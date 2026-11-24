Le mouvement Génération.s a officiellement décidé de soutenir Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle, avec 85 % de votes favorables issus d'une consultation interne. Cette alliance inclut un accord législatif avec La France insoumise, tout en laissant en dehors Sophie Taillé-Polian, qui critique cette exclusion.

Le mouvement fondé par Benoît Hamon a officialisé lundi son soutien à Jean-Luc Mélenchon. Les adhérents consultés ont également approuvé un accord avec La France insoumise pour les prochaines élections législatives.

Un soutien supplémentaire pour le candidat insoumis. Génération.s a annoncé lundi 23 novembre son engagement dans la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, après une consultation interne ayant recueilli 85 % de votes favorables. Le choix porte à la fois sur la présidentielle et sur un accord de majorité législative avec LFI.

Pour justifier cette décision, le mouvement invoque notamment la lutte contre l’extrême droite, l’urgence climatique et les inégalités. Il estime que la candidature de Jean-Luc Mélenchon représente une possibilité de rupture avec les politiques conduites sous Emmanuel Macron.

Un accord législatif qui laisse Sophie Taillé-Polian à l’écart

Génération.s assure vouloir « s’allier sans se renier ». L’accord prévoit l’application du programme L’Avenir en commun, tout en permettant au mouvement de défendre ses propres propositions. Selon Paul Vannier, responsable des relations avec les autres partis à LFI, douze circonscriptions sont prévues pour Génération.s lors des prochaines législatives.

Sophie Taillé-Polian n’est cependant pas concernée par cet accord. La députée du Val-de-Marne, qui avait été porte-parole de François Ruffin, a dénoncé le refus de LFI de la soutenir dans sa circonscription et estime que cette décision l’exclut de fait de Génération.s.

Ce ralliement est porté par la direction actuelle du mouvement, codirigé par Benjamin Lucas-Lundy et Hella Kribi-Romdhane.