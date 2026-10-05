Deux ans après la mort de Michel Blanc, Gérard Jugnot bouleverse Instagram avec un cliché inédit de son ami

Gérard Jugnot rend hommage à son ami Michel Blanc sur Instagram, deux ans après sa mort. Avec une photographie inédite, il ravive le souvenir d'une amitié de longue date, marquée par leur collaboration au sein du Splendid. Jugnot continue d'évoquer l'absence tangible de Blanc, soulignant l'impact de leur relation sur sa vie.

Deux ans après la disparition brutale de Michel Blanc, Gérard Jugnot n’oublie pas celui qui fut son ami pendant plus d’un demi-siècle. Le comédien a publié sur Instagram un cliché inédit de son compère du Splendid, un hommage intime qui ravive le souvenir d’une amitié commencée bien avant Les Bronzés et devenue indissociable de l’histoire du cinéma français.

Michel Blanc est mort à 72 ans dans la nuit du 3 au 4 octobre 2024, après un choc anaphylactique suivi de graves complications cardiaques. Dès l’annonce de sa disparition, Gérard Jugnot avait laissé éclater son émotion avec quelques mots devenus symboliques : « Putain Michel… Qu’est-ce que tu nous as fait… » La disparition brutale de Michel Blanc avait alors provoqué une immense émotion

Un cliché inédit pour marquer les deux ans de sa disparition

Cette fois, Gérard Jugnot a choisi l’image plutôt qu’un long texte. Sur son compte Instagram, il a dévoilé une photographie jusqu’ici inconnue du public montrant Michel Blanc, deux ans après sa mort. Un souvenir personnel sorti de ses archives, loin des photos officielles, des tapis rouges et des images de promotion qui ont accompagné les deux acteurs pendant des décennies.

Le geste prend une dimension particulière compte tenu de l’histoire qui unit les deux hommes. Gérard Jugnot et Michel Blanc se connaissent depuis leur jeunesse. Avec Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazel, Josiane Balasko et Bruno Moynot, ils feront ensuite du Splendid l’une des troupes les plus populaires de France, avant que Les Bronzés, Les Bronzés font du ski ou encore Le Père Noël est une ordure ne deviennent des classiques.

Gérard Jugnot n’a jamais caché le vide laissé par Michel Blanc

Depuis octobre 2024, Gérard Jugnot parle régulièrement de son ami disparu. Derrière les souvenirs et les anecdotes souvent drôles, l’émotion reste très présente. Quelques heures après la mort de Michel Blanc, il avait rappelé qu’ils se connaissaient depuis l’adolescence et que leur histoire commune avait largement dépassé leur carrière au cinéma.

Les membres du Splendid s’étaient ensuite retrouvés pour les obsèques de Michel Blanc à l’église Saint-Eustache à Paris. Gérard Jugnot, Christian Clavier, Josiane Balasko, Thierry Lhermitte et Marie-Anne Chazel avaient accompagné leur ami pour ce dernier adieu, entourés de nombreuses personnalités du cinéma et de centaines d’anonymes.

Le manque demeure. Gérard Jugnot l’a résumé avec une comparaison qu’il utilise désormais pour parler de la troupe : « Le Splendid, c’est comme les pièces d’un puzzle… Et là, il manque une pièce. » Une pièce impossible à remplacer tant Michel Blanc occupait une place singulière dans cette bande née plusieurs décennies auparavant. –

Du Splendid à Jean-Claude Dusse, une carrière qui dépasse largement la comédie

Pour le grand public, Michel Blanc restera éternellement associé à Jean-Claude Dusse et à ses répliques cultes dans Les Bronzés. Mais l’acteur avait très vite cherché à sortir de ce personnage. Il avait d’ailleurs expliqué combien le succès phénoménal de Jean-Claude Dusse avait un temps compliqué sa carrière, certains réalisateurs ne voyant plus en lui que ce personnage.

Michel Blanc avait ensuite imposé un registre beaucoup plus large, comme acteur, scénariste et réalisateur. Marche à l’ombre, Tenue de soirée, Monsieur Hire, Grosse Fatigue, Les Témoins ou L’Exercice de l’État avaient notamment confirmé sa capacité à passer de la comédie au drame. Il racontait lui-même les difficultés rencontrées après le succès de Jean-Claude Dusse.

Des hommages réguliers depuis deux ans

La troupe du Splendid a continué à entretenir sa mémoire. En janvier 2025, Gérard Jugnot et Marie-Anne Chazel avaient participé à un hommage à Michel Blanc lors du Festival de l’Alpe d’Huez. Jugnot y avait retrouvé son humour pour imaginer la réaction de son ami : « Il aurait été touché, même s’il détestait la montagne, le ski, la mer… Il n’aimait que la ville. »

Quelques jours plus tard, les Enfoirés avaient également salué Michel Blanc à Montpellier. Sur scène, une photo de l’acteur était apparue au moment où retentissait la célèbre référence à Jean-Claude Dusse, avant que Gérard Jugnot et la troupe ne prolongent l’hommage.

Deux ans après sa mort, Gérard Jugnot continue donc de faire vivre ces souvenirs. Avec ce cliché inédit publié sur Instagram, le comédien rappelle surtout que derrière les films cultes, les répliques connues par des générations de Français et l’histoire du Splendid se trouvait une amitié commencée bien avant le succès et interrompue brutalement en octobre 2024.