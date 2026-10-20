«On était tous sidérés»: Guillaume Canet bouleversé en évoquant Dominique Frot, décédée après le tournage de son dernier film

Guillaume Canet rend un hommage puissant à Dominique Frot, décédée récemment, évoquant une improvisation marquante sur le tournage de son film *Karma*. Bien que fascinante, cette scène a été raccourcie au montage. Sa dernière performance résonne d'autant plus après sa disparition, renforçant l'impact de son héritage au cinéma.

Invité de C à vous sur France 5, Guillaume Canet a rendu un hommage particulièrement émouvant à Dominique Frot, décédée le 7 août dernier à l’âge de 68 ans. L’actrice apparaît une dernière fois au cinéma dans Karma, le nouveau film du réalisateur. Face à Anne-Élisabeth Lemoine, Guillaume Canet a raconté une scène de tournage extraordinaire, au cours de laquelle la comédienne a improvisé un long monologue qui a laissé toute l’équipe sans voix.

Une improvisation qui a stupéfié toute l’équipe du film

Guillaume Canet garde un souvenir particulièrement fort de sa collaboration avec Dominique Frot. Dans Karma, la comédienne incarne une généalogiste chargée d’enquêter sur une communauté. Lors du tournage, elle a pris une liberté inattendue avec le scénario, donnant naissance à un moment que le réalisateur n’a pas oublié.

« J’ai rarement vécu ça », a confié Guillaume Canet avant de raconter : « Elle est partie dans une impro à un moment où ce n’était pas du tout prévu. Elle est partie dans un truc, et je me demandais où elle allait, mais on était tous comme ça, sidérés sur le plateau, et on l’a écoutée. »

L’acteur et réalisateur a expliqué que cette improvisation, pourtant totalement spontanée, correspondait parfaitement aux thèmes développés dans son film. « Tout ce qu’elle a déroulé était totalement en adéquation avec ce qu’on racontait dans le film, sur l’emprise, sur la manipulation, sur tout ça », a-t-il précisé.

« C’était fascinant » : une scène finalement raccourcie au montage

Malgré la puissance de cette prestation, Guillaume Canet n’a pas pu conserver l’intégralité de l’improvisation dans la version définitive du film. La scène était trop longue pour être intégrée telle quelle au montage.

« C’était fascinant mais beaucoup trop long pour garder », a expliqué le cinéaste, avant de conclure avec émotion : « Ça a été une grande rencontre avec elle, elle était phénoménale. »

Cette rencontre professionnelle a pris une dimension particulière avec la disparition de Dominique Frot, quelques mois après le tournage. Karma constitue sa dernière apparition à l’écran, donnant à sa prestation une portée supplémentaire pour le réalisateur et les spectateurs.

Dominique Frot est morte à 68 ans : elle avait évoqué sa propre disparition dans une interview bouleversante

Dominique Frot est décédée le 7 août 2026, à l’âge de 68 ans, des suites d’une maladie. Sa disparition avait été annoncée par sa sœur, la comédienne Catherine Frot, et leur frère Jacques. Actrice de cinéma et de théâtre, elle avait construit une carrière marquée par des rôles variés et une personnalité artistique singulière.

En 2018, Dominique Frot nous avait accordé une interview particulièrement marquante dans laquelle elle évoquait son rapport à la mort. « Oui, je me réveille tous les matins en sachant qu’on va mourir. Je me demande quelle va être la hauteur de la journée par rapport à ça », confiait-elle. L’actrice expliquait également : « La joie n’existe pas chez moi si je n’ai pas cette conscience. »

Ces confidences, prononcées huit ans avant sa disparition, témoignent de la place qu’occupait la conscience de la mort dans sa manière d’aborder l’existence. La comédienne y associait directement cette conscience à sa capacité à éprouver de la joie, dans une réflexion personnelle qui prend aujourd’hui une résonance particulière.

Guillaume Canet lui avait également rendu hommage sur Instagram après l’annonce de son décès. « Dominique était une immense actrice et elle restera dans nos cœurs à travers les rôles qu’elle a offerts au cinéma français. Toutes mes pensées à sa famille et ses proches », avait-il écrit.

Karma, un dernier rôle aux côtés de Marion Cotillard

Avec Karma, Guillaume Canet retrouve le thriller et dirige notamment Marion Cotillard, avec laquelle il a partagé de nombreuses années de vie commune, Denis Ménochet et Leonardo Sbaraglia. L’histoire suit Jeanne, une femme installée dans un village du nord de l’Espagne, dont l’existence bascule lorsqu’un enfant de 6 ans disparaît mystérieusement. Soupçonnée par la police, elle retourne dans la communauté où elle a grandi, faisant ressurgir un passé qu’elle cherchait à fuir.

Le film explore notamment les mécanismes d’emprise et de manipulation, des thèmes qui ont précisément inspiré l’improvisation de Dominique Frot. Pour Guillaume Canet, cette dernière collaboration restera associée à un moment rare de cinéma, lorsqu’une actrice a réussi, par son seul jeu, à captiver un plateau entier.

Quelques semaines après la mort de la comédienne, le réalisateur continue ainsi de faire vivre son souvenir. Et parmi toutes les images du tournage de Karma, celle de Dominique Frot improvisant devant une équipe médusée semble avoir laissé une empreinte indélébile.