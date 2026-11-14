Vincent Jeanbrun propose d'organiser une primaire de la droite et du centre sous forme d'éliminations successives, inspirée de « Koh-Lanta ». Ce format, qui s'étalerait sur six semaines, vise à mobiliser les électeurs et à susciter un intérêt médiatique accru, malgré de nombreuses questions pratiques à résoudre.

Et si la primaire de la droite et du centre se transformait en véritable feuilleton télévisé ? Alors que les prétendants à l’élection présidentielle de 2027 peinent toujours à s’entendre sur les modalités d’un scrutin commun, Vincent Jeanbrun vient de présenter une proposition pour le moins originale. Selon les informations du Journal du dimanche, publiées ce samedi 14 novembre, le ministre du Logement souhaite organiser une primaire à éliminations successives, sur le modèle des compétitions télévisées comme « Koh-Lanta ». Baptisé « La grande convergence », son projet prévoit six semaines de confrontation entre les candidats, avec un débat télévisé thématique chaque semaine, suivi d’un vote des électeurs le week-end. Le dimanche soir, le candidat arrivé dernier serait éliminé, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. Une formule inspirée du système utilisé par le Parti conservateur britannique pour départager ses prétendants à la direction du parti.

Vincent Jeanbrun envisage un calendrier allant du 30 novembre au 10 janvier, bien plus précoce que les dates des 31 janvier et 7 février proposées par Bruno Retailleau. Entre cinq et dix candidats pourraient participer à la compétition, après avoir obtenu un nombre important de parrainages d’élus locaux, répartis dans au moins trente départements, ainsi que le soutien de dix parlementaires. Le scrutin serait ouvert à tous les Français inscrits sur les listes électorales, avec une participation financière de cinq euros à chaque tour, soit jusqu’à trente euros pour les électeurs souhaitant voter pendant les six semaines. Les votes pourraient être organisés sur Internet ou dans des bureaux physiques, sous la supervision d’une haute autorité composée de sept personnalités indépendantes. Le ministre entend ainsi transformer une primaire traditionnellement organisée en un ou deux tours en une succession de rendez-vous permettant aux électeurs de comparer progressivement les programmes.

Philippe, Attal, Retailleau, Lisnard et même Riner invités à participer

Le ministre du Logement voit large. Selon le JDD, il prévoit d’adresser un courrier à Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, David Lisnard, Teddy Riner, Xavier Bertrand, Dominique de Villepin ou encore Natacha Polony. D’autres personnalités, parmi lesquelles Nicolas Sarkozy ne figure pas dans la liste rapportée, mais Gérard Larcher, Valérie Pécresse, François Bayrou, Christine Lagarde, Hervé Morin, Robert Ménard et Gérald Darmanin, devraient également être sollicitées. Vincent Jeanbrun estime qu’une compétition de plusieurs semaines permettrait d’intéresser davantage les Français aux débats de fond et de donner une visibilité particulière aux candidats. « Avec ce système, on change de paradigme », assure-t-il, convaincu que les électeurs pourraient progressivement se rassembler autour d’une personnalité. Le ministre assume également la dimension médiatique de son projet, qui permettrait à différentes chaînes de télévision d’organiser les débats successifs.

Reste à convaincre les principaux intéressés. Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard doivent déjà réunir leurs équipes mardi 17 novembre pour préparer une primaire plus classique, tandis qu’Édouard Philippe maintient fermement son refus d’y participer. Vincent Jeanbrun considère qu’un candidat refusant une consultation aussi ouverte devrait en assumer les conséquences politiques. Mais son projet soulève plusieurs questions pratiques : comment organiser six tours de scrutin en aussi peu de temps, garantir la sincérité du vote électronique et déterminer les éliminations si le nombre initial de candidats varie entre cinq et dix ? Le coût de l’opération et la capacité à mobiliser les électeurs chaque semaine restent également à préciser.