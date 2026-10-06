Devant les étudiants de HEC, Mélenchon défend la mobilisation lycéenne : « Aucune société ne peut se fâcher avec sa jeunesse »

Jean-Luc Mélenchon a choisi HEC pour réaffirmer son soutien au mouvement lycéen. Devant les étudiants de la grande école de commerce, lundi soir, le candidat LFI à la présidentielle a défendu les revendications des jeunes tout en renouvelant son appel à des méthodes non violentes. « Aucune société ne peut se fâcher avec sa jeunesse », a-t-il lancé.
La séquence est symbolique. Face aux étudiants d’une école souvent associée à la formation des futures élites économiques, Jean-Luc Mélenchon a développé son discours sur les inégalités scolaires et sociales et sur les difficultés rencontrées par une partie de la jeunesse.
Mélenchon appelle à un « plus large rassemblement » mardi
Le dirigeant insoumis maintient son soutien à la mobilisation prévue ce mardi 6 octobre. Il appelle au « plus large rassemblement » autour des revendications lycéennes et demande notamment aux adultes et aux parents d’accompagner les jeunes.
Jean-Luc Mélenchon insiste parallèlement sur la nécessité d’employer des « méthodes non violentes ». Cette précision intervient alors que le gouvernement accuse depuis plusieurs jours LFI d’avoir contribué à l’extension du mouvement et à sa radicalisation. Les Insoumis contestent ces accusations, qui ne constituent pas l’établissement judiciaire d’une responsabilité du parti dans les violences.
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