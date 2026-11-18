« Je ne suis pas d'accord et je lui ai dit » : après son dîner avec Mélenchon, la patronne d'Engie rejette sa renationalisation

Après un dîner avec Jean-Luc Mélenchon, Catherine MacGregor, directrice d'Engie, réaffirme son rejet de la renationalisation de l'entreprise, malgré un dialogue constructif. Elle insiste sur l'importance du secteur privé pour réaliser les investissements dans les énergies renouvelables, tout en reconnaissant les divergences majeures des orientations économiques.

Le dîner entre Jean-Luc Mélenchon et plusieurs grands patrons français a donné lieu à des échanges particulièrement directs. Invitée mercredi 18 novembre de France Inter, Catherine MacGregor, directrice générale d’Engie, est revenue sur la rencontre organisée la veille à Paris entre le candidat de La France insoumise à la présidentielle et une dizaine de dirigeants de grandes entreprises. Parmi les participants figuraient notamment Bernard Arnault, patron de LVMH, et Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies. Accompagné de la députée insoumise Aurélie Trouvé, Jean-Luc Mélenchon a pu présenter ses orientations économiques et discuter de sujets tels que l’énergie, la fiscalité et les relations internationales. Catherine MacGregor décrit une rencontre organisée dans une « ambiance de dialogue », tout en reconnaissant l’existence de désaccords importants avec le programme du candidat.

L’un de ces désaccords concerne directement l’avenir d’Engie. La France insoumise défend la renationalisation du groupe énergétique, dont l’État reste actionnaire minoritaire, dans le cadre d’un projet visant à renforcer le contrôle public sur les secteurs considérés comme stratégiques. Catherine MacGregor rejette cette perspective. « Je ne suis pas d’accord et je lui ai dit », a-t-elle expliqué sur France Inter. La dirigeante estime qu’une prise de contrôle intégrale par l’État n’est pas nécessaire pour permettre à Engie d’investir en France, de développer les énergies renouvelables, de gérer les infrastructures de stockage et de poursuivre ses activités industrielles. Elle rappelle également que le groupe emploie environ 40 000 personnes en France et considère que son organisation actuelle permet déjà de répondre à une partie des objectifs énergétiques nationaux.

Des divergences profondes, mais une volonté affichée de dialoguer

La directrice générale d’Engie ne présente pourtant pas ce dîner comme une confrontation stérile. Elle souligne au contraire l’importance de pouvoir échanger directement avec des responsables politiques défendant des orientations différentes de celles des entreprises. Les questions énergétiques ont notamment occupé une place importante dans les discussions, alors que la France doit faire face à des investissements considérables dans la production d’électricité, les réseaux et la décarbonation de son économie. Jean-Luc Mélenchon considère de son côté que le contrôle public de grands groupes permettrait de mieux orienter ces investissements et de garantir des prix compatibles avec les besoins des ménages et des entreprises. Les dirigeants présents autour de la table ne partagent pas nécessairement cette analyse, mais la rencontre leur a permis de confronter leurs arguments en dehors des échanges médiatiques habituels.

Ce rendez-vous intervient dans une campagne présidentielle où les relations entre les grandes entreprises et les candidats occupent une place croissante. Marine Le Pen a elle aussi rencontré plusieurs dirigeants du CAC 40 ces derniers mois, notamment pour présenter ses propositions économiques. Catherine MacGregor a participé à certains de ces échanges et a également exprimé des réserves sur plusieurs orientations énergétiques défendues par le Rassemblement national. Pour Jean-Luc Mélenchon, le dîner de mardi ne constitue pas un renoncement à son programme de transformation économique. Le candidat insoumis maintient ses propositions sur la fiscalité, les retraites, les salaires et le secteur de l’énergie. La réaction de Catherine MacGregor montre néanmoins que le dialogue avec le patronat ne supprime pas les divergences de fond.