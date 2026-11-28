Macron se contredit: il reproche à Marine Le Pen de se voir à l’Élysée, mais veut boucler le budget européen avant son arrivée au pouvoir

Emmanuel Macron critique Marine Le Pen pour son « arrogance » d'anticiper sa victoire en 2027, tout en pressant l'Union européenne d'approuver un budget avant son départ. Cette dualité soulève des tensions à Bruxelles, et Marine Le Pen dénonce des manœuvres pour éviter que les Français ne puissent peser sur l'avenir budgétaire.

Emmanuel Macron tient deux discours pour le moins difficiles à concilier. Jeudi 26 novembre, depuis Bruxelles, le président de la République a reproché à Marine Le Pen son « arrogance », l’accusant de se comporter comme si elle avait déjà remporté la présidentielle de 2027. Pourtant, dans le même temps, le chef de l’État presse ses partenaires européens de conclure un accord sur le prochain budget de l’Union européenne, précisément pour éviter que Marine Le Pen puisse en décider si elle lui succède à l’Élysée.

Autrement dit, Emmanuel Macron reproche à Marine Le Pen de se voir déjà présidente, alors qu’il utilise lui-même la perspective de son arrivée au pouvoir pour imposer une échéance aux négociations européennes.

Macron accuse Marine Le Pen de se croire déjà élue

Depuis Bruxelles, Emmanuel Macron s’en est vivement pris à Marine Le Pen, qui avait dénoncé la volonté des dirigeants européens de conclure un accord budgétaire avant la présidentielle française.

« C’est une drôle d’arrogance de penser qu’elle serait déjà en charge du destin de la France. Jusqu’à preuve du contraire, elle n’a pas été élue », a déclaré le chef de l’État.

« Je serai président jusqu’au 13 mai 2027 », a-t-il également rappelé, avant d’ajouter : « Il faut plus d’humilité quand on fait campagne. On n’est pas déjà installé, même si on s’y voit déjà. »

Un rappel à l’ordre qui contraste singulièrement avec l’argument avancé par Emmanuel Macron lui-même auprès de ses partenaires européens.

Mais Macron veut faire adopter le budget avant que Marine Le Pen puisse arriver à l’Élysée !

Le président français a en effet fixé un ultimatum à ses homologues européens : parvenir à un accord avant le 31 décembre 2026 sur le prochain budget pluriannuel de l’Union européenne, qui représente près de 1 600 milliards d’euros pour la période 2028-2034.

Parmi les enjeux de cette précipitation figure justement la perspective d’une victoire de Marine Le Pen à la présidentielle de 2027. En l’absence d’accord avant son éventuelle arrivée à l’Élysée, celle-ci pourrait remettre en cause les négociations, réduire la contribution financière française ou opposer son veto au projet de budget européen.

Emmanuel Macron reproche donc à Marine Le Pen d’anticiper sa victoire électorale, alors que lui-même demande aux Européens d’accélérer leurs négociations en anticipant cette même éventualité.

« Monsieur Chantage » : Macron agace les diplomates européens

L’ultimatum du président français a suscité de fortes tensions à Bruxelles. Des diplomates européens ont même surnommé Emmanuel Macron « Monsieur Chantage », en référence à la pression exercée sur les États membres pour obtenir un accord avant la fin de l’année.

Le chef de l’État a annoncé qu’en l’absence de compromis au 31 décembre, les discussions devraient reprendre au second semestre 2027, une fois son successeur installé à l’Élysée.

Emmanuel Macron justifie cette échéance par une règle démocratique qu’il entend s’appliquer : ne pas prendre, à quelques mois de son départ, une décision engageant l’Union européenne pour sept ans.

Les négociations se sont finalement soldées par un échec jeudi soir, au point que la seconde journée de discussions, initialement prévue vendredi, a été annulée.

Marine Le Pen dénonce une tentative de verrouiller le budget avant la présidentielle

De son côté, Marine Le Pen a dénoncé de « basses manœuvres politiciennes », accusant les dirigeants européens de vouloir empêcher les Français de peser sur les futures orientations budgétaires de l’Union européenne à travers leur vote.

La candidate du Rassemblement national souhaite notamment réduire la contribution financière de la France au budget communautaire et mettre fin au soutien financier français à l’Ukraine.

Or, si un accord juridiquement contraignant était adopté avant la présidentielle, il serait beaucoup plus difficile pour le prochain chef de l’État de remettre en cause les engagements pris par la France.

Le prochain sommet européen, prévu les 17 et 18 décembre, sera donc déterminant.

D’ici là, Emmanuel Macron devra concilier ses deux discours : rappeler à Marine Le Pen qu’elle n’a pas encore été élue, tout en demandant à ses partenaires européens de prendre leurs dispositions dans l’éventualité où elle serait la prochaine présidente de la République.