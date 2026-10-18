Insolite - Jean Reno explique pourquoi il a offert des bas de contention à Tom Hanks sur le tournage de Da Vinci Code

Jean Reno raconte une anecdote surprenante du tournage de Da Vinci Code, où il a offert des bas de contention à Tom Hanks pour soulager ses jambes après de longues journées debout. Cette attention illustre les contraintes physiques souvent ignorées du métier d'acteur derrière les productions hollywoodiennes, malgré les scènes d'action.

Jean Reno a dévoilé une anecdote insolite sur les coulisses du tournage de Da Vinci Code, le film de Ron Howard sorti en 2006. Invité de l’émission Quelle époque ! sur France 2, l’acteur français a raconté avoir offert des bas de contention à Tom Hanks pour l’aider à supporter les longues journées passées debout sur les plateaux de cinéma. Une attention inattendue qui illustre les contraintes physiques du métier d’acteur.

Des bas de contention pour Tom Hanks : le cadeau inattendu de Jean Reno

Près de 20 ans après la sortie de Da Vinci Code, Jean Reno est revenu sur les coulisses de cette superproduction hollywoodienne dans laquelle il partageait l’affiche avec Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen et Paul Bettany. L’acteur français y incarnait le capitaine Bezu Fache, policier chargé de l’enquête sur le meurtre commis au musée du Louvre.

Sur le plateau de Quelle époque !, Jean Reno a raconté avoir offert à Tom Hanks un cadeau pour le moins inhabituel : des bas de contention. Un accessoire généralement destiné à favoriser le retour veineux et à limiter les désagréments liés à une immobilité prolongée.

Pour expliquer cette attention, Jean Reno a résumé une réalité bien connue des comédiens : « Dans mon métier, on ne marche pas, on piétine. » Contrairement à ce que peuvent laisser penser les scènes d’action, les acteurs passent une grande partie de leurs journées debout, à attendre entre deux prises, à répéter les mêmes déplacements ou à rester immobiles pendant les réglages techniques.

Cette station debout prolongée peut entraîner une sensation de jambes lourdes et des difficultés de circulation sanguine. C’est justement pour soulager les jambes de Tom Hanks que Jean Reno lui a offert des bas de contention, destinés à favoriser le retour veineux. Une attention aussi pratique qu’inattendue entre les deux acteurs de la superproduction hollywoodienne.

Da Vinci Code, un tournage au cœur du Louvre et une superproduction mondiale

Réalisé par Ron Howard et adapté du roman à succès de Dan Brown, Da Vinci Code est sorti au cinéma en mai 2006. Tom Hanks y incarnait Robert Langdon, professeur de symbologie à Harvard, entraîné dans une enquête mêlant œuvres de Léonard de Vinci, sociétés secrètes et mystères religieux.

Jean Reno jouait le capitaine Bezu Fache, un personnage central dans les premières étapes de l’enquête. Le film a notamment été tourné à Paris, avec des prises de vues au musée du Louvre, lieu essentiel de l’intrigue.

La production a mobilisé des moyens considérables, avec un budget estimé à 125 millions de dollars. Malgré un accueil critique partagé, le long-métrage a rencontré un immense succès commercial, rapportant environ 760 millions de dollars dans le monde.

Tom Hanks a ensuite repris le rôle de Robert Langdon dans Anges et Démons en 2009, puis dans Inferno en 2016.

Jean Reno se raconte sur scène avec Le Chameau

Cette anecdote accompagne également l’actualité théâtrale de Jean Reno, qui se prépare à monter sur scène avec Le Chameau, la traversée d’une vie. Du 1er au 31 décembre 2026, l’acteur sera à l’affiche du Théâtre Édouard VII, à Paris, dans un spectacle mis en scène par Ladislas Chollat, avec Pablo Lanty au piano. Ce seul-en-scène comprendra également 8 chansons et permettra au comédien de revenir sur son parcours, ses rencontres et les coulisses de sa carrière internationale.

Révélé au grand public par Le Grand Bleu en 1988, puis devenu une figure incontournable du cinéma français avec Nikita et Les Visiteurs, Jean Reno s’est imposé à Hollywood grâce à Léon, réalisé par Luc Besson en 1994. Une carrière internationale qui lui a notamment valu de recevoir le Taureau d’Or pour l’ensemble de son parcours lors du Festival international du film de comédie de Liège.

Il a ensuite enchaîné les productions internationales, notamment Mission : Impossible en 1996, Godzilla et Ronin en 1998, puis Da Vinci Code en 2006. Il a également retrouvé le cinéma français en participant à Marsupilami, le film de Philippe Lacheau sorti en février 2026.

À 78 ans, Jean Reno dispose de près de 50 années de carrière et d’une multitude de souvenirs de tournage. Son histoire de bas de contention offerts à Tom Hanks illustre un aspect du cinéma que les spectateurs connaissent moins : derrière les scènes spectaculaires et les productions à plusieurs centaines de millions de dollars, les comédiens doivent aussi composer avec de longues heures d’attente et une fatigue physique bien réelle.