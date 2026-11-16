Lors d'un débat, Gabriel Attal se distingue de Le Pen et Mélenchon sur le pouvoir d'achat en rejetant leurs propositions de baisse des prix. Il promet jusqu'à 270 euros nets par mois grâce à la suppression de la CSG. Attal souhaite également améliorer l'accès aux prestations sociales pour les familles monoparentales.

Gabriel Attal veut se démarquer de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon sur la question du pouvoir d’achat. Lors du débat présidentiel organisé lundi 16 novembre par TF1 et LCI, en partenariat avec les Restos du Cœur, le candidat de Renaissance a contesté les propositions de ses deux concurrents visant à faire baisser les prix. « Moi, je ne crois pas aux mesures qui sont défendues par madame Le Pen et monsieur Mélenchon sur la TVA ou sur le blocage des prix », a-t-il déclaré. Face aux difficultés rencontrées par les ménages, l’ancien Premier ministre préfère agir directement sur les rémunérations en supprimant la contribution sociale généralisée (CSG) prélevée sur les salaires. Il promet ainsi un gain pouvant atteindre 270 euros nets supplémentaires par mois pour les travailleurs concernés, une mesure qu’il présente comme une réponse plus durable à la baisse du pouvoir d’achat.

Le président de Renaissance a invité les téléspectateurs à regarder leur bulletin de salaire pour identifier le prélèvement qu’il souhaite faire disparaître. « Prenez votre feuille de paye, vous allez à la ligne CSG. Je propose de supprimer cette ligne », a-t-il expliqué. Une suppression qui représenterait un coût important pour les finances publiques, la CSG contribuant notamment au financement de la Sécurité sociale. Gabriel Attal affirme avoir prévu des économies pour compenser cette perte de recettes, en particulier sur les dépenses de fonctionnement de l’État. Il reconnaît que des efforts budgétaires seront nécessaires, mais considère que cette méthode permettrait d’augmenter les revenus disponibles sans imposer directement aux entreprises une hausse équivalente des salaires bruts. Les 270 euros annoncés correspondent toutefois à un gain maximal avancé par le candidat, et non à une augmentation uniforme pour tous les salariés.

TVA, blocage des prix et baisse des prélèvements : trois approches différentes

Marine Le Pen défend de son côté une baisse de la fiscalité sur la consommation. La candidate du Rassemblement national souhaite supprimer la TVA sur certains produits de première nécessité et abaisser à 5,5 % celle appliquée à plusieurs énergies, notamment l’électricité et le gaz. Elle présente cette politique comme un moyen de faire diminuer rapidement les dépenses des ménages. Jean-Luc Mélenchon privilégie une intervention plus directe sur les prix et les salaires, avec notamment un Smic porté à 1 700 euros nets, le blocage de certains prix essentiels et l’indexation des rémunérations sur l’inflation. Gabriel Attal conteste ces deux approches, estimant qu’elles ne traitent pas suffisamment la question du revenu tiré du travail. Mais sa propre proposition suppose de trouver des ressources de remplacement pour financer la protection sociale, faute de quoi une partie de l’effort pourrait être reportée sur d’autres prélèvements ou sur les dépenses publiques.

Le candidat Renaissance a également consacré une partie de son intervention aux familles monoparentales, dont il souhaite faciliter l’accès aux prestations sociales. Il défend le principe de la « solidarité à la source », qui permettrait un versement plus automatique des aides auxquelles les ménages ont droit, sans multiplier les démarches administratives. Gabriel Attal propose aussi de modifier le traitement fiscal des pensions alimentaires perçues par les mères seules, afin d’améliorer leur revenu disponible.