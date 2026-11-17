Aurélien Pradié est chargé d'une mission parlementaire par le gouvernement pour examiner l'impact du narcotrafic, de la corruption et des gangs sur la société française. Sa démarche inclut des auditions et des déplacements, avec un rapport prévu d'ici 2027, visant à proposer des réponses aux enjeux de sécurité et d'autorité républicaine.

Aurélien Pradié se voit confier une nouvelle mission par le gouvernement. Le député du Lot, ancien secrétaire général des Républicains, a été chargé par le Premier ministre Sébastien Lecornu d’une mission parlementaire consacrée à la lutte contre le narcotrafic et à l’influence grandissante des organisations criminelles sur la société française. Officiellement désigné par un décret du 27 octobre, publié au Journal officiel le lendemain, l’élu a présenté les grandes orientations de ses travaux lors d’une conférence de presse organisée le 12 novembre à Cahors. Dans un message adressé à ses soutiens, il alerte sur une menace qui dépasse désormais, selon lui, le seul commerce de stupéfiants. Il décrit des organisations criminelles cherchant à imposer une véritable « contre-société », fondée sur la violence, les armes et des règles concurrentes de celles de la République. Une évolution qu’il considère comme une menace directe pour l’État de droit.

La mission confiée à Aurélien Pradié porte officiellement sur « la bataille idéologique contre la culture du narcotrafic : acclimatation morale de la société et contre-modèle républicain ». Derrière cette formulation, le parlementaire entend examiner trois phénomènes qu’il juge insuffisamment pris en compte dans la lutte contre les réseaux criminels. Le premier concerne la circulation des armes illégales, notamment celles utilisées par les groupes impliqués dans les trafics. Le deuxième porte sur les risques de corruption, aussi bien dans certaines administrations que dans les institutions et les milieux économiques. Enfin, le député souhaite analyser la manière dont les gangs développent leurs propres codes, leurs hiérarchies et leurs formes d’autorité, jusqu’à proposer, selon lui, un modèle social alternatif susceptible d’attirer de nouvelles recrues. Pour Aurélien Pradié, la lutte contre le narcotrafic ne peut donc se limiter aux saisies de drogue et aux interpellations.

Auditions, déplacements et rapport : Pradié veut explorer les « angles morts » du narcotrafic

Le parlementaire annonce vouloir conduire ses travaux « en toute indépendance et avec exigence ». Plusieurs auditions seront organisées avec des magistrats, des policiers, des gendarmes, des spécialistes des réseaux criminels et des acteurs directement confrontés au narcotrafic. Des déplacements sont également envisagés dans différentes régions françaises, mais aussi à l’étranger, notamment en Italie, afin d’étudier les méthodes employées contre les organisations mafieuses. Aurélien Pradié devrait être accompagné d’un magistrat et travailler en lien avec les services du ministère de la Justice. Le calendrier annoncé prévoit une mission de trois à six mois, avec un rapport attendu au premier trimestre 2027. L’objectif est d’identifier les mécanismes permettant aux organisations criminelles de renforcer leur influence et de proposer des réponses susceptibles de compléter les dispositifs policiers et judiciaires existants.

Cette mission intervient alors que le narcotrafic représente un enjeu majeur de sécurité publique, dans les grandes agglomérations comme dans les territoires ruraux. Les saisies de cocaïne ont fortement augmenté ces dernières années, atteignant 84,3 tonnes en 2025 selon l’Office anti-stupéfiants. Aurélien Pradié insiste notamment sur la nécessité de ne pas sous-estimer l’implantation des réseaux criminels dans les petites villes et les campagnes, qui peuvent servir de lieux de stockage, de transit ou de repli. Le député souhaite également comprendre comment la corruption et la banalisation de la violence contribuent à l’enracinement de ces organisations. Les conclusions de ses travaux devront permettre d’évaluer si de nouvelles mesures législatives ou administratives sont nécessaires. En confiant cette mission à un parlementaire non inscrit, le gouvernement entend approfondir un volet de la lutte contre le narcotrafic qui dépasse la seule répression des trafics et touche à la capacité de la République à maintenir son autorité sur l’ensemble du territoire.