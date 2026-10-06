Devant les étudiants de HEC, Mélenchon défend la mobilisation lycéenne : « Aucune société ne peut se fâcher avec sa jeunesse »

Jean-Luc Mélenchon, devant les étudiants d'HEC, soutient le mouvement lycéen et appelle à des méthodes non violentes. Il aborde les inégalités scolaires et sociales, tout en demandant un large rassemblement pour soutenir les revendications des jeunes. Mélenchon rejette les accusations du gouvernement concernant le lien entre LFI et la radicalisation du mouvement.

Jean-Luc Mélenchon a choisi HEC pour réaffirmer son soutien au mouvement lycéen. Devant les étudiants de la grande école de commerce, lundi soir, le candidat LFI à la présidentielle a défendu les revendications des jeunes tout en renouvelant son appel à des méthodes non violentes. « Aucune société ne peut se fâcher avec sa jeunesse », a-t-il lancé.

La séquence est symbolique. Face aux étudiants d’une école souvent associée à la formation des futures élites économiques, Jean-Luc Mélenchon a développé son discours sur les inégalités scolaires et sociales et sur les difficultés rencontrées par une partie de la jeunesse.

Mélenchon appelle à un « plus large rassemblement » mardi

Le dirigeant insoumis maintient son soutien à la mobilisation prévue ce mardi 6 octobre. Il appelle au « plus large rassemblement » autour des revendications lycéennes et demande notamment aux adultes et aux parents d’accompagner les jeunes.

Jean-Luc Mélenchon insiste parallèlement sur la nécessité d’employer des « méthodes non violentes ». Cette précision intervient alors que le gouvernement accuse depuis plusieurs jours LFI d’avoir contribué à l’extension du mouvement et à sa radicalisation. Les Insoumis contestent ces accusations, qui ne constituent pas l’établissement judiciaire d’une responsabilité du parti dans les violences.