POLITIQUE Présidentielle 2027

« Il crame la caisse » : les dépenses de campagne de Gabriel Attal provoquent des tensions avec le camp Philippe

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« Il crame la caisse » : les dépenses de campagne de Gabriel Attal provoquent des tensions avec le camp Philippe
« Il crame la caisse » : les dépenses de campagne de Gabriel Attal provoquent des tensions avec le camp Philippe

La campagne présidentielle de Gabriel Attal suscite des critiques jusque dans l’espace politique macroniste. Selon une enquête publiée ce mercredi 14 octobre par Le Parisien, plusieurs responsables s’interrogent sur le coût des grands rassemblements organisés par le président de Renaissance et sur l’utilisation des réserves financières du parti. Le meeting de Lyon, organisé samedi dernier, cristallise notamment les reproches de certains proches d’Édouard Philippe.

Gabriel Attal a choisi de multiplier les déplacements et les événements militants afin de donner une nouvelle dynamique à sa campagne. Samedi 10 octobre, il a réuni plus de 2 000 personnes annoncées à l’Amphithéâtre 3000 de Lyon, où il a présenté plusieurs propositions consacrées à la jeunesse et attaqué ses principaux adversaires politiques. Mais l’organisation de ce rassemblement soulève désormais des interrogations sur son coût.

Des trajets en TGV partiellement pris en charge

Selon Le Parisien, les militants souhaitant participer au meeting lyonnais depuis plusieurs villes françaises pouvaient bénéficier d’un trajet aller-retour en TGV moyennant une participation de 50 euros. Le complément du prix du transport était pris en charge par l’organisation de campagne. Une formule destinée à faciliter la participation des sympathisants, mais qui représente également une dépense pour le mouvement.

Certains responsables macronistes estiment que Gabriel Attal mobilise trop rapidement les réserves financières accumulées par Renaissance. Un proche d’Édouard Philippe, cité anonymement par le quotidien, s’interroge notamment sur le coût de cette stratégie de grands rassemblements. La formule « Il crame la caisse » résume les critiques exprimées par certains interlocuteurs du journal.

L’équipe de Gabriel Attal défend de son côté l’organisation de sa campagne et la nécessité de mobiliser les militants. Les dépenses évoquées ne constituent pas, en elles-mêmes, une irrégularité. Aucun manquement aux règles de financement politique ou électoral n’est établi dans les informations rapportées.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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Sources citées dans l’article : Le Parisien

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