Pierce Brosnan a chaleureusement accueilli Robert Pattinson en tant que nouveau James Bond via un message sur Instagram, soulignant leur collaboration passée dans le film Remember Me. Brosnan exprime sa confiance en Pattinson pour réussir dans ce rôle emblématique, tandis qu'Amazon MGM Studios a officialisé cette nomination et prévu le tournage du nouvel opus en 2027.

Pierce Brosnan a officiellement souhaité la bienvenue à Robert Pattinson dans la famille James Bond. L’acteur irlandais, qui a incarné le célèbre agent 007 dans quatre films entre 1995 et 2002, a publié mercredi un message particulièrement chaleureux sur Instagram, deux jours après l’annonce de la nomination de Robert Pattinson pour succéder à Daniel Craig. Les deux comédiens se connaissent bien puisqu’ils avaient partagé l’affiche du film Remember Me en 2010.

« Cher Robert, bienvenue dans l’univers de James Bond »

À 73 ans, Pierce Brosnan n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de voir Robert Pattinson reprendre le célèbre matricule 007. Sur Instagram, l’ancien James Bond a adressé un message personnel à son successeur : « Cher Robert, bienvenue dans l’univers de James Bond. Tu vas être formidable. »

L’acteur a ensuite rappelé les bons souvenirs de leur collaboration sur Remember Me, saluant le parcours accompli par Robert Pattinson depuis leur rencontre. Il s’est notamment félicité de l’avoir vu construire une filmographie remarquable et enchaîner les réussites, avant de conclure par un dernier conseil : « Profite de l’aventure. »

Pierce Brosnan et Robert Pattinson avaient joué père et fils au cinéma

Cette prise de parole possède une dimension personnelle. En 2010, les deux acteurs avaient partagé l’affiche de Remember Me, un drame romantique réalisé par Allen Coulter. Pierce Brosnan y incarnait Charles Hawkins, le père de Tyler Hawkins, personnage interprété par Robert Pattinson. Le film réunissait également Emilie de Ravin et Meghan Markle.

Depuis cette collaboration, Robert Pattinson a considérablement diversifié sa carrière. Révélé au grand public par la saga Twilight, il a notamment joué dans Good Time, The Lighthouse, Tenet et The Batman, dans lequel il incarne Bruce Wayne. À 40 ans, le comédien britannique ajoute désormais James Bond à sa filmographie.

Le soutien de Pierce Brosnan est d’autant plus remarqué que l’ancien 007 avait récemment salué un autre candidat au rôle, Callum Turner, qui faisait figure de favori pour succéder à Daniel Craig. Le choix définitif d’Amazon MGM Studios s’est finalement porté sur Robert Pattinson.

Denis Villeneuve réalisera le prochain James Bond

L’officialisation de Robert Pattinson dans le rôle de James Bond a été annoncée lundi par Amazon MGM Studios, mettant fin à plusieurs années de spéculations. L’acteur succédera à Daniel Craig, qui a interprété l’espion britannique dans cinq films entre Casino Royale en 2006 et Mourir peut attendre en 2021.

Le prochain volet, actuellement désigné sous le nom de Bond 26, sera réalisé par Denis Villeneuve, à qui Amazon a confié la nouvelle aventure de 007. Le réalisateur de Dune et de Blade Runner 2049 a lui aussi salué la nomination de Pattinson : « Il possède l’âme intemporelle de 007 et apporte quelque chose de totalement nouveau. »

Le scénario a été confié à Steven Knight, créateur de Peaky Blinders, tandis qu’Amy Pascal et David Heyman assureront la production. Ce film sera le premier James Bond développé sous le contrôle créatif d’Amazon MGM Studios, après l’accord conclu en 2025 avec les producteurs historiques Barbara Broccoli et Michael G. Wilson.

Pierce Brosnan n’est d’ailleurs pas le seul ancien interprète de 007 à avoir félicité Robert Pattinson. George Lazenby, qui avait incarné l’agent secret dans Au service secret de Sa Majesté en 1969, lui a également souhaité la bienvenue dans le club des James Bond, en lui conseillant de ne pas oublier de s’amuser.

Le tournage du prochain film est attendu en 2027, avec une sortie envisagée en 2028. Aucun titre définitif ni aucune date de sortie officielle n’ont encore été annoncés.