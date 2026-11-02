Mélenchon a-t-il menti? Alors qu’il prétend boycotter TF1 à cause d’Édouard Philippe, TF1 révèle que son interview était déjà annulée

Jean-Luc Mélenchon annonce un boycott du journal de 20 heures de TF1, dénonçant les propos d’Édouard Philippe sur l’immigration. Cependant, TF1 précise que son interview avait été annulée plusieurs jours auparavant, contredisant ainsi la version de Mélenchon. Le débat entre les deux hommes s’intensifie, chacun se renvoyant la responsabilité des violences en France.

Jean-Luc Mélenchon a annoncé dimanche soir qu’il ne participerait pas au journal de 20 heures de TF1 ce lundi 2 novembre, en dénonçant les propos d’Édouard Philippe sur l’immigration et l’attitude d’Anne-Claire Coudray. Problème pour le leader de La France insoumise : TF1 a affirmé que son interview avait déjà été annulée ou reportée plusieurs jours auparavant. Une mise au point qui contredit directement la présentation faite par le candidat à la présidentielle de 2027.

Mélenchon accuse Anne-Claire Coudray de relayer des « calomnies racistes »

Tout a commencé dimanche soir, après l’interview d’Édouard Philippe au journal de 20 heures de TF1. L’ancien Premier ministre, interrogé par Anne-Claire Coudray, est revenu sur les violences commises en marge des manifestations du 17 octobre et sur ses déclarations concernant l’immigration.

Dans un entretien accordé au Point, le maire du Havre avait notamment évoqué une « surreprésentation » de jeunes issus de l’immigration parmi les auteurs des violences, estimant que cette situation témoignait d’un échec des politiques d’intégration en France depuis plusieurs décennies.

Interrogé par Anne-Claire Coudray sur les conclusions qu’il tirait de ce constat, Édouard Philippe a maintenu ses déclarations : « Dans les images que nous avons vues des pillages, il y avait de fait un certain nombre et un nombre important de jeunes Français, sans doute, que je considère comme des Français, issus de l’immigration. Ce qui traduit un sujet qu’on doit regarder les yeux dans les yeux. »

Quelques minutes après la diffusion de cet entretien, Jean-Luc Mélenchon a vivement attaqué la journaliste et son invité sur X : « Anne-Claire Coudray reprend à son compte les calomnies racistes d’Édouard Philippe. Lequel déroule son discours dégoûtant sans être interrompu. Lundi, je n’irai pas au 20 heures de cette chaîne. »

Le message laissait entendre que le dirigeant insoumis venait de décider de renoncer à son interview en réaction aux déclarations d’Édouard Philippe.

TF1 dément Mélenchon : son interview était déjà déprogrammée

Ce lundi matin, TF1 a apporté une précision qui change considérablement la présentation des événements faite par Jean-Luc Mélenchon.

La première chaîne a assuré que « la venue de Jean-Luc Mélenchon avait été annulée/reportée » dès la « fin de semaine » précédente, soit avant l’interview d’Édouard Philippe diffusée dimanche soir.

TF1 a été catégorique : « Il ne s’agit donc pas d’une décision prise à l’issue de l’interview d’Édouard Philippe », puisque la participation de Jean-Luc Mélenchon au journal télévisé « n’était déjà plus d’actualité pour ce lundi ».

Autrement dit, lorsque Jean-Luc Mélenchon a annoncé publiquement qu’il ne se rendrait pas au 20 heures de TF1, son passage était déjà déprogrammé, selon la chaîne.

Ni TF1 ni La France insoumise n’avaient d’ailleurs annoncé officiellement cette interview. Un proche du dirigeant insoumis a néanmoins confirmé qu’un passage télévisé avait été envisagé dans la semaine, avant le meeting de LFI prévu samedi au Bourget.

La chaîne a rappelé que les invitations des candidats à l’élection présidentielle étaient annoncées uniquement lorsqu’elles étaient confirmées.

TF1 défend Anne-Claire Coudray face aux attaques de Mélenchon

La direction de TF1 a également pris la défense de sa journaliste, directement accusée par Jean-Luc Mélenchon d’avoir laissé Édouard Philippe développer des propos qu’il juge racistes.

Dans un message publié lundi matin sur X, la chaîne a déclaré : « Anne-Claire Coudray a mené son entretien avec professionnalisme et rigueur, en interrogeant Édouard Philippe sur ses propos tenus dans Le Point. »

TF1 a ainsi rejeté les accusations de complaisance formulées contre sa présentatrice, qui avait précisément interrogé l’ancien Premier ministre sur ses déclarations relatives à l’immigration.

Édouard Philippe réplique et accuse Mélenchon de défendre les casseurs

La polémique a également provoqué un affrontement direct entre les deux candidats à la présidentielle de 2027.

Sur X, Édouard Philippe a accusé Jean-Luc Mélenchon de porter, avec Marine Le Pen, une responsabilité dans les violences qui touchent le pays. Il lui a reproché de considérer les pilleurs comme des « modèles d’intégration » et les « casseurs d’extrême gauche » comme des « victimes de la police ».

L’ancien Premier ministre a également accusé son adversaire de vouloir censurer ses opposants et de contribuer aux divisions du pays.

Jean-Luc Mélenchon lui a répondu en dénonçant son bilan à Matignon, l’accusant notamment d’avoir « ruiné le pays, martyrisé les Gilets jaunes, détruit l’école ». Il lui a également reproché de mettre en cause les jeunes Français issus de l’immigration par « clientélisme racialiste ».

Cet affrontement a éclaté au lendemain des manifestations du 31 octobre, marquées par 565 interpellations, des attaques contre les forces de l’ordre et de nouvelles déclarations de Jean-Luc Mélenchon contre Emmanuel Macron⁠.

Une interview jamais officiellement annoncée

Jean-Luc Mélenchon avait officialisé sa candidature à la présidentielle de 2027 sur TF1 en mai dernier. Son retour au journal de 20 heures était envisagé à quelques jours du grand rassemblement de La France insoumise prévu samedi au Bourget.

Mais aucune annonce officielle n’avait confirmé sa participation à l’édition de ce lundi 2 novembre. TF1 affirme que cette invitation avait déjà été annulée ou reportée avant dimanche soir.

À ce stade, Jean-Luc Mélenchon n’a pas apporté d’explication publique permettant de concilier son annonce de boycott avec la chronologie communiquée par la chaîne. Aucune nouvelle date d’interview n’a été annoncée.