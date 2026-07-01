Danny Glover révèle être atteint d’Alzheimer : l’icône de “L’Arme fatale” face à la maladie

Danny Glover a révélé qu’il vivait avec la maladie d’Alzheimer. L’acteur américain, âgé de 79 ans, a reçu son diagnostic en 2023, après que ses proches ont commencé à observer des changements dans sa mémoire dès 2022. Il aura 80 ans le 22 juillet.

L’annonce met fin à une période de silence autour de son état de santé. Danny Glover a choisi de parler publiquement de la maladie alors qu’il peut encore raconter lui-même ce qu’il traverse. Sa fille Mandisa, très présente à ses côtés, explique que cette prise de parole lui permet de garder le contrôle de son histoire personnelle.

Mémoire, parole, mouvements : les effets sont déjà visibles

La maladie a déjà un impact sur son quotidien. Son élocution, ses mouvements et sa mémoire ont ralenti. Pendant son entretien à Today, Danny Glover apparaît parfois clair, parfois plus hésitant. Sa fille décrit une conscience fluctuante de la maladie : certains moments sont lucides, d’autres moins. L’acteur dit ne pas encore accepter entièrement ce qui lui arrive. Il reconnaît toutefois que l’évolution de la maladie

Une famille autour de lui

Danny Glover vit entouré de ses proches, notamment sa fille Mandisa, son frère Marty et des aidants. Sa famille joue désormais un rôle central dans son quotidien. Danny Glover affirme pouvoir s’appuyer sur eux, et ses proches disent vouloir l’aider à vivre le mieux possible avec la maladie. Mandisa Glover raconte que son père avait auparavant une mémoire extrêmement précise, capable de restituer des souvenirs anciens dans le détail. Les premiers signes inquiétants sont apparus quand certains récits familiaux ont commencé à perdre des morceaux.

Une carrière marquée par le cinéma et l’engagement

Danny Glover reste l’un des visages majeurs du cinéma américain des années 1980 et 1990. Il est mondialement connu pour son rôle de Roger Murtaugh dans la saga L’Arme fatale avec Mel Gibson.

Au-delà de son parcours d’acteur, Glover est également connu pour son engagement politique et social. Il a reçu le prix humanitaire Jean Hersholt de l’Académie des Oscars en 2022 pour son travail militant et caritatif. Il a aussi été ambassadeur de bonne volonté du Programme des Nations unies pour le développement de 1998 à 2004.

Alzheimer, une maladie progressive et irréversible

La maladie d’Alzheimer est la forme la plus fréquente de démence. Elle provoque une détérioration progressive de la mémoire, de la pensée et des capacités à effectuer les activités du quotidien. Aux États-Unis, environ 7,4 millions de personnes âgées de 65 ans et plus vivent avec Alzheimer en 2026. Le risque augmente fortement avec l’âge, et la majorité des personnes touchées ont plus de 75 ans.