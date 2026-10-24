La disparition de Jean-Paul Huchon suscite de nombreux hommages dans la classe politique française. L’ancien président socialiste de la région Île-de-France est décédé dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 octobre, à l’âge de 80 ans. Figure historique de la gauche réformiste et ancien directeur de cabinet de Michel Rocard à Matignon, il avait dirigé la première région française pendant dix-sept ans. Parmi les personnalités qui ont salué sa mémoire figure Valérie Pécresse, son ancienne adversaire politique, qui lui avait succédé à la présidence de la région en 2015.
Né en 1946, Jean-Paul Huchon avait construit une grande partie de son parcours aux côtés de Michel Rocard, dont il partageait les convictions sociales-démocrates et l’attachement à la décentralisation. Directeur de cabinet du Premier ministre de 1988 à 1991, il avait participé à une période marquée par plusieurs grandes réformes sociales. Il avait ensuite succédé à Michel Rocard à la mairie de Conflans-Sainte-Honorine, avant de conquérir la présidence du conseil régional d’Île-de-France en 1998. Réélu en 2004 puis en 2010, il avait notamment consacré une partie importante de son action aux transports publics, à l’aménagement du territoire et au développement du réseau francilien.
Valérie Pécresse salue un adversaire devenu un ami
Valérie Pécresse, qui avait remporté les élections régionales de 2015 face à la gauche, a exprimé sa tristesse à l’annonce du décès de Jean-Paul Huchon. Malgré leurs différences politiques, les deux anciens adversaires avaient progressivement développé une relation d’estime et d’amitié. En 2018, la présidente LR avait d’ailleurs fait attribuer à son prédécesseur le titre de président honoraire de la région Île-de-France, saluant son engagement au service des Franciliens.
Le Parti socialiste a également rendu hommage à l’ancien président de région, rappelant son rôle dans l’histoire de la gauche de gouvernement et son attachement au dialogue social. La région Île-de-France a annoncé qu’un hommage officiel lui serait consacré lors de sa séance plénière du 12 novembre.
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