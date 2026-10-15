César 2027: Léa Seydoux choisie pour présider la cérémonie aux côtés de Vincent Dedienne

Léa Seydoux présidera la 52e cérémonie des César, prévue le 25 février 2027 à l'Olympia, succédant à Camille Cottin. L'humoriste Vincent Dedienne animera la soirée, promettant un mélange de spectacle et d'humour. Les nominations seront révélées le 22 janvier, rassemblant une nouvelle fois le cinéma français.

C’est désormais officiel : Léa Seydoux présidera la 52e cérémonie des César, le jeudi 25 février 2027, sur la scène de l’Olympia à Paris. L’actrice française de 41 ans succédera à Camille Cottin, qui avait occupé cette fonction lors de la précédente édition. La soirée sera présentée par l’humoriste et comédien Vincent Dedienne et retransmise en direct, en clair et en exclusivité sur Canal+.

Léa Seydoux à la tête des César pour la première fois

L’Académie des Arts et Techniques du Cinéma et Canal+ ont officialisé la nomination de Léa Seydoux mercredi 14 octobre. L’actrice, dont la carrière s’étend désormais sur plus de 20 ans, a été choisie pour son parcours entre cinéma d’auteur français et grandes productions internationales.

Dans leur communiqué, les organisateurs saluent une comédienne dont la renommée dépasse largement les frontières françaises. « Par la richesse de son parcours et la diversité de ses collaborations, en France comme à l’international, Léa Seydoux incarne un cinéma européen ouvert sur le monde », soulignent-ils.

Léa Seydoux n’a encore jamais remporté de César à titre individuel, malgré cinq nominations. Elle avait notamment été nommée dans la catégorie du meilleur espoir féminin pour La Belle Personne en 2009 et Belle Épine en 2011, puis dans celle de la meilleure actrice pour Les Adieux à la reine en 2013, La Vie d’Adèle en 2014 et France en 2022.

De la Palme d’or à James Bond, une carrière internationale

La carrière de Léa Seydoux prend une dimension exceptionnelle en 2013 avec La Vie d’Adèle, réalisé par Abdellatif Kechiche. Lors du Festival de Cannes, le jury présidé par Steven Spielberg attribue exceptionnellement la Palme d’or au réalisateur ainsi qu’à ses deux actrices principales, Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos. Une première dans l’histoire de la manifestation.

Parallèlement, la comédienne s’impose à Hollywood en participant à plusieurs grosses productions. Après Robin des Bois de Ridley Scott et Mission : Impossible – Protocole Fantôme, elle rejoint l’univers de James Bond en incarnant Madeleine Swann face à Daniel Craig dans 007 Spectre en 2015, puis Mourir peut attendre en 2021.

En 2024, elle apparaît également dans Dune : Deuxième partie, de Denis Villeneuve, où elle interprète Lady Margot Fenring. Elle poursuit dans le même temps ses collaborations avec des cinéastes comme Wes Anderson, David Cronenberg, Bertrand Bonello, Bruno Dumont ou encore Yorgos Lanthimos.

En 2026, elle figure notamment à l’affiche de L’Inconnue, d’Arthur Harari, présenté en compétition au Festival de Cannes. Elle est également attendue dans Gentle Monster, de Marie Kreutzer, et The Masque of the Red Death, de Charlie Polinger.

Vincent Dedienne succède à Benjamin Lavernhe à la présentation

Léa Seydoux ne sera pas seule sur la scène de l’Olympia. La présentation de cette 52e édition a été confiée à Vincent Dedienne, qui prendra la succession de Benjamin Lavernhe, maître de cérémonie en 2026.

L’humoriste de 39 ans, révélé au grand public grâce à ses chroniques dans Le Supplément sur Canal+ en 2014, s’est depuis imposé au théâtre, à la télévision et au cinéma. Il a notamment remporté deux Molières de l’humour, en 2017 et 2022, ainsi que le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé en 2024 pour Un chapeau de paille d’Italie.

Les organisateurs ont annoncé que Vincent Dedienne serait entouré de plusieurs artistes pour animer la soirée. Sa mission consistera notamment à assurer les interventions humoristiques et les séquences de spectacle qui rythmeront la remise des récompenses.

La précédente édition avait été marquée par la prestation de Benjamin Lavernhe, notamment lors de son numéro d’ouverture inspiré de The Mask, en hommage à Jim Carrey, présent pour recevoir un César d’honneur. Vincent Dedienne devra donc prendre le relais d’une cérémonie qui avait particulièrement mis en avant le spectacle et l’humour.

Une 52e cérémonie programmée le 25 février 2027

La prochaine cérémonie des César se tiendra jeudi 25 février 2027 à l’Olympia, à Paris, et sera diffusée en clair et en direct sur Canal+. La liste des nominations sera dévoilée le 22 janvier, avant le dîner des nommés prévu le 1er février et l’ouverture du second tour de vote le 3 février.

Au total, 24 César doivent être remis lors de cette 52e édition. Les films qui concourront dans les différentes catégories ne sont pas encore officiellement connus, mais plusieurs productions françaises sorties en 2026 pourraient figurer parmi les prétendants.

L’édition 2026 avait notamment récompensé L’Attachement, de Carine Tardieu, du César du meilleur film. Laurent Lafitte avait remporté celui du meilleur acteur pour La Femme la plus riche du monde, tandis que Léa Drucker avait été sacrée meilleure actrice pour Dossier 137.

Avec Léa Seydoux à la présidence et Vincent Dedienne à la présentation, les deux principales personnalités chargées d’incarner les César 2027 sont désormais connues. Il reste à découvrir les nominations et les éventuels invités d’honneur de cette nouvelle édition, qui réunira une fois encore le cinéma français sur la scène de l’Olympia.