Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, exige le retrait d'un journaliste de CNews lors d'une déclaration publique, invoquant le boycott de la chaîne par son organisation. Cette demande soulève des interrogations sur la liberté de la presse, alors que Binet prône la défense des libertés fondamentales tout en tentant de contrôler la couverture médiatique.

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a une nouvelle fois pris à partie un journaliste de CNews. Alors qu’elle répondait aux questions de plusieurs médias dans la rue, ce lundi, la dirigeante syndicale a interrompu ses déclarations pour réclamer le retrait du micro de la chaîne d’information. Un comportement qui soulève une question démocratique : une responsable syndicale peut-elle prétendre défendre la liberté d’expression tout en cherchant à écarter les journalistes dont elle désapprouve la ligne éditoriale ?

Un journaliste accusé de provocation pour sa seule présence

La scène, diffusée sur les réseaux sociaux, montre Sophie Binet entourée de plusieurs journalistes venus recueillir ses déclarations. En apercevant le micro de CNews, la secrétaire générale de la CGT interrompt son intervention et exige son retrait.

Elle rappelle que son organisation boycotte la chaîne et reproche au journaliste de se présenter malgré cette position. Sa présence est assimilée à une provocation, alors qu’il se trouve sur la voie publique pour exercer son métier, au même titre que les autres journalistes.

Le refus d’accorder une interview à un média relève évidemment de la liberté de chacun. Mais Sophie Binet va plus loin en demandant le retrait d’un micro lors d’un échange collectif. Le journaliste n’a pourtant pas besoin de son autorisation pour assister à une déclaration publique.

La CGT boycotte CNews depuis plusieurs années

Cette hostilité envers CNews ne date pas de ce lundi. En 2019, sous la direction de Philippe Martinez, la CGT avait décidé de boycotter la chaîne. Sophie Binet a maintenu cette position après son élection à la tête de la confédération en mars 2023.

En avril 2023, lors d’une manifestation contre la réforme des retraites, elle avait déjà refusé de répondre à une journaliste de CNews. D’autres tensions ont depuis opposé des représentants de la centrale syndicale aux équipes de la chaîne.

La CGT reproche notamment à CNews son orientation éditoriale. Une critique parfaitement légitime dans le débat public, mais qui ne saurait justifier une tentative d’exclusion de ses journalistes des événements accessibles à l’ensemble de la presse.

Une attitude difficilement compatible avec les valeurs démocratiques revendiquées par la CGT

Le comportement de Sophie Binet apparaît d’autant plus contradictoire que la CGT fait de la défense des libertés fondamentales l’un de ses combats historiques. La liberté de la presse suppose pourtant que tous les médias puissent exercer leur activité, indépendamment des convictions de ceux qu’ils interrogent.

La dirigeante syndicale n’a aucune obligation de répondre à CNews. En revanche, vouloir faire retirer son micro lors d’un point presse public témoigne d’une volonté de contrôler les conditions de couverture médiatique de ses déclarations.

En demandant le retrait du micro de CNews, Sophie Binet a ainsi une nouvelle fois placé ses convictions personnelles au-dessus du principe de pluralisme qu’elle revendique régulièrement. Le journaliste, lui, était simplement venu faire son travail.