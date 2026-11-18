Le Sénat rétablit la réforme des retraites de 2023, provoquant la critique de Pierre Moscovici, qui appelle à une négociation sociale plutôt qu'à une augmentation de l'âge de départ. Il insiste sur la nécessité d'une réforme prenant en compte la pénibilité du travail et les situations professionnelles, tout en s'opposant au retour immédiat de cette mesure.

Le Sénat a choisi de rétablir la réforme des retraites de 2023, mais Pierre Moscovici ne partage pas cette orientation. Invité mardi 17 novembre de la matinale de Public Sénat, l’ancien président de la Cour des comptes a contesté le vote intervenu dans la nuit, au cours de l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027. La majorité sénatoriale de droite et du centre a adopté un amendement visant à revenir sur la suspension du relèvement progressif de l’âge légal de départ à 64 ans, décidée l’année précédente. « Cette réforme ne marchait pas, sans quoi elle n’aurait pas été suspendue », a estimé Pierre Moscovici. Une critique formulée alors que le gouvernement lui-même s’est opposé à ce rétablissement, considérant qu’il remettrait en cause le compromis négocié avec les socialistes.

L’ancien ministre de l’Économie ne considère pas pour autant que le système de retraite puisse rester inchangé. Il rappelle que le vieillissement de la population et l’évolution du rapport entre actifs et retraités nécessiteront de nouveaux ajustements financiers. Selon les projections qu’il cite, le déficit pourrait atteindre environ six milliards d’euros actuellement, une quinzaine de milliards en 2035 et entre 30 et 40 milliards à l’horizon 2050. « Il faut une réforme », insiste-t-il, mais il conteste la méthode consistant à agir principalement sur l’âge légal. Pierre Moscovici considère que le report à 64 ans a cristallisé les oppositions sociales sans permettre de construire un accord durable. Il invite donc les responsables politiques à réfléchir à d’autres mécanismes, notamment concernant la durée de cotisation et la prise en compte des situations professionnelles.

« Il faudra bien un accord un jour » : l’appel à la concertation de Moscovici

Pierre Moscovici plaide notamment pour une négociation approfondie avec les partenaires sociaux. Il rappelle que la réforme engagée en 2014 par Marisol Touraine, fondée sur l’augmentation progressive de la durée de cotisation, reposait sur une logique différente du report direct de l’âge légal. L’ancien ministre estime également indispensable de mieux tenir compte de la pénibilité du travail et des écarts d’espérance de vie en bonne santé entre les catégories professionnelles. Il évoque notamment la situation des ouvriers de l’industrie automobile, dont les conditions de travail peuvent rendre plus difficile la poursuite d’une activité à un âge avancé. Pour lui, une réforme durable doit être comprise et négociée avec les organisations représentatives, plutôt qu’imposée dans un climat de confrontation permanente.

Le vote du Sénat ne signifie toutefois pas que la réforme de 2023 est définitivement rétablie. L’amendement doit encore franchir les étapes suivantes du parcours parlementaire, notamment une nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, où les rapports de force diffèrent de ceux du Palais du Luxembourg. Le gouvernement a également confirmé son opposition au retour immédiat du calendrier de relèvement de l’âge légal. La décision sénatoriale constitue donc d’abord un signal politique adressé à l’exécutif et aux socialistes, alors que les débats budgétaires se poursuivent.