Tom Skerritt, acteur emblématique d’Hollywood, s’est éteint à 93 ans, laissant derrière lui une carrière riche de plus de 60 ans, couronnée par des rôles marquants dans des films cultes comme « Alien » et « Top Gun ». Sa disparition, annoncée par sa famille, est un véritable coup dur pour le cinéma américain.

L’acteur américain Tom Skerritt est décédé à l’âge de 93 ans. Connu mondialement pour ses rôles dans Alien, Top Gun et MASH*, il laisse derrière lui une carrière de plus de 60 ans, marquée par de nombreux succès au cinéma et à la télévision. Sa famille a confirmé sa disparition, précisant qu’il était mort de causes naturelles.

Une figure incontournable du cinéma américain disparaît

Né le 25 août 1933 à Detroit, dans le Michigan, Tom Skerritt a traversé plusieurs générations du cinéma hollywoodien. Avec plus de 170 apparitions au cinéma et à la télévision, il s’était imposé comme l’un des visages les plus familiers du public américain.

Sa famille a annoncé son décès dans un communiqué particulièrement émouvant : « Si le monde connaissait Tom pour sa remarquable carrière d’acteur, nous le connaissions pour son humour, sa curiosité, sa sagesse, sa générosité et l’amour qu’il apportait dans nos vies. »

Ses proches ont également rappelé son attachement à la création artistique, à la nature et aux anciens combattants. L’acteur laisse derrière lui son épouse Julie Tokashiki, ses cinq enfants, cinq petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.

« Alien » et « Top Gun », deux rôles devenus cultes

En 1979, Tom Skerritt a marqué l’histoire du cinéma de science-fiction en incarnant Arthur Dallas, le capitaine du Nostromo dans Alien, le huitième passager, réalisé par Ridley Scott. Aux côtés de Sigourney Weaver, il participait à un film devenu une référence incontournable du cinéma fantastique.

Sept ans plus tard, en 1986, il retrouvait un immense succès populaire grâce à Top Gun, réalisé par Tony Scott. Il y interprétait Mike « Viper » Metcalf, l’instructeur expérimenté chargé de former les meilleurs pilotes de l’aéronavale américaine, dont Pete « Maverick » Mitchell, incarné par Tom Cruise.

Son personnage, à la fois autoritaire et respecté, est resté l’un des plus mémorables du film. Tom Skerritt n’avait toutefois pas repris son rôle dans Top Gun: Maverick, sorti en 2022, qui avait rencontré un immense succès au box-office mondial.

De « MAS*H » à « Picket Fences », une carrière récompensée par un Emmy Award

Tom Skerritt avait débuté au cinéma en 1962 dans War Hunt, aux côtés de Robert Redford. Sa carrière avait véritablement décollé en 1970 avec MASH*, la comédie satirique de Robert Altman consacrée à la guerre de Corée. Il y incarnait le capitaine Augustus Bedford « Duke » Forrest, aux côtés de Donald Sutherland et Elliott Gould.

Au fil des décennies, l’acteur avait multiplié les rôles dans des productions aussi différentes que Harold et Maude, Le Tournant de la vie, La Zone morte, Potins de femmes, Et au milieu coule une rivière ou encore Contact.

La télévision lui avait également offert l’un de ses plus grands succès. De 1992 à 1996, il incarnait le shérif Jimmy Brock dans la série Picket Fences, connue en France sous le titre Un drôle de shérif. Cette interprétation lui avait valu un Emmy Award du meilleur acteur dans une série dramatique en 1993.

Plus de 60 ans de carrière et un dernier film en 2025

Malgré son âge, Tom Skerritt avait poursuivi son activité artistique jusque dans les dernières années de sa vie. Il était notamment apparu dans le western Broke, sorti en 2025, aux côtés de Wyatt Russell et Dennis Quaid.

Ancien militaire de l’US Air Force, il s’était également engagé auprès des vétérans américains. En 2012, il avait participé à la création du Red Badge Project, une initiative destinée à aider les anciens combattants à surmonter leurs traumatismes grâce à l’écriture et au récit de leurs expériences.

Il avait également contribué à la création de TheFilmSchool, à Seattle, pour accompagner les futurs cinéastes et scénaristes.

Avec la disparition de Tom Skerritt, le cinéma américain perd un acteur qui aura marqué aussi bien les films d’auteur que les grandes productions hollywoodiennes. Du capitaine Dallas d’Alien à l’instructeur Viper de Top Gun, ses personnages continueront d’accompagner plusieurs générations de spectateurs.