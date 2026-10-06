POLITIQUE

Devant les étudiants de HEC, Mélenchon défend la mobilisation lycéenne : « Aucune société ne peut se fâcher avec sa jeunesse »

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Devant les étudiants de HEC, Mélenchon défend la mobilisation lycéenne : « Aucune société ne peut se fâcher avec sa jeunesse »
Devant les étudiants de HEC, Mélenchon défend la mobilisation lycéenne : « Aucune société ne peut se fâcher avec sa jeunesse »

Jean-Luc Mélenchon a choisi HEC pour réaffirmer son soutien au mouvement lycéen. Devant les étudiants de la grande école de commerce, lundi soir, le candidat LFI à la présidentielle a défendu les revendications des jeunes tout en renouvelant son appel à des méthodes non violentes. « Aucune société ne peut se fâcher avec sa jeunesse », a-t-il lancé.

La séquence est symbolique. Face aux étudiants d’une école souvent associée à la formation des futures élites économiques, Jean-Luc Mélenchon a développé son discours sur les inégalités scolaires et sociales et sur les difficultés rencontrées par une partie de la jeunesse.

Mélenchon appelle à un « plus large rassemblement » mardi

Le dirigeant insoumis maintient son soutien à la mobilisation prévue ce mardi 6 octobre. Il appelle au « plus large rassemblement » autour des revendications lycéennes et demande notamment aux adultes et aux parents d’accompagner les jeunes.

Jean-Luc Mélenchon insiste parallèlement sur la nécessité d’employer des « méthodes non violentes ». Cette précision intervient alors que le gouvernement accuse depuis plusieurs jours LFI d’avoir contribué à l’extension du mouvement et à sa radicalisation. Les Insoumis contestent ces accusations, qui ne constituent pas l’établissement judiciaire d’une responsabilité du parti dans les violences.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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