Pirates des Caraïbes 6: Johnny Depp prêt à redevenir Jack Sparrow, mais il pose une condition à Disney

Johnny Depp manifeste un intérêt pour reprendre son rôle de Jack Sparrow dans le sixième opus de Pirates des Caraïbes, à condition que le scénario offre une meilleure conclusion à la saga. Malgré des tensions passées avec Disney suite à ses démêlés judiciaires, il souligne sa confiance en Jerry Bruckheimer, le producteur historique.

Johnny Depp a ouvert la porte à son retour dans Pirates des Caraïbes. Neuf ans après sa dernière apparition dans le rôle du capitaine Jack Sparrow, l’acteur américain de 63 ans s’est déclaré disposé à reprendre son personnage dans un sixième film. Mais il a posé une condition : que cette nouvelle aventure permette d’offrir une meilleure conclusion à la saga. Il a également réaffirmé sa confiance absolue envers Jerry Bruckheimer, producteur historique de la franchise, malgré ses différends passés avec Disney.

Johnny Depp veut offrir une meilleure fin à Jack Sparrow

Interrogé à l’occasion de la promotion de son nouveau film, Johnny Depp a expliqué ce qui pourrait le convaincre de reprendre le costume du célèbre pirate : « Si les choses sont exactement comme elles doivent être pour conclure la franchise Pirates des Caraïbes, la seule chose que je souhaite vraiment, sincèrement, c’est leur offrir une meilleure fin. »

L’acteur a ensuite évoqué sa relation avec Jerry Bruckheimer, producteur des cinq précédents films, avec lequel il entretient une amitié de longue date : « Je travaillerais avec Jerry Bruckheimer dès demain, sur n’importe quoi. Peu importe le projet. Si c’est Jerry, je lui fais confiance. Nous avons une profonde amitié. »

Ces déclarations marquent un changement de position de Johnny Depp, qui avait publiquement exprimé son refus de retravailler avec Disney après son éviction de la franchise.

Son conflit avec Disney après l’affaire Amber Heard

Johnny Depp avait incarné Jack Sparrow pour la première fois en 2003 dans Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl. Le personnage, avec sa démarche désarticulée, son humour et ses répliques devenues cultes, lui avait valu une nomination à l’Oscar du meilleur acteur.

Il avait ensuite repris ce rôle dans quatre autres films, jusqu’à Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar, sorti en 2017.

Mais ses démêlés judiciaires avec son ancienne épouse Amber Heard avaient profondément bouleversé sa carrière. Lors de leur procès en diffamation, en 2022, Johnny Depp avait affirmé que Disney avait renoncé à poursuivre sa collaboration avec lui après les accusations de violences conjugales formulées à son encontre.

À la barre, l’acteur avait assuré qu’il ne souhaitait plus travailler avec le studio, même en échange d’une rémunération considérable. Le procès américain s’était conclu par un verdict principalement favorable à Johnny Depp, tout en reconnaissant également un cas de diffamation envers Amber Heard.

Depuis, l’acteur est revenu à plusieurs reprises sur les conséquences de cette affaire sur sa carrière. En juin 2025, Johnny Depp avait notamment réglé ses comptes avec Hollywood, affirmant avoir été puni pour sa gentillesse.

Jerry Bruckheimer négocie déjà le retour de Johnny Depp

Le producteur Jerry Bruckheimer, aujourd’hui âgé de 83 ans, n’a jamais caché son souhait de retrouver Johnny Depp. En août 2025, il avait confirmé que des discussions étaient engagées avec l’acteur pour envisager son retour dans la franchise : « Nous discutons avec Johnny. Nous travaillons sur un scénario. Espérons que nous parviendrons à concrétiser ce projet. »

Le producteur avait également expliqué que le retour de Johnny Depp dépendrait essentiellement de la qualité du scénario : « S’il aime la façon dont son rôle est écrit, je pense qu’il le fera. Tout dépend de ce qui est sur le papier. »

Le développement du sixième film a connu plusieurs changements. Le scénariste Jeff Nathanson, déjà associé au cinquième volet, a notamment travaillé sur une nouvelle version de l’histoire. Ted Elliott, qui avait participé à l’écriture des premiers épisodes, a également été associé au projet.

Disney a parallèlement envisagé une nouvelle aventure centrée sur un personnage féminin incarné par Margot Robbie. Cette possibilité a longtemps coexisté avec celle d’un sixième film réunissant certains acteurs historiques. La place exacte de Jack Sparrow dans le prochain long-métrage reste toutefois à déterminer.

Une franchise à 4,5 milliards de dollars qui attend son sixième film

Depuis la sortie de La Malédiction du Black Pearl en 2003, les cinq films de Pirates des Caraïbes ont rapporté environ 4,5 milliards de dollars au box-office mondial. Deux épisodes ont même dépassé le milliard de dollars de recettes : Le Secret du coffre maudit en 2006 et La Fontaine de Jouvence en 2011.

Le dernier volet, La Vengeance de Salazar, avait généré près de 800 millions de dollars de recettes mondiales en 2017, malgré un accueil critique nettement moins favorable que celui des premiers films.

D’autres acteurs historiques ont également évoqué l’avenir de la franchise. Orlando Bloom, interprète de Will Turner, s’est montré favorable à l’idée de réunir les anciens personnages. Keira Knightley, qui incarnait Elizabeth Swann, a en revanche indiqué qu’elle ne souhaitait plus reprendre son rôle.

Johnny Depp poursuit de son côté son retour dans les productions hollywoodiennes avec Ebenezer: A Christmas Carol, adaptation du Chant de Noël de Charles Dickens réalisée par Ti West.

Pour Pirates des Caraïbes 6, aucun accord définitif avec Johnny Depp n’a encore été annoncé. Disney n’a communiqué ni date de tournage, ni date de sortie, ni distribution officielle. Le scénario reste en développement, neuf ans après la sortie du cinquième film.