VIDÉO – Malaise sur LCI: Elwan, le lycéen pro-Mélenchon, accusé de préjugés racistes et recadré par son interlocutrice: «Parce que je suis noire?»

Elwan, un lycéen pro-Mélenchon, provoque un malaise lors d'une émission sur LCI en supposant qu'une femme noire du plateau vient de quartiers difficiles. Ses propos, perçus comme empreints de préjugés racistes, le poussent à se justifier tout en maintenant une position controversée sur la légitimité de la violence dans certains contextes sociaux.

Le lycéen Elwan, devenu célèbre grâce à ses prises de position contre le gouvernement et à son admiration affichée pour Jean-Luc Mélenchon, s’est retrouvé dans une situation embarrassante mercredi soir sur LCI. Invité de La Grande Confrontation, l’émission présentée par David Pujadas, le jeune militant a supposé qu’une femme noire présente sur le plateau venait des quartiers difficiles de Marseille. Son interlocutrice lui a immédiatement demandé : « Parce que je suis noire ? » Une question qui a provoqué un malaise et obligé Elwan à se justifier, alors qu’il défend des convictions politiques fondées notamment sur la lutte contre le racisme et les discriminations.

« Vous venez de Marseille, j’imagine de quartiers très peu faciles » : la remarque qui déclenche le malaise

La discussion portait sur les mobilisations lycéennes et la violence qui accompagne certaines manifestations. Elwan défendait la nécessité de prendre en considération les conditions de vie des jeunes issus des quartiers défavorisés pour comprendre leurs réactions.

Au cours de son intervention, il a choisi de s’adresser directement à une femme présente sur le plateau, prénommée Laëtitia, dont il avait identifié l’accent marseillais.

« Je vois une mère ici, oui, et vous venez de Marseille, je l’entends. J’imagine de quartiers très peu faciles. » La réaction de son interlocutrice, a instauré le malaise : « Parce que je suis noire ? »

Pris de court, Elwan a répondu « Non, non », avant que David Pujadas ne demande à Laëtitia de parler dans son micro pour permettre aux téléspectateurs d’entendre ses explications.

La femme a alors précisé : « J’habitais avant dans les quartiers nord, mais je n’y suis plus maintenant. Mais oui, j’habitais avant dans les quartiers populaires. »

Si Laëtitia a effectivement confirmé avoir vécu dans les quartiers populaires de Marseille, la supposition initiale du lycéen a soulevé une question embarrassante : pourquoi avoir spontanément associé cette femme, qu’il ne connaissait pas, à des quartiers difficiles ?

« Je ne dis pas ça parce que vous êtes noire » : Elwan tente de se défendre

Après les précisions apportées par Laëtitia, Elwan a tenté de dissiper le malaise en affirmant que sa remarque n’avait aucun rapport avec la couleur de peau de son interlocutrice : « Très bien, merci. Je ne dis pas ça parce que vous êtes noire. Je sais que vous allez m’attaquer là-dessus. »

Mais Laëtitia n’avait manifestement aucune intention de prolonger la confrontation sur ce terrain. Elle lui a répondu : « Ah non, mais je ne vous attaquerai pas dessus. »

L’échange a néanmoins alimenté les critiques contre le jeune militant. En supposant qu’une femme noire originaire de Marseille avait vécu dans des quartiers difficiles, Elwan s’est exposé à des accusations de préjugés raciaux, alors même qu’il affiche sa proximité avec La France insoumise, formation politique qui place la lutte contre le racisme au cœur de son discours.

Le fait que Laëtitia ait effectivement habité dans les quartiers nord ne permet toutefois pas de déterminer sur quels éléments Elwan avait fondé sa supposition. Sa remarque pouvait notamment être liée à l’accent de son interlocutrice, qu’il avait explicitement relevé, mais rien dans l’échange ne démontre que sa couleur de peau avait motivé son raisonnement.

Elwan imagine ensuite les arguments de son interlocutrice, qui le contredit immédiatement

Le malaise ne s’est pas arrêté à cette première remarque. Elwan a poursuivi en expliquant pourquoi il avait choisi d’interpeller Laëtitia, lui prêtant une position sur les violences dans les manifestations avant même de lui avoir demandé son avis : « Je dis seulement qu’à partir du moment où vous êtes ici, j’imagine que vous avez une revendication et que celle-ci se trouve dans une position où vous allez pouvoir m’attaquer. »

Il a ensuite développé son raisonnement, toujours en s’adressant à Laëtitia : « Alors je sous-entends que vous avez vécu dans des quartiers assez compliqués pour pouvoir me dire à un moment donné : oui, mais vivre dans des quartiers compliqués ne légitime pas la violence. J’imagine que vous êtes là pour ça un peu. C’est pour ça que je vous le dis. »

La réponse de son interlocutrice a été aussi courte que catégorique : « Pas du tout. »

En quelques mots, Laëtitia a donc démenti le raisonnement que le lycéen venait de construire autour de son expérience personnelle. Après avoir supposé son origine sociale et géographique, Elwan lui avait également attribué une opinion sur la violence qu’elle ne partageait pas.

David Pujadas est alors intervenu pour indiquer que Laëtitia serait entendue plus tard dans l’émission.

« La fin justifie les moyens » : Elwan défend certaines formes de violence

Malgré les objections de son interlocutrice, Elwan a poursuivi son intervention en revenant sur la situation des jeunes vivant dans des quartiers défavorisés. Il a alors tenu des propos susceptibles de susciter une autre controverse, en affirmant que certaines circonstances pouvaient justifier le recours à la violence : « À partir du moment où vous vivez dans un quartier compliqué, je considère que la fin justifie les moyens pour certains cas. »

Le jeune militant a ensuite ajouté : « Je n’en voudrais pas à un enfant qui aujourd’hui vit dans la misère d’ajouter de la violence à ses propos. »

Elwan a ainsi défendu une forme d’indulgence envers les jeunes confrontés à la précarité et susceptibles d’exprimer leur colère de manière violente. Il n’a cependant pas détaillé les situations dans lesquelles il estimait que la fin pouvait justifier les moyens, ni les limites qu’il entendait fixer à cette position.

Après avoir embrassé Jean-Luc Mélenchon, Elwan découvre les difficultés du débat télévisé

Cet échange sur LCI arrive quelques jours après la soudaine notoriété d’Elwan. Élève du lycée Jacques-Decour, dans le 9e arrondissement de Paris, le jeune homme s’est fait connaître grâce à une interview devenue virale dans laquelle il défendait les revendications des lycéens mobilisés contre le gouvernement.

Son admiration pour Jean-Luc Mélenchon avait ensuite été largement commentée. Lors d’une manifestation, Elwan avait enlacé et embrassé Jean-Luc Mélenchon, avant de lui apporter publiquement son soutien.

« C’est celui qui va sauver la France, j’en suis persuadé », avait-il déclaré.

Cette proximité politique assumée a contribué à faire du lycéen l’un des visages médiatiques de la contestation. Son invitation dans La Grande Confrontation lui permettait de défendre ses convictions devant des interlocuteurs aux expériences et aux opinions différentes.

Mais l’échange avec Laëtitia a révélé les limites d’un raisonnement fondé sur des suppositions. Elwan a d’abord imaginé le parcours social de cette femme, avant de lui attribuer une opinion qu’elle a expressément rejetée. Le tout après avoir été directement interrogé sur un éventuel préjugé racial.

En quelques jours, le lycéen est ainsi passé d’une interview virale à une rencontre très médiatisée avec Jean-Luc Mélenchon, puis à une confrontation télévisée nettement moins favorable. Si l’échange ne permet pas de démontrer qu’il a tenu un propos motivé par le racisme, ses suppositions successives et ses tentatives de justification lui valent désormais de vives critiques.