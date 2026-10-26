Mort brutale d’Éric Bauza à 46 ans: la voix de Bugs Bunny et Daffy Duck emportée par une maladie cardiovasculaire

Éric Bauza, voix emblématique de Bugs Bunny et Daffy Duck, est décédé à 46 ans d'une maladie cardiovasculaire. Son absence laisse un vide immense dans le monde de l'animation, où il a marqué les esprits avec plus de 400 crédits. Des hommages affluent, soulignant son héritage inestimable et son talent exceptionnel.

Le monde du dessin animé est en deuil. Éric Bauza, célèbre comédien canadien qui prêtait sa voix originale à Bugs Bunny, Daffy Duck et plusieurs autres personnages mythiques des Looney Tunes, est mort dimanche à son domicile, dans le comté de Los Angeles. Il avait seulement 46 ans. Sa disparition soudaine a été annoncée par sa famille.

Une mort soudaine à son domicile

Éric Bauza est décédé brutalement à son domicile. Les circonstances précises de sa disparition ont provoqué une vive émotion parmi les professionnels de l’animation et les admirateurs des Looney Tunes. Une maladie cardiovasculaire hypertensive a été évoquée comme cause de son décès, avec notamment des antécédents d’apnée du sommeil et d’obésité.

Sa famille a annoncé la terrible nouvelle sur son compte Instagram. Dans un communiqué, ses proches ont déclaré : « Éric Bauza, comédien de doublage récompensé par un Emmy Award et voix moderne des personnages emblématiques des Looney Tunes, Bugs Bunny et Daffy Duck, ainsi que de dizaines d’autres personnages de dessins animés adorés, est décédé soudainement. » Ils ont précisé que d’autres informations seraient communiquées ultérieurement.

Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig : une voix derrière des dizaines de personnages cultes

Né le 7 décembre 1979 à Scarborough, dans la région de Toronto, Éric Bauza avait commencé sa carrière dans l’animation comme dessinateur de personnages avant de devenir comédien de doublage. Il avait progressivement acquis une place incontournable dans les studios américains grâce à son extraordinaire capacité à reproduire des voix très différentes.

Pendant près de 15 ans, il a travaillé avec Warner Bros. Animation et participé au renouvellement vocal des Looney Tunes, dans la lignée du légendaire Mel Blanc, interprète historique de nombreux personnages de la franchise.

Outre Bugs Bunny et Daffy Duck, Éric Bauza a notamment incarné Porky Pig, Titi, Bip Bip, Elmer Fudd, Sam le pirate et Marvin le Martien. Il pouvait interpréter plusieurs personnages au sein d’une même production, passant d’une voix à l’autre avec une précision remarquable.

Le comédien avait notamment participé à Looney Tunes Cartoons, Bugs Bunny Builders et Space Jam : Nouvelle Ère, sorti en 2021. Sa voix était également présente dans le film Coyote vs. Acme, sorti en 2026.

Plus de 400 crédits et trois Emmy Awards

La carrière d’Éric Bauza dépassait largement l’univers des Looney Tunes. En plus de 25 ans d’activité, il avait accumulé plus de 400 crédits d’interprétation dans des séries, des films d’animation et des jeux vidéo.

Il avait notamment prêté sa voix au Chat Potté dans la série Les Aventures du Chat Potté, à plusieurs personnages des Tortues Ninja, ainsi qu’à des protagonistes de Ben 10: Omniverse, Transformers: Robots in Disguise et Rick et Morty. Il avait également participé à Super Mario Bros., le film, sorti en 2023.

Son travail lui avait valu trois Children’s & Family Emmy Awards, notamment pour ses performances dans Looney Tunes Cartoons, Bugs Bunny Builders et Teen Titans Go!. Ces récompenses avaient consacré son talent dans une profession où les interprètes restent souvent moins connus du grand public que les personnages auxquels ils donnent vie.

Sa carrière particulièrement prolifique dans l’animation américaine lui avait permis de travailler avec plusieurs générations de créateurs et de participer à certaines des franchises les plus populaires du cinéma et de la télévision.

Warner Bros. bouleversé par la disparition de son comédien

La mort d’Éric Bauza a provoqué une vive émotion chez Warner Bros., où il avait travaillé pendant de nombreuses années. Channing Dungey, dirigeante du groupe audiovisuel, a salué un artiste exceptionnel : « Éric Bauza était un talent vocal unique qui a apporté joie et rires à des millions de personnes dans le monde. »

Elle a également rappelé l’attachement du comédien à l’héritage des Looney Tunes : « Il a suivi les traces de géants comme Mel Blanc. Éric disait que perpétuer l’héritage légendaire des Looney Tunes était l’un des plus grands honneurs de sa vie. »

Sa manageuse, Judy Coppage, a elle aussi exprimé sa tristesse, évoquant « un choc pour nous tous » et « une perte immense pour sa famille, l’industrie de l’animation et ses admirateurs ».

Les hommages rendus à l’interprète de Bugs Bunny et Daffy Duck témoignent de la place qu’il occupait dans l’industrie du divertissement.

Éric Bauza travaillait encore sur plusieurs projets, notamment Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, dans lequel il devait de nouveau interpréter Daffy Duck. Sa disparition met brutalement fin à une carrière particulièrement prolifique. Pour des millions de spectateurs, sa voix restera indissociable de Bugs Bunny, de Daffy Duck et des personnages qui ont traversé les générations.