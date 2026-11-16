James Bond: c’est officiel, Robert Pattinson succède à Daniel Craig dans le rôle de 007

Robert Pattinson est officiellement désigné comme le prochain James Bond, succédant à Daniel Craig dans le 26e film de la franchise. Réalisé par Denis Villeneuve, ce projet marque un nouveau chapitre sous la direction d’Amazon MGM Studios, avec un tournage prévu en 2027 et une sortie envisagée en 2028.

C’est la fin de plusieurs années de suspense. Robert Pattinson, 40 ans, a été choisi pour incarner le prochain James Bond au cinéma. L’acteur britannique, mondialement connu pour Twilight et The Batman, succédera à Daniel Craig dans le 26e film de la franchise. L’annonce a été faite ce lundi par Amazon MGM Studios, qui a confié la réalisation du prochain épisode au cinéaste Denis Villeneuve.

Robert Pattinson devient le septième James Bond officiel

Après Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig, Robert Pattinson devient le septième acteur à incarner officiellement l’agent 007 au cinéma. Son arrivée met fin à cinq années d’attente depuis la sortie de Mourir peut attendre, en 2021, dernier épisode avec Daniel Craig.

Plusieurs acteurs étaient en compétition pour reprendre le célèbre matricule. Parmi les candidats figuraient notamment Nicholas Hoult, Callum Turner, Jack Lowden et Josh O’Connor. Robert Pattinson avait lui aussi passé des essais devant les responsables du casting, avant d’être finalement retenu.

Denis Villeneuve dirigera le nouveau 007

Le prochain James Bond sera réalisé par Denis Villeneuve, connu pour Dune, Blade Runner 2049 et Premier Contact. Le réalisateur canadien retrouvera ainsi Robert Pattinson, qu’il a déjà dirigé dans Dune : Troisième partie.

À l’occasion de l’annonce, Denis Villeneuve a salué le choix de son nouvel interprète. « Je suis extrêmement heureux d’accueillir Robert Pattinson comme notre nouveau James Bond. Il possède l’âme intemporelle de 007 et apporte quelque chose de totalement nouveau. »

Le cinéaste a également remercié les autres acteurs auditionnés, soulignant la qualité des candidats avant de rappeler qu’un seul pouvait finalement obtenir le rôle.

Une nouvelle ère pour James Bond après le départ de Daniel Craig

Ce 26e film sera le premier réalisé sous le contrôle créatif d’Amazon MGM Studios. En février 2025, le groupe américain a pris les commandes de la franchise James Bond⁠, jusque-là supervisée par Barbara Broccoli et Michael G. Wilson.

La production sera assurée par Amy Pascal et David Heyman, tandis que le scénario a été confié à Steven Knight, créateur de la série Peaky Blinders. Tanya Lapointe occupera le poste de productrice exécutive.

Le départ de Daniel Craig avait laissé vacant le rôle de 007 après quinze années et cinq films, de Casino Royale à Mourir peut attendre. L’acteur avait notamment évoqué les exigences physiques de ce personnage dans une interview consacrée à ses adieux à James Bond⁠.

De Twilight à Batman, puis James Bond

Né à Londres le 13 mai 1986, Robert Pattinson s’est fait connaître du grand public grâce à son rôle d’Edward Cullen dans la saga Twilight. Il a ensuite multiplié les projets avec des réalisateurs reconnus, notamment dans Good Time, The Lighthouse et Tenet, avant d’incarner Bruce Wayne dans The Batman, sorti en 2022.

L’acteur britannique devient ainsi l’interprète de deux des personnages les plus célèbres du cinéma, Batman et James Bond. Son recrutement marque également l’aboutissement d’un processus de sélection engagé plusieurs mois auparavant, alors que plusieurs acteurs étaient pressentis pour succéder à Daniel Craig⁠.

Le nouveau film ne possède pas encore de titre officiel ni de date de sortie annoncée. Son tournage est attendu en 2027, pour une sortie envisagée en 2028. Robert Pattinson sera alors le premier James Bond de l’ère Amazon MGM Studios.