Macaulay Culkin reprend son rôle iconique de Kevin McCallister dans un nouveau film de Maman, j’ai raté l’avion, en développement chez Disney. Ce projet, inspiré de l'idée de l'acteur, met en scène un Kevin adulte, père célibataire dont le fils lui tend des pièges. La date de sortie reste à confirmer.

C’est le retour d’un personnage culte du cinéma ! Macaulay Culkin, aujourd’hui âgé de 46 ans, va retrouver le rôle de Kevin McCallister dans un nouveau volet de Maman, j’ai raté l’avion. Le projet est en développement chez 20th Century Studios, propriété de Disney, avec Seth Rogen et Evan Goldberg à l’écriture et à la production. L’acteur américain n’avait plus incarné Kevin au cinéma depuis Maman, j’ai encore raté l’avion !, sorti en 1992.

Disney prépare le grand retour de Kevin McCallister

Trente-six ans après la sortie du premier Maman, j’ai raté l’avion, en 1990, Disney prépare donc une nouvelle aventure avec l’interprète original du personnage.

Le projet a pris une nouvelle dimension ces derniers mois. Dès juillet, Macaulay Culkin avait présenté à Disney une idée de suite, centrée sur un Kevin McCallister devenu adulte et père de famille.

L’acteur a rencontré David Greenbaum, responsable des activités cinématographiques de Disney, pour lui exposer son concept. Les discussions ont désormais débouché sur le développement d’un nouveau film, auquel Macaulay Culkin est directement associé.

Seth Rogen et Evan Goldberg chargés de préparer le nouveau film

Disney s’est entouré de deux personnalités bien connues de la comédie américaine : Seth Rogen et Evan Goldberg. Les deux collaborateurs vont écrire et produire le long-métrage à travers leur société Point Grey Pictures.

Le duo est notamment associé aux films SuperGrave, C’est la fin et L’Interview qui tue !.

Le développement du scénario devra toutefois composer avec leur calendrier. Les deux hommes sont également engagés sur une comédie horrifique destinée à Universal, dont ils doivent terminer la préparation avant de se consacrer pleinement au nouveau Maman, j’ai raté l’avion.

Kevin McCallister devenu père : cette fois, c’est son fils qui pourrait lui tendre des pièges !

Macaulay Culkin a déjà exposé publiquement l’histoire qu’il aimerait raconter.

Dans cette version, Kevin McCallister serait devenu un père célibataire, absorbé par son travail et confronté à des difficultés relationnelles avec son fils. Après une dispute, l’enfant déciderait de l’enfermer à l’extérieur de leur maison.

Le principe des premiers films serait alors inversé : ce ne serait plus Kevin qui installerait des pièges pour empêcher des cambrioleurs d’entrer, mais son propre fils qui transformerait la maison en forteresse pour empêcher son père d’y pénétrer.

En novembre 2025, lors d’une rencontre avec ses admirateurs, Macaulay Culkin avait expliqué qu’il n’était « pas totalement opposé » à l’idée de reprendre son personnage, à condition de disposer d’une histoire convaincante.

Ce scénario constitue la base de sa proposition, mais son adoption définitive pour le nouveau film n’a pas encore été annoncée.

Le réalisateur des premiers films très réservé après la mort de Catherine O’Hara

Ce retour arrive dans un contexte particulier. Chris Columbus, réalisateur des deux premiers films, a exprimé ses réserves concernant une nouvelle suite, notamment après la disparition de Catherine O’Hara, le 30 janvier 2026.

L’actrice incarnait Kate McCallister, la mère de Kevin, dans les films de 1990 et 1992.

Interrogé le 20 novembre, quelques instants avant que l’existence du nouveau projet soit révélée, Chris Columbus a déclaré : « Catherine, comme je l’ai toujours dit, représente 50% de Maman, j’ai raté l’avion. »

Il a insisté sur l’importance du duo formé par Catherine O’Hara et Macaulay Culkin, qu’il considère comme le cœur émotionnel de la saga. En septembre dernier, Macaulay Culkin avait rendu un hommage particulièrement émouvant à Catherine O’Hara lors des Emmy Awards.

Un premier retour après plusieurs suites sans Macaulay Culkin

Le premier Maman, j’ai raté l’avion, sorti en novembre 1990, avait rencontré un immense succès international, avec plus de 477 millions de dollars de recettes mondiales.

Deux ans plus tard, Maman, j’ai encore raté l’avion ! avait également connu un énorme succès, avec près de 359 millions de dollars de recettes.

La franchise s’était ensuite poursuivie sans Macaulay Culkin, avec plusieurs nouveaux films, notamment en 1997, 2002 et 2012. En 2021, Disney avait proposé Maman, j’ai raté l’avion ! Ça recommence, une nouvelle version diffusée sur Disney+ avec d’autres personnages principaux.

En parallèle, Macaulay Culkin avait ponctuellement retrouvé Kevin McCallister dans des campagnes publicitaires, notamment pour Google en 2018 et, plus récemment, pour McDonald’s en novembre 2026.

Quand sortira le nouveau Maman, j’ai raté l’avion ?

Pour le moment, aucune date de sortie n’est annoncée. Aucun calendrier de tournage, aucun réalisateur et aucun autre acteur n’ont été dévoilés.

Le long-métrage se trouve encore dans les premières phases de son développement. Disney n’a pas davantage précisé si le film bénéficierait d’une sortie au cinéma ou serait destiné à sa plateforme Disney+.

Une chose est néanmoins acquise : après 34 ans d’absence au cinéma, Kevin McCallister est de nouveau au cœur d’un projet de film porté par Macaulay Culkin lui-même.