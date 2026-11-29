Invité de Laurent Delahousse sur France 2 ce dimanche 29 novembre, Teddy Riner a défendu les raisons de son engagement dans la course à l’Élysée. Le champion de judo a invoqué son inquiétude face à l’état du monde et réaffirmé sa volonté de poursuivre sa campagne, tout en revenant sur ses déclarations concernant l’Ukraine.
Interrogé sur ce qui l’avait décidé à se présenter, Teddy Riner a décrit un monde marqué par la cruauté. À ses yeux, le danger tient aussi à la passivité de ceux qui y assistent : « Il y a trop de personnes qui regardent cela », a-t-il expliqué. Une manière de présenter sa candidature comme une réponse à cette inaction.
Candidat depuis le 9 novembre, le judoka entend continuer à défendre une démarche sans étiquette et vise le second tour. Face à Laurent Delahousse, il a également exprimé son inquiétude pour la France qu’il laissera à ses enfants, évoquant un pays qu’il dit ne plus comprendre.
Sur l’Ukraine, une demande de transparence et de consultation
L’entretien lui a aussi permis de revenir sur la polémique née de son déplacement au Salon des maires. Mercredi, il avait déclaré à propos de l’Ukraine que ce n’était « pas notre guerre », en mettant en cause l’envoi de militaires français.
Sur France 2, Teddy Riner a précisé qu’il n’excluait pas l’aide française. Il réclame toutefois davantage de transparence sur les sommes engagées et souhaite consulter les Français sur la poursuite du soutien militaire et financier à Kiev.
Les missions françaises évoquées dans les informations rapportées par l’AFP concernent la formation des militaires ukrainiens et l’entretien des équipements, sans participation aux combats.