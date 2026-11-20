«À mon âge, c’est de moins en moins supportable» Pierre Arditi, 81 ans, se confie sur sa santé déclinante et ses difficultés à marcher

Pierre Arditi, à 81 ans, partage ses défis liés au vieillissement, évoquant des problèmes de mémoire et des difficultés physiques, notamment après des malaises sur scène. Son épouse, Évelyne Bouix, le soutient au quotidien. Bien qu’inquiet pour sa santé, il poursuit sa carrière théâtrale dans Le Père, un rôle résonnant avec sa réalité.

À 81 ans, Pierre Arditi ne cache plus les difficultés physiques auxquelles il doit faire face. Invité de Nagui dans l’émission Les ailes de géant, diffusée sur France Inter le 29 août dernier, le comédien a livré des confidences particulièrement personnelles sur son vieillissement, ses problèmes de mémoire et ses difficultés à se déplacer. Désormais, il explique avoir régulièrement besoin du bras de son épouse, Évelyne Bouix, pour marcher. Des révélations qui prennent une dimension particulière après ses deux malaises sur scène en 2023.

« Petit à petit, les choses s’effacent » : Pierre Arditi inquiet pour sa santé

Face à Nagui, Pierre Arditi a reconnu vivre difficilement les conséquences du vieillissement. Le comédien, qui fêtera ses 82 ans le 1er décembre, explique sentir progressivement certaines de ses capacités physiques et intellectuelles diminuer.

« À mon âge, c’est de moins en moins supportable », a-t-il confié, évoquant notamment une mémoire qui devient moins performante. L’acteur reconnaît que ses souvenirs restent présents, mais qu’il ne dispose plus exactement des mêmes facultés qu’autrefois.

Ces inquiétudes sont renforcées par son histoire familiale. Son père, le peintre Georges Arditi, a été atteint de la maladie d’Alzheimer. Une expérience douloureuse qui continue de le marquer. Pierre Arditi a d’ailleurs récemment expliqué pourquoi il refusait de passer un test génétique concernant la maladie d’Alzheimer.

Le comédien précise néanmoins ne pas être atteint de cette maladie. Son inquiétude porte avant tout sur la possibilité de perdre progressivement ses capacités, son autonomie et ses repères.

Une rupture du tendon d’Achille et des promenades désormais difficiles

Sur le plan physique, Pierre Arditi décrit également un quotidien devenu plus compliqué. Il explique souffrir des conséquences d’une rupture du tendon d’Achille qui limite ses déplacements et l’empêche notamment de courir normalement.

S’il parvient encore à marcher rapidement, il reconnaît ne plus pouvoir fournir les mêmes efforts qu’auparavant. Le comédien évoque notamment ses promenades au jardin du Luxembourg, à Paris, qu’il doit désormais écourter en raison de ses difficultés physiques.

Pour ces sorties, il peut compter sur son épouse, Évelyne Bouix. « Il faut qu’elle me tienne le bras », a-t-il expliqué à Nagui, avant de préciser qu’il ne pouvait malgré tout marcher trop longtemps.

L’actrice, avec laquelle il partage sa vie depuis près de quarante ans et qu’il a épousée en 2010, occupe ainsi une place essentielle dans son quotidien. Pierre Arditi ne dissimule pas son attachement à celle qui l’accompagne depuis des décennies, dans sa vie personnelle comme dans sa carrière.

Deux malaises sur scène en 2023 avaient déjà inquiété ses proches

Ces confidences rappellent les problèmes de santé rencontrés par Pierre Arditi à l’automne 2023. Le 27 septembre, alors qu’il jouait dans la pièce Lapin, aux côtés de Muriel Robin, au théâtre Édouard VII à Paris, le comédien avait été victime d’un malaise en pleine représentation.

La représentation avait été interrompue et l’acteur hospitalisé pour subir des examens médicaux. Après avoir repris le chemin du théâtre, il avait de nouveau dû interrompre son activité en raison d’une importante fatigue.

Le 8 décembre 2023, Pierre Arditi avait été victime d’un second malaise sur scène, toujours pendant Lapin. Ces deux épisodes avaient particulièrement inquiété son épouse, Évelyne Bouix, qui avait redouté de le voir mettre sa santé en danger en continuant à travailler à un rythme trop soutenu.

L’acteur avait alors reconnu avoir beaucoup sollicité son organisme au fil des années et devoir apprendre à ralentir, sans pour autant envisager d’abandonner définitivement le théâtre.

Malgré ses problèmes de santé, Pierre Arditi continue de jouer dans Le Père

Malgré les difficultés qu’il évoque, Pierre Arditi poursuit sa carrière. Depuis le 24 septembre, il se produit au théâtre Édouard VII, à Paris, dans Le Père, la pièce de Florian Zeller, aux côtés d’Isabelle Carré. Les représentations sont programmées jusqu’au début du mois de janvier 2027.

Dans cette œuvre, il incarne André, un homme vieillissant qui perd progressivement ses repères et éprouve des difficultés à comprendre le monde qui l’entoure. Un rôle particulièrement personnel pour le comédien, marqué par la maladie d’Alzheimer dont a souffert son propre père.

Pierre Arditi continue ainsi de monter sur scène malgré les problèmes physiques qu’il reconnaît rencontrer. En juillet dernier, il avait également été élevé au rang de commandeur de la Légion d’honneur, une distinction récompensant plusieurs décennies de carrière.

À quelques jours de ses 82 ans, le comédien poursuit donc les représentations de Le Père, tout en reconnaissant que les gestes les plus simples du quotidien, comme une promenade avec son épouse, lui demandent désormais davantage d’efforts.