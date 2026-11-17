À six mois de la fin de son mandat, Emmanuel Macron présente un bilan de ses dix années à l'Élysée, admettant avoir commis des erreurs sans entrer dans les détails. Sa déclaration suscite des critiques de l'opposition, qui dénonce un bilan jugé insuffisant, tout en soulevant les enjeux liés à sa succession imminente.

À six mois de la fin de son second quinquennat, Emmanuel Macron esquisse un premier bilan de ses années à l’Élysée. Ce lundi 16 novembre 2026, dix ans jour pour jour après l’annonce de sa première candidature à l’élection présidentielle, le chef de l’État a reconnu avoir commis des erreurs, tout en défendant son engagement au service de la France. Une prise de parole qui a rapidement suscité de vives réactions dans l’opposition.

Emmanuel Macron a choisi une date symbolique pour revenir sur son parcours politique. Le 16 novembre 2016, alors ancien ministre de l’Économie de François Hollande, il annonçait sa candidature à la présidence de la République depuis un centre d’apprentissage de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Dix ans plus tard, alors que son second mandat touche à sa fin, le président a publié un message sur X pour remercier celles et ceux qui l’ont accompagné et évoquer les décisions prises depuis son arrivée au pouvoir.

Dans cette publication, le chef de l’État affirme avoir fait de son mieux pour défendre les intérêts du pays, sans prétendre avoir réussi dans toutes ses entreprises. « Il y a eu parfois des erreurs », reconnaît-il, avant de rappeler que ses équipes ont travaillé quotidiennement au service des Français. Emmanuel Macron assure également avoir cherché à respecter ses engagements et à accompagner le pays à travers les différentes crises survenues pendant ses deux quinquennats.

Dix ans après sa première candidature, l’heure du bilan

Cette déclaration intervient dans un contexte politique particulier. Élu une première fois en 2017, puis réélu en 2022, Emmanuel Macron achèvera son second quinquennat le 13 mai 2027. La Constitution lui interdit de solliciter un troisième mandat consécutif, ce qui ouvre une nouvelle période politique et place déjà la question de sa succession au centre des débats.

En dix années, le président aura profondément marqué la vie politique française. Son arrivée à l’Élysée avait bouleversé les équilibres traditionnels entre la gauche et la droite, avec l’émergence d’un mouvement présidentiel construit autour du dépassement des clivages partisans. Ses mandats auront également été traversés par plusieurs crises majeures, notamment le mouvement des Gilets jaunes, la pandémie de Covid-19, les conséquences économiques de la guerre en Ukraine et les tensions autour de plusieurs réformes sociales.

Des erreurs reconnues, mais sans précisions

Si Emmanuel Macron admet avoir commis des erreurs, il ne précise pas lesquelles dans son message. Le chef de l’État ne revient pas directement sur les décisions les plus contestées de ses mandats, qu’il s’agisse de la réforme des retraites, de sa gestion des mouvements sociaux ou des difficultés politiques rencontrées après la dissolution de l’Assemblée nationale en 2024.

Cette absence de précisions laisse ouverte la question de la portée de ses déclarations. Pour ses soutiens, cette prise de parole peut être interprétée comme la reconnaissance des difficultés inhérentes à l’exercice du pouvoir. Pour ses adversaires, elle ne constitue pas un véritable bilan politique, faute d’explications sur les choix effectués et leurs conséquences.

Emmanuel Macron a néanmoins tenu à remercier les personnes qui lui ont apporté leur soutien depuis sa première campagne présidentielle. Il évoque celles et ceux qui l’ont accompagné dès novembre 2016, mais aussi les Français qui lui ont accordé leur confiance au cours des années suivantes. Le président conclut son message en réaffirmant sa volonté de rester pleinement engagé jusqu’à la fin de son mandat.

La gauche dénonce un bilan social et démocratique

Les réactions de l’opposition n’ont pas tardé. Mathilde Panot, présidente du groupe La France insoumise à l’Assemblée nationale, a vivement critiqué les dix années de pouvoir d’Emmanuel Macron. Sur X, elle a notamment dénoncé une décennie de « casse sociale », de pauvreté et d’affaiblissement démocratique, qualifiant cet anniversaire de particulièrement sombre.

Le candidat communiste à l’élection présidentielle de 2027, Fabien Roussel, a également contesté la portée des regrets exprimés par le président. Sur BFMTV, il a estimé que ce mea culpa était insuffisant au regard des divisions qui traversent la société française. Le député Alexis Corbière, apparenté au groupe écologiste, a pour sa part considéré que les difficultés du quinquennat ne relevaient pas simplement d’erreurs ponctuelles, mais des orientations politiques défendues par Emmanuel Macron.

Une succession déjà au cœur des préoccupations

Cette prise de parole intervient alors que la campagne présidentielle de 2027 commence à structurer les débats politiques. Plusieurs personnalités ont déjà engagé leur campagne ou affiché leurs ambitions, avec des propositions divergentes sur le pouvoir d’achat, la fiscalité, les services publics et la place de la France en Europe.

Pour Emmanuel Macron, les prochains mois seront marqués par une situation particulière : continuer à exercer les responsabilités présidentielles tout en voyant ses adversaires et ses anciens alliés débattre de son héritage politique. Les décisions prises pendant ses deux mandats devraient ainsi occuper une place importante dans la campagne, aussi bien pour les candidats souhaitant défendre une forme de continuité que pour ceux promettant une rupture.

À six mois de son départ de l’Élysée, le président commence donc à poser les premiers éléments de son bilan. En reconnaissant certaines erreurs sans les détailler, Emmanuel Macron ouvre une discussion sur ses dix années au pouvoir, mais laisse aux Français et à ses successeurs le soin d’en tirer leurs propres conclusions. Une chose est certaine : son héritage politique restera l’un des grands sujets de la présidentielle de 2027.