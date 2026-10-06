VIDÉO – Devenu la star des lycéens après son interview virale, Elwan embrasse Mélenchon: «C’est lui qui va sauver la France»

Elwan, devenu célèbre grâce à une interview virale, rencontre Jean-Luc Mélenchon lors d'une mobilisation lycéenne à Paris. Le lycéen exprime son soutien au candidat de La France insoumise, convaincu qu'il peut sauver la France. Cette rencontre renforce l'engagement de Mélenchon pour la cause lycéenne, amid des tensions croissantes lors des manifestations.

Devenu en quelques jours l’un des visages les plus remarqués de la mobilisation lycéenne sur les réseaux sociaux, Elwan a rencontré Jean-Luc Mélenchon ce mardi 6 octobre à Paris. Le lycéen, dont l’interview face au journaliste Vincent Lapierre a massivement circulé ces derniers jours, s’est précipité vers le candidat de La France insoumise avant de l’enlacer et de lui faire un baiser. Interrogé quelques instants plus tard sur cette rencontre, l’adolescent n’a pas caché son enthousiasme : « C’est celui qui va sauver la France, j’en suis persuadé. »

La rencontre intervient lors de la troisième grande journée de mobilisation des lycéens⁠, alors que des cortèges ont été organisés dans plusieurs grandes villes françaises. Jean-Luc Mélenchon soutient depuis plusieurs jours le mouvement et avait encore défendu ses revendications lundi soir devant les étudiants de HEC, déclarant qu’« aucune société ne peut se fâcher avec sa jeunesse ».

Elwan, le lycéen devenu viral en quelques jours

Avant cette rencontre avec Jean-Luc Mélenchon, Elwan s’était déjà fait connaître grâce à une interview réalisée devant le lycée Jacques-Decour, dans le 9e arrondissement de Paris. Interrogé par Vincent Lapierre sur la mobilisation, le jeune homme avait répondu longuement aux questions portant notamment sur les moyens accordés à l’Éducation nationale, les conditions d’enseignement et les forces de l’ordre.

L’échange avait très rapidement dépassé le cadre de la manifestation. Des extraits ont été repris sur X, Instagram, TikTok et YouTube, transformant Elwan en petite célébrité des réseaux sociaux. Sa manière de répondre au journaliste, notamment lorsqu’il l’interpelle directement, a alimenté de nombreux montages et commentaires. Le nom de famille et l’âge précis du lycéen n’ont pas été rendus publics.

Un « gros poutou » à Jean-Luc Mélenchon

Ce mardi, Elwan s’est donc retrouvé face à Jean-Luc Mélenchon au milieu de la mobilisation parisienne. Les images montrent le lycéen s’approcher du candidat à la présidentielle, passer son bras autour de lui et l’embrasser devant les téléphones qui filment la scène.

Quelques secondes plus tard, le journaliste de QG Basil Burté lui demande ce qu’il vient de dire à Jean-Luc Mélenchon. Elwan explique alors sans détour son soutien au dirigeant insoumis : « C’est celui qui va sauver la France, j’en suis persuadé. » Le jeune homme revient également sur sa soudaine notoriété après son interview devenue virale et assure ne pas vouloir « prendre la grosse tête ».

Mélenchon très présent autour de la mobilisation lycéenne

Cette rencontre intervient alors que Jean-Luc Mélenchon et plusieurs responsables de La France insoumise occupent une place importante autour du mouvement. Fin septembre, le candidat à l’élection présidentielle avait demandé aux élus et militants insoumis de s’interposer lorsque les forces de l’ordre intervenaient face aux lycéens. Face aux violences constatées lors de certains rassemblements, il a ensuite appelé à employer des méthodes non violentes.

La mobilisation a en effet été accompagnée de nombreux incidents ces dernières semaines. Un guide diffusé par l’Union Étudiante et l’USL⁠ expliquait notamment comment organiser matériellement le blocage d’un établissement et comment réagir en cas d’intervention policière ou de garde à vue. Plusieurs centaines d’interpellations ont par ailleurs été recensées depuis le début du mouvement.

Les tensions autour du maintien de l’ordre ont encore augmenté après la grave blessure d’un lycéen de 15 ans à Lens⁠, qui a eu une main arrachée après l’explosion d’une grenade utilisée par les forces de l’ordre. L’IGPN a été saisie afin d’établir les circonstances exactes de la blessure.

De l’interview virale au candidat à la présidentielle

Pour Elwan, la journée du 6 octobre marque donc une nouvelle étape dans une notoriété acquise en seulement quelques jours. Après avoir été massivement partagé pour ses réponses à Vincent Lapierre, le lycéen apparaît désormais aux côtés de l’une des principales figures politiques engagées dans le soutien à la contestation.

Jean-Luc Mélenchon avait justement appelé à un large rassemblement autour de la mobilisation de ce mardi⁠, tout en demandant aux adultes et aux parents d’accompagner les jeunes. Elwan, lui, ne laisse désormais aucun doute sur son choix politique : « C’est celui qui va sauver la France, j’en suis persuadé. »