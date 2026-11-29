« Le monde, il est méchant. Le monde, il est dangereux » : Teddy Riner explique sa candidature au 20 heures

Teddy Riner, lors d'une interview sur France 2, justifie sa candidature à l'Élysée par une alarmante perception de la cruauté dans le monde. Il critique l'apathie générale et évoque des préoccupations pour l'avenir de la France, tout en appelant à plus de transparence concernant le soutien militaire à l'Ukraine.

Invité de Laurent Delahousse sur France 2 ce dimanche 29 novembre, Teddy Riner a défendu les raisons de son engagement dans la course à l’Élysée. Le champion de judo a invoqué son inquiétude face à l’état du monde et réaffirmé sa volonté de poursuivre sa campagne, tout en revenant sur ses déclarations concernant l’Ukraine.

Interrogé sur ce qui l’avait décidé à se présenter, Teddy Riner a décrit un monde marqué par la cruauté. À ses yeux, le danger tient aussi à la passivité de ceux qui y assistent : « Il y a trop de personnes qui regardent cela », a-t-il expliqué. Une manière de présenter sa candidature comme une réponse à cette inaction.

Candidat depuis le 9 novembre, le judoka entend continuer à défendre une démarche sans étiquette et vise le second tour. Face à Laurent Delahousse, il a également exprimé son inquiétude pour la France qu’il laissera à ses enfants, évoquant un pays qu’il dit ne plus comprendre.

Sur l’Ukraine, une demande de transparence et de consultation

L’entretien lui a aussi permis de revenir sur la polémique née de son déplacement au Salon des maires. Mercredi, il avait déclaré à propos de l’Ukraine que ce n’était « pas notre guerre », en mettant en cause l’envoi de militaires français.

Sur France 2, Teddy Riner a précisé qu’il n’excluait pas l’aide française. Il réclame toutefois davantage de transparence sur les sommes engagées et souhaite consulter les Français sur la poursuite du soutien militaire et financier à Kiev.

Les missions françaises évoquées dans les informations rapportées par l’AFP concernent la formation des militaires ukrainiens et l’entretien des équipements, sans participation aux combats.

Sources citées dans l’article France 2 · AFP