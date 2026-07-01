Victor Willis, chanteur principal et membre fondateur des Village People, est mort le 30 juin à l’âge de 74 ans, des suites d’une maladie décrite comme brève et agressive. L’artiste était l’un des visages les plus reconnaissables du groupe, notamment grâce à son costume de policier, devenu l’une des signatures visuelles de la formation disco.

Victor Willis était la voix centrale du groupe. Il a participé à certains des plus grands succès du groupe, dont Y.M.C.A., Macho Man, In the Navy et Go West, des titres devenus incontournables dans la culture populaire internationale.

Le “policier” devenu icône mondiale

Au sein de Village People, chaque membre incarnait un archétype immédiatement identifiable. Victor Willis a marqué les esprits en apparaissant notamment sous les traits du policier, mais aussi parfois de l’officier de marine. Cette image, associée à sa voix puissante et à la théâtralité du groupe, a largement contribué à faire de Village People un phénomène musical et visuel de la fin des années 1970.

Un parcours entre succès, départs et retour

Né au Texas en 1951, Victor Willis s’est d’abord formé au chant dans un environnement gospel avant de se tourner vers la scène et la musique. Il a rejoint le projet Village People dans les années 1970, porté par l’essor du disco. Après avoir quitté le groupe au début des années 1980, il a connu plusieurs périodes de retrait avant de revenir sur le devant de la scène.

Un mythe de la pop culture

Avec Village People, Victor Willis a contribué à créer des chansons qui ont dépassé leur époque. Y.M.C.A. reste l’un des titres festifs les plus connus au monde, régulièrement repris dans les stades, les soirées, les rassemblements populaires et les événements publics. Sa disparition marque la perte d’une voix du disco et d’un personnage devenu indissociable de l’imaginaire musical des années 1970.