Jordan Bardella critique Jean-Luc Mélenchon, l'accusant de provoquer des tensions à travers les manifestations du 17 novembre, lesquelles, selon lui, détournent l'attention des revendications sociales. Il appelle les Français à privilégier le vote pour changer la majorité en vue de la présidentielle de 2027, tout en revenant sur les propositions sécuritaires du Rassemblement national.

Jordan Bardella a vivement mis en cause Jean-Luc Mélenchon au terme de la nouvelle journée de mobilisation sociale du mardi 17 novembre. Invité de Laurence Ferrari sur Europe 1 et CNews, le président du Rassemblement national a accusé le dirigeant de La France insoumise et ses alliés de chercher à entretenir les tensions plutôt qu’à convaincre les électeurs. « L’objectif de Jean-Luc Mélenchon et de ses proxys dans cette campagne n’est pas de remporter l’élection, mais de semer le désordre dans notre pays », a-t-il déclaré. Une accusation particulièrement sévère, formulée dans un contexte de manifestations répétées contre la vie chère et la politique du gouvernement. Jordan Bardella estime que les violences commises en marge de certains rassemblements contribuent à détourner l’attention des revendications sociales exprimées par les salariés et les étudiants.

Le président du RN affirme respecter le droit de manifester et reconnaît les difficultés de pouvoir d’achat rencontrées par les Français. Il considère toutefois que certains groupes militants cherchent à transformer les mobilisations en affrontements avec les forces de l’ordre. « L’ultragauche cherche à pourrir ces revendications », a-t-il lancé, en dénonçant les dégradations et les violences observées ces dernières semaines. Jordan Bardella reproche également à Jean-Luc Mélenchon de tenir un discours susceptible d’alimenter les tensions dans la rue. Ces déclarations constituent une mise en cause politique de la stratégie insoumise : elles ne démontrent pas que le candidat de LFI aurait organisé les violences commises lors des manifestations, ni que leurs auteurs agiraient sous ses instructions. La responsabilité des incidents relève des enquêtes et des procédures judiciaires engagées.

« Manifester, c’est une chose, voter, c’est mieux »

Jordan Bardella a également appelé les Français à privilégier l’expression électorale pour obtenir un changement politique. Selon lui, les difficultés de pouvoir d’achat, notamment la hausse des dépenses d’énergie et les inquiétudes concernant les salaires, doivent trouver une réponse lors de l’élection présidentielle de 2027. « Manifester, c’est une chose, voter, c’est mieux », a-t-il déclaré, estimant que les revendications sociales ne pourraient être durablement satisfaites sans changement de majorité. Le président du Rassemblement national entend ainsi replacer la contestation dans le cadre de la campagne présidentielle. Il considère que les tensions observées dans les cortèges risquent de détourner l’opinion des questions économiques qui ont motivé une partie des rassemblements.

L’entretien a également permis à Jordan Bardella de revenir sur les propositions sécuritaires du RN. Il souhaite notamment durcir les réponses pénales contre certaines infractions commises par des mineurs, développer les possibilités de courtes incarcérations et renforcer les moyens de la justice. Le président du parti défend aussi une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre, proposition qui nécessiterait un examen juridique approfondi.