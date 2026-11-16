Mort de Jean-Pierre Moulin à 93 ans: la voix française mythique de Jack Nicholson et Anthony Hopkins s’est éteinte

Jean-Pierre Moulin, célèbre doubleur français, s'est éteint à 93 ans, laissant derrière lui une riche carrière de plus de 50 ans. Voix emblématique de stars comme Jack Nicholson et Anthony Hopkins, il a également marqué le doublage d'œuvres animées, tout en continuant à jouer sur scène et à l'écran jusqu'à un âge avancé.

Le comédien et doubleur français Jean-Pierre Moulin est décédé dimanche à l’âge de 93 ans. Pendant plus de 50 ans, il a prêté sa voix à plusieurs des plus grandes stars d’Hollywood, notamment Jack Nicholson et Anthony Hopkins. Il était également connu pour avoir incarné vocalement Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux, Dupond dans Les Aventures de Tintin et le professeur Farnsworth dans Futurama. Sa disparition a été annoncée par son ami et confrère Michel Vigné.

La voix française de Jack Nicholson pendant plus de 30 ans

Né le 26 avril 1933 au Mans, Jean-Pierre Moulin avait commencé sa carrière au théâtre avant de devenir l’une des voix les plus reconnaissables du cinéma français. Sa collaboration avec Jack Nicholson débute en 1975, lorsque le directeur artistique Jean-Pierre Dorat lui propose de doubler l’acteur américain dans Vol au-dessus d’un nid de coucou, réalisé par Miloš Forman.

Dans ce film, Jack Nicholson interprète Randle Patrick McMurphy, un détenu transféré dans un établissement psychiatrique. La prestation de Jean-Pierre Moulin contribue à faire découvrir au public français l’interprétation de l’acteur américain, qui remportera l’Oscar du meilleur acteur pour ce rôle.

Jean-Pierre Moulin devient ensuite sa voix française régulière. Il le double notamment dans Pour le pire et pour le meilleur (1997) et Les Infiltrés (2006), de Martin Scorsese. Leur collaboration se poursuit jusqu’au retrait progressif de Jack Nicholson du cinéma, au début des années 2010.

Il était aussi la voix terrifiante d’Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux

En 1991, Jean-Pierre Moulin prête sa voix à Anthony Hopkins dans Le Silence des agneaux, réalisé par Jonathan Demme. L’acteur britannique y incarne Hannibal Lecter, un psychiatre emprisonné pour plusieurs meurtres, sollicité par une jeune agente du FBI pour retrouver un tueur en série.

Le personnage, devenu l’un des plus célèbres criminels de fiction du cinéma, vaut à Anthony Hopkins l’Oscar du meilleur acteur en 1992. Dans la version française, Jean-Pierre Moulin restitue les intonations calmes, les changements de ton et les accès de violence verbale du personnage.

Cette interprétation marque le début d’une longue collaboration avec Anthony Hopkins. Jean-Pierre Moulin le double ensuite dans de nombreux films, notamment Rencontre avec Joe Black (1998), Hannibal (2001), La Faille (2007) et The Father (2020).

Il prête également sa voix à Donald Sutherland dans plusieurs productions. À la télévision, il double notamment Anthony Hopkins dans la série Westworld, où l’acteur britannique incarne le docteur Robert Ford.

De Tintin à Futurama, une voix connue de plusieurs générations

La carrière de Jean-Pierre Moulin ne se limite pas aux grandes productions hollywoodiennes. Les amateurs de dessins animés connaissent également sa voix, notamment grâce à son interprétation de Dupond dans la série Les Aventures de Tintin, diffusée au début des années 1990.

Il prête aussi sa voix au professeur Hubert Farnsworth dans la version française de Futurama, la série d’animation créée par Matt Groening. Le personnage, un scientifique excentrique âgé de plus de 150 ans, est notamment connu pour ses inventions improbables et son comportement imprévisible.

Ces rôles lui permettent de toucher un public bien différent de celui des films de Jack Nicholson et d’Anthony Hopkins. Il participe également au doublage de nombreuses séries télévisées et productions d’animation américaines.

Un ancien camarade de Jean-Paul Belmondo et d’Annie Girardot

Avant de devenir une référence du doublage, Jean-Pierre Moulin avait suivi une formation de comédien. Son parcours présente une particularité : enfant, il souffrait de bégaiement, mais avait découvert que ce trouble disparaissait lorsqu’il jouait la comédie.

Après avoir envisagé des études de médecine, il entre en 1954 au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris. Il y côtoie plusieurs futurs grands noms du cinéma français, parmi lesquels Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Marielle, Annie Girardot, Bruno Cremer et Françoise Fabian.

En 1957, il participe à la création de la compagnie théâtrale La Guilde, qui donnera naissance au Théâtre de l’Est parisien. Il mène ensuite une longue carrière sur scène, travaillant notamment avec Patrice Chéreau, Jérôme Savary, Marcel Maréchal et Roger Planchon.

Son activité théâtrale se poursuit bien après ses 80 ans. Il joue notamment plusieurs pièces d’Anton Tchekhov au théâtre-studio d’Alfortville, sous la direction de Christian Benedetti, jusqu’en 2022.

Une carrière au cinéma, de François Truffaut à Cédric Klapisch

Jean-Pierre Moulin apparaît également dans de nombreux films français. Il joue notamment dans Le Dimanche de la vie (1967), L’Astragale (1969), La Chambre verte (1978) de François Truffaut, La Garce (1984) et Michou d’Auber (2007).

En 2008, il figure au générique de Paris, réalisé par Cédric Klapisch. Il apparaît également dans Nos futurs, sorti en 2015.

À la télévision, il interprète notamment Émile Le Roux dans Les Dossiers de l’agence O, une série policière adaptée de l’œuvre de Georges Simenon et diffusée en 1968. Il participe aussi à des séries populaires comme Maigret et Les Cordier, juge et flic.

Jean-Pierre Moulin s’était également essayé à la réalisation, avec deux courts métrages : L’Armoire (1969) et Chambres de bonne (1970).

Michel Vigné annonce sa disparition à 93 ans

La mort de Jean-Pierre Moulin, survenue dimanche 15 novembre, a été annoncée par son ami Michel Vigné, lui-même comédien et spécialiste du doublage, sur Facebook. Les circonstances de son décès n’ont pas été précisées.

Avec sa disparition, le cinéma français perd l’interprète qui avait accompagné pendant plusieurs décennies les performances de deux acteurs oscarisés, Jack Nicholson et Anthony Hopkins, tout en poursuivant une carrière de comédien au théâtre, au cinéma et à la télévision.

Jean-Pierre Moulin avait 93 ans.