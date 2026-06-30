Adriana Karembeu : l’enquête pour soustraction aux obligations parentales classée sans suite, le signalement de son mari tombe à l’eau

L’enquête visant Adriana Karembeu pour soustraction aux obligations parentales a été classée sans suite par le parquet de Paris. La procédure avait été ouverte après un signalement déposé en mars par son mari, Aram-André Ohanian, dans le contexte de leur divorce. Le classement est intervenu le 23 juin, au motif d’« absence d’éléments caractérisés ».

La justice met fin à la procédure visant Adriana Karembeu

Adriana Karembeu n’est plus visée, à ce stade, par l’enquête ouverte pour soustraction aux obligations parentales. Le dossier a été refermé sans poursuites sur ce volet, faute d’éléments permettant de caractériser les accusations formulées contre elle. Ses avocates, Mes Nathalie Tomasini et Maeva Zampori, indiquent qu’aucun élément de preuve ne permettait d’établir les faits reprochés.

Un signalement déposé en pleine procédure de divorce

Le signalement avait été transmis en mars par Aram-André Ohanian, homme d’affaires et mari d’Adriana Karembeu, dont elle est en instance de divorce. Il concernait leur fille mineure et dénonçait notamment l’exposition supposée de l’enfant à des contenus jugés inadaptés. L’enquête ouverte par le parquet de Paris ne portait toutefois que sur la soustraction aux obligations parentales.

Le dossier s’est construit autour d’accusations particulièrement lourdes. Aram-André Ohanian avait mis en cause l’environnement dans lequel évoluait leur fille lorsqu’elle se trouvait auprès de sa mère. Il évoquait notamment des contenus à caractère sexuel présents sur des supports numériques utilisés par l’enfant. Ces accusations n’ont pas conduit à des poursuites contre Adriana Karembeu dans l’enquête désormais classée.

Un conflit familial devenu judiciaire

Les deux époux, séparés depuis plusieurs années, se disputent sur les conditions de vie et de protection de leur fille. Adriana Karembeu a déjà produit des éléments visant à établir qu’elle s’est davantage occupée de l’enfant que son époux. Ses conseils rappellent également que la dénonciation calomnieuse et la diffamation publique peuvent entraîner des sanctions pénales.

Adriana Karembeu contre-attaque

De son côté, Adriana Karembeu a engagé plusieurs procédures contre Aram-André Ohanian, en France, à Monaco et au Maroc. Elle l’accuse notamment de violences, de menaces, de vol de données personnelles, mais aussi de faits liés à l’exposition supposée de leur fille à des contenus inadaptés. Aram-André Ohanian conteste ces accusations.