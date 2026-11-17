Teddy Riner exprime son agacement face à une question sur le départ de deux membres de son équipe de campagne lors d'une interview avec Quotidien. En réponse, il sort son téléphone pour prouver qu'ils ne font pas partie de son entourage, provoquant un échange tendu et soulignant les difficultés précoces de sa candidature à l'élection présidentielle.

Teddy Riner a perdu patience face à une journaliste de Quotidien, sur TMC. Interrogé sur le départ de deux personnalités associées à sa campagne présidentielle, le quintuple champion olympique de judo s’est agacé avant de sortir son téléphone portable pour tenter de démontrer qu’elles ne faisaient pas partie de son équipe. Un échange particulièrement tendu, diffusé lundi soir dans l’émission de Yann Barthès.

Une question sur deux départs qui fait sortir Teddy Riner de ses gonds

Les faits se sont déroulés samedi, au Salon du Made in France, à Paris. Alors que Teddy Riner vient d’annoncer sa candidature à l’élection présidentielle de 2027, la journaliste Juliette Pèlerin l’interroge sur les premières difficultés rencontrées par son entourage politique.

Deux personnalités ont pris leurs distances avec le candidat : Aline Poulain-Guerza, spécialiste de la communication politique, et François Braun, ancien ministre de la Santé. La journaliste lui demande comment expliquer ces départs, quelques jours seulement après le lancement de sa campagne.

La réaction de Teddy Riner est immédiate. Visiblement agacé, le judoka réplique : « Est-ce que vous avez entendu de ma bouche que ces personnes étaient dans mon équipe ? » Il insiste ensuite sur le fait qu’il n’a jamais personnellement confirmé leur appartenance à son entourage de campagne.

Mais Juliette Pèlerin ne lâche pas sa question. Elle cherche à savoir si les deux personnalités citées ont réellement fait partie de son équipe. Teddy Riner décide alors de passer à une démonstration pour le moins inattendue.

« Tu veux une preuve ? » : Teddy Riner dégaine son téléphone

Le champion olympique demande qu’on lui apporte son téléphone portable. Il propose à la journaliste de vérifier directement les noms des personnes évoquées dans son répertoire. Le ton est ferme, et Teddy Riner se met à tutoyer son interlocutrice.

« Tu veux une preuve ? » lance-t-il, avant d’expliquer qu’il acceptera de reconnaître la présence d’une personne dans son équipe si son nom et son numéro figurent dans ses contacts.

Juliette Pèlerin cite alors François Braun. Teddy Riner consulte son téléphone et recherche le nom de l’ancien ministre, en montrant son écran à la journaliste. Aucun contact correspondant ne semble apparaître dans les résultats qu’il lui présente.

Le candidat utilise cette absence de résultat pour contester l’idée selon laquelle François Braun aurait appartenu à son équipe. Cette démonstration ne permet toutefois pas, à elle seule, d’établir la nature exacte des relations entre les deux hommes.

François Braun avait pourtant publiquement soutenu sa candidature

La réaction de Teddy Riner contraste avec les déclarations publiques de François Braun. L’ancien ministre de la Santé avait accueilli favorablement son entrée dans la course à l’Élysée et exprimé son intérêt pour son projet politique.

Mais vendredi, François Braun avait annoncé prendre ses distances avec la campagne du judoka, seulement quatre jours après l’annonce de sa candidature. Il avait alors déclaré : « La campagne est lancée, je prends du recul. »

Aline Poulain-Guerza, professionnelle de la communication politique, avait également été présentée comme appartenant à l’entourage du candidat avant son départ. Ces deux retraits ont été rendus publics alors que Teddy Riner commence à peine à structurer son organisation électorale.

Un candidat déjà confronté aux questions embarrassantes

Depuis l’annonce de sa candidature, le 9 novembre, Teddy Riner multiplie les prises de parole pour défendre son indépendance politique. Il a notamment rejeté toute proximité avec Emmanuel Macron, malgré les encouragements publics adressés par le président de la République.

La composition de son équipe attire également l’attention. Autour du judoka figurent notamment Julie Cazaban, chargée de la communication, Cédric Viot, chargé de la recherche des parrainages, et Maddy Dosso, responsable des réseaux sociaux. La campagne doit encore réunir les 500 parrainages nécessaires pour permettre au candidat de participer à l’élection présidentielle.

Dans son reportage, Juliette Pèlerin a également montré l’accueil réservé à Teddy Riner par les visiteurs du Salon du Made in France. La journaliste a conclu son sujet en soulignant sa popularité, mais aussi son style particulièrement direct lorsqu’il répond aux questions.

L’échange autour de François Braun et d’Aline Poulain-Guerza a été diffusé lundi 16 novembre sur TMC, une semaine exactement après l’annonce officielle de la candidature présidentielle de Teddy Riner.