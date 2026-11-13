«Mon assureur estime que ce sont de trop gros risques» : Nicolas Canteloup explique pourquoi il refuse d’imiter Teddy Riner

Nicolas Canteloup refuse d'imiter Teddy Riner, candidate à la présidentielle, en plaisantant sur les risques encourus. Il peine aussi à reproduire la voix de Jordan Bardella mais maîtrise celles de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Son retour sur TF1, coïncidant avec la campagne présidentielle de 2027, se profile avec des imitations et des parodies.

Invité de Quotidien sur TMC jeudi, Nicolas Canteloup a expliqué avec humour pourquoi il ne comptait pas imiter Teddy Riner, désormais candidat à l’élection présidentielle de 2027. L’imitateur, qui fait son retour sur TF1 lundi prochain, a également reconnu rencontrer de grandes difficultés pour reproduire la voix de Jordan Bardella. Deux personnalités politiques qu’il n’est donc pas encore prêt à caricaturer dans C’est Canteloup.

Teddy Riner ? « Je sais le faire, mais je ne peux pas le faire »

Interrogé par Yann Barthès sur les personnalités qu’il pourrait imiter à l’occasion de la campagne présidentielle, Nicolas Canteloup a notamment évoqué le cas de Teddy Riner. Le quintuple champion olympique de judo a annoncé sa candidature à l’Élysée, faisant de lui une nouvelle cible potentielle pour les imitateurs politiques.

Mais Nicolas Canteloup préfère plaisanter sur les risques que représenterait une imitation du judoka. « Je sais le faire, mais je ne peux pas le faire. Mon assureur estime que ce sont de trop gros risques au niveau du contrat », a-t-il lancé, provoquant l’amusement sur le plateau.

Une plaisanterie faisant directement référence au physique impressionnant du champion de judo, qui mesure 2,04 mètres et a remporté onze titres mondiaux. L’humoriste n’a évidemment fait état d’aucune véritable interdiction de son assureur.

La candidature de Teddy Riner a déjà fait parler d’elle cette semaine, notamment après la révélation de sa défaite judiciaire face au fisc dans une affaire concernant des voitures de luxe et 289 000 euros d’avantages occultes.

Jordan Bardella, la voix qui résiste à Nicolas Canteloup

Si Teddy Riner lui inspire une plaisanterie, Jordan Bardella lui pose un véritable problème technique. Nicolas Canteloup reconnaît ne pas parvenir à reproduire correctement la voix du président du Rassemblement national, malgré ses tentatives répétées.

« C’est une faute professionnelle pour moi. Ce n’est pas faute d’essayer, mais je suis en échec total », a-t-il admis devant Yann Barthès.

L’imitateur assure en revanche maîtriser les voix de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, deux personnalités qu’il caricature régulièrement. « Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, j’aime les faire, mais je ne sais pas si eux aiment que je les fasse », s’est-il amusé.

« Une année présidentielle, c’est une année olympique »

Le retour de Nicolas Canteloup sur TF1 coïncide avec le début de la campagne présidentielle de 2027. Une période particulièrement propice aux imitations politiques, que l’humoriste attend avec impatience.

« Dans ma discipline, une année présidentielle, c’est une année olympique », a-t-il expliqué, avant de rappeler l’importance de trouver le bon ton pour faire rire sans dépasser certaines limites.

Il estime nécessaire de « toujours trouver l’équilibre entre être drôle et incisif », tout en évitant d’aller trop loin au risque de perdre l’effet comique. Un travail quotidien qu’il compare à de l’artisanat, nécessitant de suivre l’actualité et de s’adapter à l’évolution des personnalités politiques.

Nicolas Canteloup retrouve TF1 lundi avec Hélène Mannarino

Comme annoncé lors de son retour programmé sur TF1 après son départ de RMC, Nicolas Canteloup retrouvera les téléspectateurs ce lundi 16 novembre à 21h05, juste après le journal télévisé.

L’humoriste sera de nouveau accompagné d’Hélène Mannarino pour la seizième saison de C’est Canteloup. Le programme proposera des imitations, des détournements de l’actualité et des parodies consacrées notamment à la présidentielle.

Nicolas Canteloup prépare également son retour sur scène, avec un nouveau spectacle dont la première représentation est prévue le 22 janvier 2027 à Serris, en Seine-et-Marne. Une tournée de 18 dates est annoncée jusqu’au 19 juin 2027, au Touquet-Paris-Plage.