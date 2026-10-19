«Maman, j’ai raté l’avion» ce soir sur W9: Catherine O’Hara, Tim Curry, Brenda Fricker… Tous ces acteurs de la saga culte qui nous ont quittés

W9 diffuse ce soir « Maman, j’ai raté l’avion », célébrant une comédie mythique trentenaire. Toutefois, plusieurs acteurs emblématiques, dont Catherine O’Hara, Tim Curry et Brenda Fricker, ont disparu récemment, ravivant la nostalgie des fans. Cet article rend hommage à ces talents disparus qui ont marqué la saga.

Ce lundi 19 octobre, W9 diffuse à 21h25 Maman, j’ai raté l’avion, la célèbre comédie familiale de Chris Columbus sortie en 1990. Trente-six ans après sa sortie, le film porté par Macaulay Culkin reste un incontournable de la télévision. Mais les années ont passé et plusieurs acteurs des deux premiers volets ont disparu. L’année 2026 a été particulièrement cruelle pour cette saga, avec les décès de Catherine O’Hara, l’inoubliable mère de Kevin, de Brenda Fricker, la dame aux pigeons, et de Tim Curry, le concierge du Plaza Hotel.

De John Candy à Roberts Blossom, en passant par John Heard et Ralph Foody, plusieurs visages emblématiques ne sont plus là. Certains sont morts depuis plusieurs décennies, tandis que d’autres ont disparu ces derniers mois. Retour sur les comédiens décédés qui ont participé aux aventures de Kevin McCallister, dans Maman, j’ai raté l’avion (1990) et Maman, j’ai encore raté l’avion (1992).

Catherine O’Hara, la mère de Kevin, morte le 30 janvier 2026 à 71 ans

Catherine O’Hara incarnait Kate McCallister, la mère de Kevin, dans les deux premiers films. Son personnage, paniqué après avoir découvert que son fils était resté seul à Chicago, a donné naissance à plusieurs scènes devenues cultes. Son interprétation mêlait comédie, émotion et désespoir, notamment lorsqu’elle multipliait les tentatives pour retrouver son enfant.

L’actrice canadienne est morte le 30 janvier 2026, à 71 ans, à Los Angeles. Son décès a été attribué à une embolie pulmonaire, avec un cancer du rectum comme cause sous-jacente. Elle avait également joué dans Beetlejuice, Beetlejuice Beetlejuice et la série Schitt’s Creek, qui lui avait valu un Emmy Award.

Sa disparition a profondément touché Macaulay Culkin, resté proche de celle qui avait interprété sa mère au cinéma. L’acteur lui a adressé un hommage particulièrement émouvant, déclarant notamment : « Maman, je pensais qu’on avait encore le temps. J’en aurais voulu plus. » Une déclaration qui témoignait de leur complicité, plus de 35 ans après leur rencontre sur le tournage.

Tim Curry, le concierge du Plaza Hotel, mort le 25 août 2026 à 80 ans

C’est l’un des décès les plus récents parmi les acteurs de la saga. Tim Curry, qui incarnait le concierge Hector dans Maman, j’ai encore raté l’avion, est mort le 25 août 2026, à 80 ans, à son domicile de Los Angeles. Dans le deuxième film, son personnage soupçonne Kevin d’occuper frauduleusement une chambre du prestigieux Plaza Hotel de New York. Ses expressions et ses confrontations avec le jeune garçon comptent parmi les scènes comiques les plus mémorables de cette suite.

L’acteur britannique était également célèbre pour son interprétation du docteur Frank-N-Furter dans The Rocky Horror Picture Show et celle du clown Pennywise dans l’adaptation télévisée de Ça, de Stephen King, en 1990. Victime d’un accident vasculaire cérébral en 2012, il avait considérablement réduit ses apparitions publiques. Sa mort, quelques semaines après celle de Brenda Fricker, a endeuillé une nouvelle fois les admirateurs de Maman, j’ai raté l’avion.

Brenda Fricker, l’inoubliable dame aux pigeons, morte le 16 juillet 2026 à 81 ans

Dans Maman, j’ai encore raté l’avion, Brenda Fricker incarnait une femme solitaire vivant au milieu des pigeons de Central Park, à New York. D’abord effrayé par son apparence, Kevin découvre progressivement une personne généreuse et profondément blessée par la vie. Leur amitié constitue l’une des dimensions les plus émouvantes du deuxième volet. La dame aux pigeons finit même par aider le garçon face aux deux cambrioleurs.

L’actrice irlandaise est morte le 16 juillet 2026, à 81 ans, après une période de problèmes de santé. Elle avait remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1990 pour My Left Foot, aux côtés de Daniel Day-Lewis. Sa disparition a particulièrement touché les spectateurs attachés à son personnage, devenu l’un des symboles du deuxième film.

John Heard, le père de Kevin, mort en 2017 à 71 ans

John Heard jouait Peter McCallister, le père de Kevin, dans les deux premiers films. Moins démonstratif que son épouse à l’écran, il incarnait un père dépassé par les événements, au sein d’une famille nombreuse dont les voyages de Noël tournaient systématiquement à la catastrophe.

L’acteur américain est mort le 21 juillet 2017, à 71 ans, dans un hôtel de Palo Alto, en Californie. Sa mort a été attribuée à des complications cardiovasculaires. Il avait également joué dans Big, L’Affaire Pélican, Prison Break et Les Soprano. Avec la disparition de Catherine O’Hara en janvier 2026, les deux interprètes des parents de Kevin sont désormais décédés.

John Candy, le musicien au grand cœur, mort en 1994 à seulement 43 ans

John Candy interprétait Gus Polinski, le chef d’un groupe de polka qui propose à Kate McCallister de voyager avec ses musiciens pour rejoindre Chicago. Son personnage apparaît dans le premier film, lorsque la mère de Kevin cherche désespérément un moyen de rentrer chez elle. Son intervention lui permet de poursuivre son voyage dans une camionnette avec les membres de l’orchestre.

L’acteur canadien est mort le 4 mars 1994, à seulement 43 ans, d’une crise cardiaque au Mexique, pendant le tournage du film Wagons East!. Il était l’une des grandes vedettes de la comédie américaine des années 1980 et 1990, notamment grâce à Un ticket pour deux, L’Oncle Buck et Rasta Rockett. Il est l’un des premiers acteurs importants de la saga à avoir disparu.

Roberts Blossom, le vieux Marley, mort en 2011 à 87 ans

Roberts Blossom incarnait Marley, le mystérieux voisin de Kevin dans le premier film. Présenté au départ comme un homme inquiétant, soupçonné par les enfants du quartier d’avoir commis des crimes, il devient finalement l’un des personnages les plus attachants de l’histoire. Sa conversation avec Kevin dans une église, puis son intervention pour sauver le garçon des cambrioleurs, ont marqué les spectateurs.

L’acteur est mort le 8 juillet 2011, à 87 ans, en Californie. Il avait notamment participé à Rencontres du troisième type, de Steven Spielberg, et à Christine, adapté de Stephen King. Sa prestation dans Maman, j’ai raté l’avion reste l’un de ses rôles les plus connus.

Ralph Foody, le gangster du film regardé par Kevin, mort en 1999 à 71 ans

Ralph Foody incarnait Johnny, le gangster du faux film Angels with Filthy Souls, que Kevin regarde à la télévision. Le garçon utilise les dialogues et les coups de feu de ce film imaginaire pour effrayer les personnes qui se présentent chez lui. La réplique « Garde la monnaie, espèce de sale bête ! » est devenue l’une des plus célèbres de Maman, j’ai raté l’avion.

L’acteur américain est mort le 21 novembre 1999, à 71 ans. Il était également apparu dans le deuxième volet, dans une nouvelle scène de gangster conçue pour les besoins du film. Malgré un temps de présence limité, son personnage est devenu indissociable des aventures de Kevin.

Eddie Bracken, le propriétaire du magasin de jouets, mort en 2002 à 87 ans

Dans Maman, j’ai encore raté l’avion, Eddie Bracken incarnait M. Duncan, le propriétaire du magasin de jouets Duncan’s Toy Chest, à New York. Kevin découvre que les recettes de Noël de la boutique doivent être reversées à un hôpital pour enfants. Le personnage joue un rôle important dans la dimension sentimentale du deuxième film, notamment lorsque Kevin reçoit deux colombes décoratives symbolisant l’amitié.

Eddie Bracken est mort le 14 novembre 2002, à 87 ans. Figure du cinéma américain depuis les années 1940, il avait notamment joué dans Héros d’occasion et Miracle au village. Son rôle dans Maman, j’ai encore raté l’avion lui avait permis de se faire connaître d’une nouvelle génération de spectateurs.

Rip Taylor, un visage du deuxième film, mort en 2019 à 88 ans

L’humoriste et acteur américain Rip Taylor faisait une brève apparition dans Maman, j’ai encore raté l’avion. Connu aux États-Unis pour ses costumes extravagants, son humour exubérant et ses nombreuses apparitions à la télévision, il avait également participé à plusieurs films et émissions populaires.

Rip Taylor est mort le 6 octobre 2019, à 88 ans, à Beverly Hills. Il avait notamment prêté sa voix à des personnages de dessins animés et participé à la franchise Jackass. Sa présence dans le deuxième volet fait partie des nombreuses apparitions de personnalités américaines qui ponctuent les aventures new-yorkaises de Kevin.

Jaye P. Morgan, disparue en août 2026 à 94 ans

Autre disparition de l’année 2026, Jaye P. Morgan est morte le 24 août, à 94 ans, soit la veille du décès de Tim Curry. Chanteuse et personnalité de la télévision américaine, elle apparaissait dans Maman, j’ai encore raté l’avion dans le rôle de Mrs. Stone, à travers l’émission télévisée fictive Ding-Dang-Dong.

Sa carrière avait débuté dans la chanson dans les années 1950, avant qu’elle ne devienne une personnalité régulière des jeux et émissions de divertissement américains. Son apparition dans le deuxième film était brève, mais elle fait partie des nombreux visages du cinéma et de la télévision réunis autour de Macaulay Culkin.

Billie Bird, Bill Erwin et plusieurs autres seconds rôles également disparus

Les deux premiers films comptaient aussi de nombreux acteurs secondaires aujourd’hui décédés. Billie Bird, qui apparaissait dans le premier volet, est morte le 27 novembre 2002, à 94 ans. Bill Erwin, autre comédien présent dans le film, est mort le 29 décembre 2010, à 96 ans.

Gerry Becker, qui incarnait un policier dans le premier film, est mort en 2019, à 68 ans. Marian Seldes, qui jouait une passagère dans le deuxième volet, est décédée en 2014, à 86 ans. Lenny Von Dohlen, présent dans Maman, j’ai encore raté l’avion, est mort en 2022, à 63 ans. Ces interprètes ont contribué, parfois en quelques secondes à l’écran, à l’univers comique et familial des deux longs-métrages.

Macaulay Culkin, Joe Pesci et Daniel Stern sont toujours en vie

Malgré ces nombreuses disparitions, plusieurs figures essentielles des deux premiers films sont toujours en vie. Macaulay Culkin, l’interprète de Kevin, a désormais 46 ans. Devenu une immense vedette dès l’enfance, il a poursuivi sa carrière d’acteur et apparaît régulièrement lors d’événements publics.

Joe Pesci, qui incarnait Harry, et Daniel Stern, qui jouait Marvin, les deux cambrioleurs malchanceux, sont également toujours en vie. C’est aussi le cas de Devin Ratray, l’interprète de Buzz, le grand frère de Kevin, de Kieran Culkin, qui jouait Fuller, et de Gerry Bamman, l’oncle Frank.

La rediffusion de Maman, j’ai raté l’avion ce lundi soir sur W9 prend une résonance particulière après les décès de 2026. Le 26 octobre, la chaîne diffusera Maman, j’ai encore raté l’avion, permettant de retrouver à l’écran Tim Curry et Brenda Fricker, disparus à quelques semaines d’intervalle cet été. Avec Catherine O’Hara, trois des visages les plus reconnaissables de cette saga familiale ont ainsi disparu au cours de la même année.