Jean-Paul Huchon, ancien président socialiste d'Île-de-France, décède à 80 ans, suscitant des hommages au sein du paysage politique français. Valérie Pécresse, son ancienne rivale, souligne leur amitié croissante au fil du temps. Son action en faveur des transports et du développement territorial est également rappelée par la région et le Parti socialiste.

La disparition de Jean-Paul Huchon suscite de nombreux hommages dans la classe politique française. L’ancien président socialiste de la région Île-de-France est décédé dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 octobre, à l’âge de 80 ans. Figure historique de la gauche réformiste et ancien directeur de cabinet de Michel Rocard à Matignon, il avait dirigé la première région française pendant dix-sept ans. Parmi les personnalités qui ont salué sa mémoire figure Valérie Pécresse, son ancienne adversaire politique, qui lui avait succédé à la présidence de la région en 2015.

Né en 1946, Jean-Paul Huchon avait construit une grande partie de son parcours aux côtés de Michel Rocard, dont il partageait les convictions sociales-démocrates et l’attachement à la décentralisation. Directeur de cabinet du Premier ministre de 1988 à 1991, il avait participé à une période marquée par plusieurs grandes réformes sociales. Il avait ensuite succédé à Michel Rocard à la mairie de Conflans-Sainte-Honorine, avant de conquérir la présidence du conseil régional d’Île-de-France en 1998. Réélu en 2004 puis en 2010, il avait notamment consacré une partie importante de son action aux transports publics, à l’aménagement du territoire et au développement du réseau francilien.

Valérie Pécresse salue un adversaire devenu un ami

Valérie Pécresse, qui avait remporté les élections régionales de 2015 face à la gauche, a exprimé sa tristesse à l’annonce du décès de Jean-Paul Huchon. Malgré leurs différences politiques, les deux anciens adversaires avaient progressivement développé une relation d’estime et d’amitié. En 2018, la présidente LR avait d’ailleurs fait attribuer à son prédécesseur le titre de président honoraire de la région Île-de-France, saluant son engagement au service des Franciliens.

Le Parti socialiste a également rendu hommage à l’ancien président de région, rappelant son rôle dans l’histoire de la gauche de gouvernement et son attachement au dialogue social. La région Île-de-France a annoncé qu’un hommage officiel lui serait consacré lors de sa séance plénière du 12 novembre.