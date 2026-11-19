Présidentielle 2027 : Teddy Riner torse nu dans le drapeau français à la une de Paris Match, la photo fait polémique

La couverture de Paris Match mettant Teddy Riner torse nu dans un drapeau français suscite une vive polémique sur les réseaux sociaux, alors que le champion olympique annonce sa candidature pour la présidentielle de 2027. Bien que la photo date de 2024, elle soulève des questions sur la communication politique de Riner, qui obtient actuellement 4% des intentions de vote.

La couverture du nouveau numéro de Paris Match, publié ce jeudi, provoque de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Le magazine affiche Teddy Riner torse nu, enveloppé dans un immense drapeau tricolore, avec ce titre : « Un colosse en campagne ». Une photographie particulièrement remarquée alors que le quintuple champion olympique vient de se lancer dans la course à l’élection présidentielle de 2027. Entre moqueries, critiques et incompréhension, le choix de cette une ne passe pas inaperçu.

Teddy Riner presque nu sous le drapeau français : une couverture qui fait réagir

Sur la photographie choisie par Paris Match, Teddy Riner apparaît face à l’objectif, le torse découvert, avec le drapeau bleu-blanc-rouge posé sur ses épaules et enveloppant une partie de son corps. Le judoka, qui mesure 2,04 mètres, occupe presque toute la couverture. Le magazine présente également sa candidature à l’Élysée comme un défi à haut risque pour le champion olympique.

Très vite, la photographie a suscité des commentaires sur X. Certains internautes s’étonnent de voir un candidat à la présidence de la République présenté dans une telle tenue, tandis que d’autres tournent en dérision cette mise en scène du sportif devenu homme politique.

Parmi les réactions, un internaute ironise : « Franchement @ParisMatch les gars, on se doute qu’il en a une grosse, mais est-ce que ça peut vraiment aider pour redresser la France ? » D’autres critiquent l’utilisation du drapeau français pour habiller un candidat à l’élection présidentielle.

Contrairement à ce que pourrait laisser penser cette couverture, Teddy Riner n’a pas posé spécialement pour sa campagne présidentielle. La photographie a été réalisée en mai 2024 par Vincent Capman, à Marrakech, au Maroc, quelques jours avant une compétition de judo remportée par le champion français.

À cette époque, Teddy Riner préparait encore les Jeux olympiques de Paris et n’avait pas annoncé de candidature à l’Élysée. Le magazine a donc choisi de réutiliser un ancien portrait du judoka pour illustrer son entrée dans la vie politique.

Paris Match précise d’ailleurs l’origine du cliché à l’intérieur de son numéro. La couverture ne correspond donc pas à une opération de communication photographique spécialement organisée par l’équipe de campagne de Teddy Riner.

Présidentielle 2027 : Teddy Riner crédité de seulement 4% des intentions de vote

Au-delà de cette photographie controversée, Paris Match consacre un dossier à la candidature de Teddy Riner, officiellement annoncée le 9 novembre. L’hebdomadaire publie notamment une enquête de l’Ifop destinée à mesurer son potentiel électoral.

Dans une configuration comprenant seize candidats, l’ancien judoka recueille 4% des intentions de vote. Il devance notamment Éric Zemmour, crédité de 3%, ainsi que Marine Tondelier et François Ruffin, chacun à 2%. Ce résultat reste néanmoins très éloigné des scores nécessaires pour espérer accéder au second tour de l’élection présidentielle.

Le champion bénéficie d’une importante notoriété, construite grâce à son palmarès exceptionnel, mais ses premiers résultats dans les enquêtes électorales montrent que cette popularité ne se traduit pas automatiquement en intentions de vote.

Une campagne déjà marquée par plusieurs polémiques

Depuis l’annonce de sa candidature, Teddy Riner multiplie les déplacements publics, notamment à l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis et au Salon du Made in France, à Paris. Ses premières prises de parole ont également provoqué des tensions.

Samedi dernier, le candidat a ainsi vivement réagi aux questions d’une journaliste qui l’interrogeait sur les départs enregistrés au sein de son entourage de campagne.

Teddy Riner a également voulu prendre ses distances avec Emmanuel Macron, après les félicitations du président de la République. « Je ne suis pas l’envoyé du président, je ne suis pas un macroniste », a-t-il assuré, qualifiant ce soutien de « baiser empoisonné ».

Sur le plan commercial, son engagement politique a déjà eu des conséquences. Après la suspension d’un partenariat publicitaire avec Saxo Banque, l’UNICEF France a suspendu sa mission d’ambassadeur afin de préserver sa neutralité politique.

La couverture de Paris Match ajoute désormais une nouvelle polémique à ces premiers jours de campagne. Une chose est certaine : la photographie qui fait aujourd’hui tant parler de Teddy Riner avait été prise près de deux ans et demi avant son entrée dans la course à l’Élysée.