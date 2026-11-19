Mort de David Habib à 65 ans : vingt-quatre années de vie parlementaire et une carrière marquée par la fidélité à ses convictions

David Habib, député des Pyrénées-Atlantiques, est décédé à 65 ans, laissant un parcours politique impressionnant de vingt-quatre ans à l'Assemblée nationale. Ancien membre du Parti socialiste, il a défendu des positions économiques et a refusé l'alliance avec La France insoumise, incarnant une certaine indépendance au sein de la gauche.

Le député des Pyrénées-Atlantiques David Habib est décédé ce jeudi 19 novembre 2026, à l’âge de 65 ans. Sa disparition a été annoncée par la présidente de l’Assemblée nationale. Ancien socialiste, élu sans interruption au Palais Bourbon depuis 2002 et deux fois vice-président de l’institution, il était l’une des figures expérimentées de la vie parlementaire française.

C’est une disparition qui touche l’Assemblée nationale. David Habib, député de la troisième circonscription des Pyrénées-Atlantiques depuis vingt-quatre ans, est mort à l’âge de 65 ans. Né le 16 mars 1961 à Paris, cet élu profondément enraciné dans le Béarn avait consacré l’essentiel de sa carrière à la politique, des responsabilités municipales aux plus hautes fonctions du Palais Bourbon. Les circonstances de son décès n’ont pas été précisées à ce stade.

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Bordeaux, David Habib avait commencé son parcours électoral à Mourenx, où il devient conseiller municipal en 1989. Trois ans plus tard, il est élu conseiller général du canton de Lagor, avant de conquérir la mairie de Mourenx en 1995. Il la dirige pendant près de dix-neuf ans, jusqu’en 2014. Dans ce territoire industriel du bassin de Lacq, il construit progressivement son implantation politique, défendant notamment l’activité économique et les emplois locaux.

En juin 2002, il fait son entrée à l’Assemblée nationale sous l’étiquette du Parti socialiste. Il ne quittera plus son siège, remportant successivement les élections législatives de 2007, 2012, 2017, 2022 et 2024. Une longévité parlementaire devenue relativement rare dans une institution profondément renouvelée au fil des dernières élections.

Au cours de ses six mandats, David Habib s’intéresse particulièrement aux questions économiques, industrielles et budgétaires. Il siège notamment à la commission des finances et à celle des affaires économiques. Il accède également à la vice-présidence de l’Assemblée nationale à deux reprises, de 2015 à 2017, puis de 2019 à 2022, participant ainsi directement à la conduite des travaux parlementaires.

Un socialiste indépendant, opposé à l’alliance avec Jean-Luc Mélenchon

Longtemps membre du Parti socialiste, David Habib appartenait à une sensibilité sociale-démocrate attachée à une certaine indépendance vis-à-vis des autres formations de gauche. Proche de Manuel Valls, dont il soutient la candidature à la primaire de 2017, il prend progressivement ses distances avec l’orientation politique de son parti.

La rupture intervient en 2022, lorsque le Parti socialiste conclut un accord électoral avec La France insoumise dans le cadre de la Nupes. Refusant cette alliance avec Jean-Luc Mélenchon, David Habib quitte le PS et se présente aux élections législatives en dehors de cet accord. Il remporte néanmoins une nouvelle victoire dans sa circonscription, avec 66,55 % des voix au second tour, face au candidat de la Nupes.

L’élu assume alors son refus d’une gauche placée sous l’influence de La France insoumise, tout en continuant de revendiquer son identité socialiste. Proche de l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, il rejoint en 2023 son mouvement, La Convention, avant de siéger au sein du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) à partir de 2024.

Sa carrière aura également été marquée par une tentative de conquête de la mairie de Pau, en 2014. Candidat de la gauche, il s’incline au second tour face à François Bayrou, sans que cette défaite ne remette en cause son ancrage parlementaire dans le département.

Avec la disparition de David Habib, c’est un quart de siècle de vie politique nationale qui s’achève. Député sous quatre présidences de la République, de Jacques Chirac à Emmanuel Macron, il aura traversé les recompositions de la gauche française, les alternances et les crises parlementaires, sans perdre son implantation électorale dans les Pyrénées-Atlantiques.

À 65 ans, David Habib laisse derrière lui le parcours d’un élu local devenu une figure durable de l’Assemblée nationale, dont il aura occupé les bancs pendant plus de vingt-quatre années.