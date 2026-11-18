« Un marché de dupes » : Darmanin attaque la primaire de la droite et demande à Attal et Retailleau de soutenir Philippe

Gérald Darmanin s'oppose fermement à la primaire organisée par Gabriel Attal et Bruno Retailleau pour la présidentielle de 2027, la qualifiant de « marché de dupes ». Il appelle ces dirigeants à soutenir Édouard Philippe, craignant que cette consultation n'accroisse les divisions au sein de la droite et n'ouvre la voie à une participation indésirable d'extrémistes.

Gérald Darmanin ne croit pas à la primaire que Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard commencent à organiser pour la présidentielle de 2027. Invité mardi 17 novembre de Darius Rochebin sur LCI, le ministre de la Justice a violemment critiqué cette initiative, qu’il qualifie de « marché de dupes ». Quelques heures plus tôt, les représentants des trois candidats s’étaient réunis à Paris pour avancer sur les modalités d’une consultation prévue en janvier. Mais Gérald Darmanin estime que cette démarche risque surtout d’aggraver les divisions et de compromettre le rassemblement qu’il appelle de ses vœux autour d’Édouard Philippe. Le garde des Sceaux reproche notamment à plusieurs participants potentiels de ne pas être suffisamment clairs sur leurs relations avec les formations situées à la droite des Républicains.

Le ministre a directement appelé Gabriel Attal et Bruno Retailleau à renoncer à leurs ambitions personnelles pour soutenir le maire du Havre. Selon lui, les deux hommes devraient reconnaître qu’Édouard Philippe conserve une avance dans certaines enquêtes d’opinion et accepter de se rallier à sa candidature. « Gabriel Attal et Bruno Retailleau doivent être bons joueurs », a-t-il lancé, ajoutant qu’un responsable crédité de seulement quelques points dans les sondages devrait aider un candidat partageant une partie de ses convictions. Gérald Darmanin considère que la multiplication des prétendants risque de diviser durablement les électeurs du centre et de la droite. Il a également défendu Édouard Philippe face aux critiques dont il fait l’objet, établissant un parallèle avec Jacques Chirac, régulièrement contesté avant son accession à l’Élysée en 1995.

Darmanin redoute une primaire ouverte à « des responsables proches de l’extrême droite »

Le garde des Sceaux conteste particulièrement l’incertitude qui entoure le périmètre de la consultation. Il s’étonne que les organisateurs puissent discuter de l’éventuelle participation d’Éric Zemmour alors même qu’il affirme vouloir inscrire le refus des alliances avec les extrêmes dans leur charte. Gérald Darmanin critique également les déclarations de David Lisnard sur la possibilité de travailler avec Éric Ciotti. Il considère que ces ambiguïtés rendent difficile la construction d’un rassemblement cohérent et dénonce une « alliance de la carpe et du lapin ». Pour le ministre, une primaire n’a de sens que si les participants partagent des orientations essentielles et s’engagent clairement à soutenir le candidat désigné. Or plusieurs prétendants ont déjà exprimé des réserves sur l’idée de défendre le programme d’un concurrent après leur éventuelle défaite.

Ces attaques interviennent précisément au moment où les équipes de Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard semblent avoir franchi une étape dans leurs discussions. Deux calendriers sont désormais envisagés pour janvier, avec un vote électronique, des parrainages et plusieurs débats entre candidats. Les organisateurs continuent de réserver symboliquement une place à Édouard Philippe, malgré son refus répété de participer. Gérald Darmanin défend au contraire l’idée d’un rassemblement sans primaire, fondé sur le retrait volontaire des autres prétendants.