles ne sont pas traitées, les crises politiques, sécuritaires et humanitaires risquent de se renforcer mutuellement et d’exacerber davantage les tensions et les vulnérabilités à travers le pays », a-t-elle averti, appelant à une reprise du dialogue pour définir une feuille de route crédible.

Indépendant du Soudan depuis juillet 2011 à la suite d’un référendum, le Soudan du Sud compte environ douze millions d’habitants et figure parmi les nations les plus pauvres du monde.