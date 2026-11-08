Star Academy : Élodie Frégé absente du prime pour raisons médicales, son entourage donne des nouvelles rassurantes

Élodie Frégé, absente du prime de la Star Academy pour une intervention médicale, a rassuré ses fans grâce à des nouvelles de son entourage, confirmant qu'il ne s'agissait de rien de grave. Malgré son absence, elle a participé par le biais de prestations enregistrées, célébrant ainsi son parcours et son lien avec le programme.

Élodie Frégé a été la grande absente du prime de la Star Academy diffusé vendredi sur TF1. Alors que l’émission réunissait les anciens vainqueurs du télé-crochet, la chanteuse de 44 ans, gagnante de la troisième saison en 2003, n’a pas pu participer aux retrouvailles en direct. Son absence était liée à une intervention médicale. Son entourage a depuis donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé.

Cette soirée du 6 novembre était particulièrement attendue puisque, pour la première fois depuis le lancement du programme en 2001, tous les anciens gagnants de la Star Academy devaient être réunis⁠ sur le plateau du Studio 217, près de Paris. Élodie Frégé, qui avait remporté la troisième saison face à Michal Kwiatkowski, avait elle aussi été annoncée parmi les invités.

« Absolument rien de grave » : son entourage rassure

Après la diffusion de l’émission, les proches d’Élodie Frégé ont apporté des précisions sur les raisons de son absence. La chanteuse a dû subir une intervention médicale, dont la nature exacte n’a pas été rendue publique.

Son entourage s’est toutefois montré rassurant : « Il s’agissait d’une intervention totalement bénigne et banale. Absolument rien de grave. Tout va bien. »

Ces déclarations ont permis de rassurer les admirateurs de l’artiste, qui s’interrogeaient sur son état de santé après les explications données par Nikos Aliagas pendant l’émission. Aucun problème médical grave n’a été signalé et aucune autre précision n’a été communiquée concernant cette intervention.

Élodie Frégé avait enregistré son duo avec Leeloo

Malgré son absence physique sur le plateau, Élodie Frégé a participé à la soirée grâce à une prestation enregistrée quelques jours auparavant. Elle a interprété La Ceinture, chanson issue de son deuxième album Le Jeu des 7 erreurs, sorti en 2006 et réalisé avec Benjamin Biolay, en duo avec Leeloo, candidate de la promotion 2026.

À l’issue de cette prestation, Nikos Aliagas a expliqué pourquoi la chanteuse n’était pas présente en direct : « On l’a tourné il y a quelques jours, elle a une petite intervention médicale. Elle a enregistré son duo évidemment dans les conditions du direct. »

L’animateur a ensuite adressé un message à l’artiste : « Une chose est sûre : tu es avec nous ! Tu es dans notre cœur, on pense à toi. »

Élodie Frégé est également apparue dans un duo avec Patxi, ancien candidat de sa promotion. Les deux artistes ont récemment sorti Avant qu’il ne soit trop tard, une chanson qui figurera sur le prochain album du chanteur.

Une soirée réunissant toutes les générations de la Star Academy

Le prime a permis de retrouver Jenifer, Nolwenn Leroy, Magalie Vaé, Cyril Cinélu, Mickels Réa, Laurène Bourvon, Anisha Jo, Pierre Garnier, Marine et Ambre. Mosimann, vainqueur de la septième saison en 2008 et désormais directeur de l’émission, participait également à cette réunion.

Un hommage à Grégory Lemarchal, disparu en 2007 à seulement 23 ans⁠, a également été organisé. Le chanteur avait remporté la quatrième saison du programme en 2004 avant de succomber à la mucoviscidose le 30 avril 2007.

La compétition s’est poursuivie avec les élèves de la promotion 2026. À l’issue de la soirée, Morgan a été éliminé, tandis que Félix, sauvé par le public, et Amel, repêchée par ses camarades, ont conservé leur place au château de Dammarie-les-Lys.

Une victoire qui avait marqué l’histoire de l’émission en 2003

Élodie Frégé avait remporté la troisième saison de la Star Academy le 20 décembre 2003, face à Michal Kwiatkowski. Sa victoire avait été marquée par un geste particulièrement remarqué : elle avait décidé de partager une partie de ses gains avec son adversaire.

Dans la vidéo enregistrée pour le prime, la chanteuse est revenue sur son arrivée au château, le 30 août 2003 : « Une date inoubliable. Ce jour-là, je franchissais les portes d’une célèbre école de chant, sans réaliser à quel point cette aventure allait changer ma vie. »

Elle a également évoqué sa victoire face à Michal, qu’elle a qualifié de « mon frère de victoire ».

Depuis son passage dans l’émission, Élodie Frégé a poursuivi une carrière artistique entre musique, cinéma et télévision. Elle a notamment été jurée de Nouvelle Star sur M6 et enquêtrice dans Mask Singer sur TF1.

23 ans après sa victoire, la chanteuse a donc retrouvé les téléspectateurs de la Star Academy à travers deux prestations enregistrées. Son entourage a confirmé ce week-end que son intervention médicale était bénigne et qu’elle allait bien.