Légionellose en Savoie : trois morts et 46 contaminations recensées depuis juin

En Savoie, la recrudescence de légionellose fait état de trois décès et 46 cas confirmés depuis juin. La majorité des malades, principalement hospitalisés pour troubles respiratoires, résident dans le bassin chambérien, où des investigations pour déterminer l'origine de l'épidémie se poursuivent à travers des prélèvements dans des réseaux d'eau.

Le bilan de la recrudescence de légionellose en Savoie continue de s’alourdir. Entre le 1er juin et le 14 août, 46 cas ont été signalés aux autorités sanitaires, soit cinq de plus que lors du précédent bilan. Parmi les personnes contaminées, 39 résident dans le département et sept autres y ont séjourné au cours de la période concernée.

Les malades sont âgés de 26 à 91 ans et 44 d’entre eux ont dû être hospitalisés en raison de troubles respiratoires. La majorité des patients sont désormais guéris et ont regagné leur domicile. Trois personnes âgées de plus de 80 ans sont toutefois décédées. Deux de ces morts sont liées à la contamination d’un réseau d’eau privé.

Le bassin chambérien sous surveillance

Les investigations se concentrent sur l’ouest de la Savoie et plus particulièrement autour du bassin chambérien. Trente des 46 personnes contaminées habitent ce secteur ou l’ont fréquenté. Une trentaine de prélèvements ont été effectués dans des réseaux d’eau d’immeubles collectifs, des tours aéroréfrigérantes, des restaurants et des supermarchés afin de rechercher une éventuelle source commune.

La légionellose est une infection pulmonaire provoquée par des bactéries présentes dans certains réseaux d’eau. La contamination survient principalement par l’inhalation de fines gouttelettes contaminées produites par des douches, des bains à remous ou des équipements diffusant des aérosols. La transmission entre personnes reste exceptionnelle. Les autorités poursuivent leurs analyses pour identifier l’origine des autres cas et empêcher de nouvelles contaminations.