Astérix : François Civil dans le rôle du célèbre Gaulois, Gilles Lellouche en Obélix et Pierre Niney en César

François Civil incarne Astérix, Gilles Lellouche joue Obélix et Pierre Niney interprète Jules César dans une nouvelle adaptation des aventures gauloises, réalisée par Jonathan Cohen. Avec un budget de 80 millions d'euros, le film, inspiré des Douze Travaux d'Astérix, débutera son tournage au printemps 2027 pour une sortie prévue en 2028.

Le casting du prochain film Astérix se précise avec trois grands noms du cinéma français. François Civil est annoncé dans le rôle d’Astérix, Gilles Lellouche dans celui d’Obélix et Pierre Niney dans la peau de Jules César. Le long-métrage sera réalisé par Jonathan Cohen, avec un budget estimé à 80 millions d’euros. Une nouvelle adaptation des aventures créées par René Goscinny et Albert Uderzo, dont le tournage est prévu en 2027.

François Civil et Gilles Lellouche réunis dans les rôles d’Astérix et Obélix

François Civil, notamment connu pour Bac Nord, Les Trois Mousquetaires et L’Amour ouf, est annoncé pour interpréter Astérix, le célèbre guerrier gaulois. Il succéderait ainsi à Christian Clavier, Clovis Cornillac, Édouard Baer et Guillaume Canet, qui ont tous incarné le personnage au cinéma.

À ses côtés, Gilles Lellouche doit endosser le costume d’Obélix, le fidèle compagnon d’Astérix, célèbre pour sa force surhumaine et son goût pour les sangliers. Le rôle a longtemps été associé à Gérard Depardieu, avant d’être repris par Gilles Lellouche dans Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, sorti en 2023.

Les deux acteurs se connaissent particulièrement bien. Ils ont notamment travaillé ensemble sur L’Amour ouf, réalisé par Gilles Lellouche en 2024. Cette fois, ils partageraient l’affiche d’une superproduction familiale.

Pierre Niney dans la peau de Jules César

Autre nom annoncé au casting : Pierre Niney. L’acteur doit interpréter Jules César, l’adversaire historique des irréductibles Gaulois. Un personnage précédemment incarné au cinéma par Alain Chabat, Alain Delon, Fabrice Luchini et Vincent Cassel.

Révélé au grand public par Yves Saint Laurent, qui lui a valu le César du meilleur acteur, Pierre Niney a également rencontré un immense succès avec Le Comte de Monte-Cristo, sorti en 2024. Son arrivée dans l’univers d’Astérix constituerait une nouvelle étape dans sa carrière.

Le film sera réalisé par Jonathan Cohen, connu pour les séries La Flamme et Le Flambeau, ainsi que pour le film Sentinelle. L’acteur, qui avait lui-même incarné Obélix dans une publicité, prendra cette fois les commandes d’une adaptation cinématographique de la célèbre bande dessinée.

Un budget colossal de 80 millions d’euros

Le budget annoncé pour cette nouvelle production atteint 80 millions d’euros, ce qui en ferait l’un des films français les plus coûteux de ces dernières années.

À titre de comparaison, Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet en 2023, disposait d’un budget estimé entre 60 et 65 millions d’euros. Le film avait attiré environ 4,6 millions de spectateurs dans les salles françaises, un résultat important, mais inférieur aux ambitions commerciales initiales.

Cette nouvelle aventure doit s’inspirer des Douze Travaux d’Astérix, film d’animation sorti en 1976. Dans cette histoire, Jules César propose aux Gaulois de relever douze défis réputés impossibles. Astérix et Obélix doivent notamment affronter des épreuves physiques, des adversaires redoutables et les absurdités de l’administration romaine.

Le projet doit ainsi permettre de retrouver plusieurs scènes devenues cultes, notamment le fameux passage dans « la maison qui rend fou », où les deux héros doivent obtenir un formulaire administratif.

Un tournage prévu en 2027 et une sortie envisagée en 2028

Le tournage est annoncé pour le printemps 2027, principalement en Île-de-France. Des prises de vues sont notamment prévues au Parc Astérix, dans l’Oise, avec la participation de nombreux figurants.

Le film devrait être distribué par Studiocanal. Aucune date de sortie définitive n’a encore été communiquée, mais une exploitation dans les salles françaises en 2028 est envisagée.

D’autres noms pourraient rejoindre la distribution, dont Laurent Lafitte, également évoqué pour participer au projet. Les détails de son éventuel personnage n’ont pas été précisés.

Avec François Civil, Gilles Lellouche et Pierre Niney annoncés en tête d’affiche, cette nouvelle adaptation réunirait trois des acteurs les plus populaires du cinéma français autour d’un budget de 80 millions d’euros.