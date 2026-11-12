Quentin Tarantino révèle avoir évincé Mélanie Laurent et Isabelle Huppert lors des auditions d'Inglourious Basterds. Après une performance jugée désastreuse, Laurent obtient une seconde chance et décroche le rôle principal. Huppert, absente à la lecture, est définitivement remerciée. Tarantino souligne la priorité donnée à la qualité du film sur ses engagements avec les acteurs.

Quentin Tarantino vient de dévoiler des coulisses du tournage d’Inglourious Basterds, sorti en 2009. Dans un nouvel ouvrage consacré à la fabrication de son film, le réalisateur américain raconte avoir renvoyé Mélanie Laurent après une lecture du scénario qu’il avait jugée catastrophique. Il révèle également avoir écarté Isabelle Huppert, initialement engagée pour un autre rôle. Si la première a finalement réussi à récupérer sa place, la seconde n’a jamais participé au film.

Ces révélations figurent dans The Making of Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds, un livre de Jay Glennie publié le 10 novembre. Le cinéaste y revient sur ses exigences envers les comédiens et sur plusieurs décisions prises avant le tournage de son film consacré à la Seconde Guerre mondiale.

« Mélanie était nulle, alors je l’ai virée »

Mélanie Laurent avait été choisie pour incarner Shosanna Dreyfus, une jeune Française juive dont la famille a été assassinée par les nazis. Mais lors de la première lecture collective du scénario, sa prestation provoque la colère du réalisateur.

« La lecture de Mélanie Laurent était horrible. Ce n’était même pas assez bon pour le terme horrible », raconte Quentin Tarantino, qui explique accorder une importance considérable à cet exercice réunissant les acteurs avant le tournage.

Pour lui, cette lecture représente le premier moment où il peut véritablement entendre son film prendre vie. Il découvre les dialogues interprétés par les comédiens après avoir passé des mois à travailler sur son scénario.

Le verdict est sans appel : « Mélanie était mauvaise, alors je l’ai virée ! »

L’actrice française perd ainsi le rôle principal féminin du film, alors même qu’elle avait déjà été sélectionnée pour incarner Shosanna.

Mélanie Laurent rappelle Tarantino et obtient une seconde chance

Refusant d’abandonner, Mélanie Laurent décide de contacter personnellement Quentin Tarantino. Elle lui explique qu’elle était souffrante le jour de la lecture et que sa prestation ne reflétait pas ses capacités.

La comédienne propose alors de se rendre en Allemagne à ses propres frais, de réserver une chambre d’hôtel et d’attendre que le réalisateur accepte de la revoir pour une nouvelle audition.

Sa détermination finit par convaincre Tarantino, qui accepte de lui donner une seconde chance, mais impose trois jours de répétitions avant de prendre sa décision définitive.

Cette fois, Mélanie Laurent réussit à le convaincre. Elle récupère le rôle de Shosanna Dreyfus et participe au tournage aux côtés de Brad Pitt, Christoph Waltz, Diane Kruger et Michael Fassbender.

Avec le recul, Quentin Tarantino affirme ne conserver aucune rancœur envers l’actrice. Il tient même à saluer son interprétation : « Je veux que les choses soient claires pour tout le monde : j’adore Mélanie. Mélanie est ma Shosanna. Elle a fait un travail formidable. »

Le réalisateur explique également qu’il avait pratiquement oublié cet épisode avant de revenir sur les coulisses du film pour les besoins du livre.

Isabelle Huppert également renvoyée, mais sans seconde chance

Mélanie Laurent n’est pas la seule actrice française à avoir subi les exigences de Quentin Tarantino pendant la préparation d’Inglourious Basterds.

Isabelle Huppert devait initialement interpréter Madame Ada Mimieux, une femme liée au passé de Shosanna et à son installation à Paris. Mais les négociations contractuelles s’éternisent et la comédienne ne se présente pas à la lecture collective du scénario. Une absence que Tarantino ne lui pardonne pas : « Elle ne s’est pas présentée ! Alors je l’ai virée. J’adore Isabelle Huppert, mais il y avait des problèmes avec son contrat. Ça n’arrêtait pas de traîner. »

Le cinéaste décide alors de confier le rôle à Maggie Cheung, notamment connue pour son interprétation dans In the Mood for Love.

Contrairement à Mélanie Laurent, Isabelle Huppert ne bénéficie d’aucune nouvelle audition. Son éviction est définitive.

Tarantino assume pleinement sa décision : « Si vous êtes engagé et que vous n’êtes pas présent à cette lecture, je ne vous dois absolument rien ! »

Maggie Cheung remplacera Isabelle Huppert… avant d’être coupée au montage

L’histoire connaît un dernier rebondissement. Maggie Cheung tourne effectivement ses scènes pour Inglourious Basterds, mais Quentin Tarantino décide finalement de les supprimer lors du montage.

Le réalisateur estime que les passages consacrés à Madame Ada Mimieux apportent des explications inutiles sur la manière dont Shosanna a hérité de son cinéma parisien. « Maggie était fantastique dans le film, mais vous n’aviez tout simplement pas besoin de savoir comment Shosanna avait acquis le cinéma », explique-t-il.

Il préfère finalement résumer cette partie de l’histoire par une ellipse temporelle et quelques indications données au spectateur.

Résultat : Isabelle Huppert est renvoyée avant le tournage, Maggie Cheung voit toutes ses scènes supprimées et Mélanie Laurent demeure la seule des trois actrices à apparaître dans la version définitive.

« Je ne leur dois rien » : Tarantino assume ses méthodes radicales

Dans cet ouvrage, le réalisateur de Pulp Fiction, Kill Bill et Django Unchained revendique une liberté totale dans le choix de ses interprètes. Il considère que la réussite du film passe avant les engagements pris envers les comédiens : « J’ai déjà viré des acteurs par le passé. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Je ne leur dois rien. Je dois à mon film les meilleurs acteurs que je puisse trouver. Point final. »

Sorti en 2009 après une présentation au Festival de Cannes, Inglourious Basterds a rapporté environ 321 millions de dollars au box-office mondial. Christoph Waltz, qui interprète le colonel nazi Hans Landa, a notamment remporté le prix d’interprétation masculine à Cannes, puis l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.

Mélanie Laurent, dont Quentin Tarantino avait initialement décidé de se séparer, aura finalement conservé l’un des rôles les plus marquants de sa carrière internationale. Quant à Isabelle Huppert, son personnage n’apparaîtra jamais dans le montage définitif du film.