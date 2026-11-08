James Bond : Callum Turner, 36 ans, grand favori pour succéder à Daniel Craig dans le rôle de 007

Callum Turner est pressenti pour succéder à Daniel Craig dans le rôle de James Bond, après des auditions décisives qui incluent des évaluations de scènes d’action et d’interprétation. Soutenu par Pierce Brosnan, il devance les autres candidats selon les bookmakers britanniques. Une annonce officielle pourrait être faite avant la fin 2026.

Le prochain James Bond pourrait bien avoir trouvé son interprète. L’acteur britannique Callum Turner, 36 ans, est désormais considéré comme le grand favori pour succéder à Daniel Craig dans le rôle du célèbre agent secret. Son nom circule avec une insistance croissante à Hollywood, alors que les dernières auditions pour le 26e film de la saga ont été organisées. Plusieurs informations évoquent même un choix déjà arrêté, mais Amazon MGM Studios n’a encore officialisé aucune décision.

La course à la succession de Daniel Craig, qui a fait ses adieux à 007 dans Mourir peut attendre en 2021, semble entrer dans sa dernière ligne droite. Callum Turner a notamment pris la tête des pronostics des bookmakers britanniques, devant Jack Lowden et Josh O’Connor, deux autres acteurs de 36 ans également pressentis pour le rôle.

Pierce Brosnan apporte son soutien à Callum Turner

La candidature de Callum Turner a reçu un soutien particulièrement remarqué : celui de Pierce Brosnan, qui a incarné James Bond dans quatre films entre 1995 et 2002, de GoldenEye à Meurs un autre jour.

Interrogé sur les prétendants au rôle, l’ancien 007 a salué les qualités de l’acteur britannique, avec lequel il avait partagé l’affiche du film The Only Living Boy in New York, sorti en 2017. « J’ai travaillé avec lui, il est très fort », a déclaré Pierce Brosnan, tout en reconnaissant également le talent de Jack Lowden et Josh O’Connor.

Cette prise de position a renforcé l’intérêt autour de Callum Turner, dont la cote auprès des bookmakers a encore progressé ces derniers jours. Chez William Hill, ses chances étaient évaluées à 8 contre 13 au début du mois de novembre, faisant de lui le candidat le mieux placé.

Des auditions décisives pour départager les prétendants

Le processus de sélection du prochain James Bond s’est accéléré à la fin du mois d’octobre. Plusieurs acteurs ont été conviés à des essais devant les caméras, destinés à évaluer leur capacité à incarner l’agent secret britannique.

Ces auditions auraient notamment porté sur trois aspects essentiels du personnage : les scènes d’action, la présence à l’écran et l’interprétation des dialogues. Callum Turner et Jack Lowden figuraient parmi les principaux candidats annoncés pour cette dernière étape.

Le réalisateur Denis Villeneuve, à qui l’on doit notamment Dune, Sicario et Blade Runner 2049, participe au choix du nouvel interprète aux côtés de la directrice de casting Nina Gold.

Le journaliste américain Roger Friedman, qui avait révélé à l’époque le choix de Daniel Craig pour incarner James Bond, a également affirmé début novembre que Callum Turner serait le prochain 007. Cette information reste toutefois à confirmer officiellement.

Qui est Callum Turner, le possible nouveau James Bond ?

Né à Londres le 15 février 1990, Callum Turner a commencé sa carrière comme mannequin avant de se tourner vers le cinéma et la télévision.

Le grand public l’a notamment découvert dans la saga Les Animaux fantastiques, où il interprète Thésée Dragonneau, le frère du personnage joué par Eddie Redmayne. Il a également tenu un rôle important dans la série Masters of the Air, produite par Steven Spielberg et Tom Hanks, consacrée aux aviateurs américains pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’acteur a aussi joué dans Green Room, Emma, Ils étaient un seul homme et Eternity. Sa carrière s’est progressivement développée entre productions britanniques et grandes productions hollywoodiennes.

Sa vie privée attire également l’attention. Callum Turner partage la vie de la chanteuse britannique Dua Lipa, qu’il a épousée en 2026. Le nom de l’artiste circule d’ailleurs pour interpréter la chanson du prochain James Bond, même si aucune annonce officielle n’a été faite à ce sujet.

Denis Villeneuve aux commandes d’un James Bond entièrement renouvelé

Le prochain film constituera le 26e épisode officiel de la franchise cinématographique lancée en 1962 avec James Bond 007 contre Dr No, dans lequel Sean Connery incarnait pour la première fois l’espion imaginé par Ian Fleming.

La production sera assurée par Amy Pascal et David Heyman, tandis que le scénario a été confié à Steven Knight, créateur de la série Peaky Blinders.

Ce nouveau film sera également le premier réalisé depuis la prise de contrôle créative de la franchise par Amazon MGM Studios en 2025. Pendant plusieurs décennies, les grandes décisions artistiques concernant James Bond étaient restées entre les mains de la famille Broccoli.

Le studio prépare désormais une nouvelle génération de films autour de l’agent 007, avec un réalisateur inédit et un acteur appelé à prendre la relève de Daniel Craig, qui avait interprété le personnage à cinq reprises entre Casino Royale, en 2006, et Mourir peut attendre, en 2021.

Une annonce officielle attendue avant la fin de l’année

La productrice Amy Pascal a récemment indiqué que l’identité du prochain James Bond pourrait être dévoilée avant la fin de l’année 2026. Elle a insisté sur le soin apporté à la sélection du successeur de Daniel Craig.

« Nous sommes vraiment très méthodiques », a-t-elle expliqué, soulignant la difficulté de remplacer un acteur ayant profondément marqué la franchise pendant quinze ans.

Le tournage du prochain film n’a pas encore fait l’objet d’un calendrier public définitif. Sa sortie est actuellement envisagée pour 2028, soit sept ans après la dernière apparition de Daniel Craig dans le costume de l’agent 007.

À 36 ans, Callum Turner apparaît désormais comme le candidat le mieux placé pour devenir le septième acteur à incarner officiellement James Bond au cinéma. La décision finale appartient à Amazon MGM Studios, qui n’a toujours pas annoncé le nom du nouveau 007.