«Ducobu et le fantôme de Saint-Potache»: Élie Semoun réussit ses adieux à la saga, avec un sixième film drôle, généreux et taillé pour toute la famille

Élie Semoun clôt sa saga Ducobu avec un sixième film, "Ducobu et le fantôme de Saint-Potache", fusionnant humour et ambiance d'Halloween. En préservant l'ADN de la franchise, il introduit de nouveaux personnages tout en conservant l'attrait familial. Ce dernier opus se démarque par des gags ingénieux et un rythme soutenu, idéal pour les enfants.

Ducobu reprend le chemin des salles obscures ce mercredi avec Ducobu et le fantôme de Saint-Potache, sixième aventure cinématographique du célèbre cancre. Pour son dernier passage derrière la caméra dans l’univers de Saint-Potache, Élie Semoun a choisi de bousculer la formule en plongeant ses personnages dans une véritable comédie d’Halloween. Un pari réussi : le film conserve tout ce qui fait l’identité de Ducobu, tout en apportant suffisamment de nouveautés pour éviter l’impression de déjà-vu.

Le résultat est une comédie familiale rythmée, généreuse et accessible aux plus jeunes, dans laquelle Élie Semoun assume pleinement le plaisir du divertissement. Après plus de 6 millions d’entrées cumulées pour les cinq premiers films, la saga montre qu’elle a encore de solides arguments pour séduire son public.

Halloween s’invite à Saint-Potache

Cette fois, l’école laisse une partie de la place à une maison pour le moins inquiétante. Le professeur Latouche et Mademoiselle Rateau emménagent dans une demeure hantée par Anatole, présenté comme le plus grand cancre de toute l’histoire de Saint-Potache. L’arrivée de ce fantôme particulièrement farceur va évidemment bouleverser le quotidien de Ducobu, Léonie, de leurs parents et de Kitrish.

Maison hantée, citrouilles, apparitions et phénomènes étranges permettent à Élie Semoun de renouveler visuellement la franchise sans abandonner son ADN. Les gags restent nombreux, les personnages familiers sont toujours là et le film avance à un rythme soutenu. L’ambiance d’Halloween apporte surtout un terrain de jeu supplémentaire à l’univers volontairement décalé de Ducobu.

Élie Semoun soigne son dernier Ducobu

Élie Semoun connaît désormais parfaitement cet univers. Après Ducobu 3 en 2020, Ducobu Président ! en 2022 et Ducobu passe au vert ! en 2024, il signe ici sa quatrième réalisation dans la franchise et a annoncé qu’elle serait sa dernière.

Pour ces adieux, le réalisateur ne cherche pas à transformer Ducobu en autre chose que ce qu’il est : une grande comédie populaire destinée d’abord aux familles. Il soigne les situations comiques, multiplie les personnages et exploite pleinement le registre fantastique offert par l’histoire. L’ensemble fonctionne d’autant mieux que le film ne traîne pas : en 1h30, les péripéties s’enchaînent avec une efficacité qui convient parfaitement au jeune public.

Élie Semoun retrouve évidemment son professeur Latouche, tandis qu’Émilie Caen reprend le rôle de Mademoiselle Rateau. Frédérique Bel et Loïc Legendre sont également de retour, et Gérard Jugnot apporte sa présence à ce nouvel épisode.

Une nouvelle génération, avec Gustavia Harfouch

Ce sixième film repose également sur une nouvelle génération de jeunes comédiens. Charlie Garnier Naslin endosse le costume jaune et noir de Ducobu, tandis qu’Antoinette Rougier interprète Léonie et Yasmine Malek joue Carine.

Parmi ces nouveaux visages figure également Gustavia Harfouch, qui effectue avec ce film ses premiers pas sur grand écran. La jeune comédienne trouve naturellement sa place au milieu de cette distribution et participe au renouvellement voulu par Élie Semoun pour son dernier volet. Une première expérience au cinéma au sein d’une franchise particulièrement populaire auprès des enfants, et une jeune interprète qu’il sera intéressant de suivre après Ducobu.

Sa présence dans le film avait d’ailleurs été mise en avant dès cet été, lors de la présentation de l’affiche et des nouveaux jeunes comédiens de ⁠Ducobu et le fantôme de Saint-Potache⁠.

Gustavia Harfouch, au premier plan, incarne la nouvelle génération

Une projection privée qui avait déjà conquis les enfants

Quelques jours avant la sortie, le film avait déjà passé avec succès un test particulièrement révélateur : celui des enfants. Lors d’une projection privée organisée à Neuilly-sur-Seine⁠, à laquelle assistaient notamment des camarades de Gustavia Harfouch, les rires avaient accompagné une grande partie de la séance.

Élie Semoun avait lui-même créé la surprise en venant présenter son film aux jeunes spectateurs. Une rencontre qui résumait assez bien l’esprit de cette saga : un cinéma familial sans prétention, construit autour du rire et pensé avant tout pour les enfants, sans oublier les parents qui les accompagnent.

Des «adieux» réussis pour Élie Semoun

Depuis L’Élève Ducobu en 2011, le bonnet d’âne le plus célèbre du cinéma français a largement dépassé le cadre de la bande dessinée créée par Zidrou et Godi. Les cinq premiers films ont cumulé plus de 6 millions d’entrées en France et installé le personnage parmi les franchises familiales françaises les plus identifiables.

Ducobu et le fantôme de Saint-Potache réussit à conserver cette identité tout en lui offrant un décor inédit. Élie Semoun quitte donc la réalisation de la saga sur un épisode vivant, drôle et visuellement plus ambitieux, porté à la fois par les personnages historiques et par une nouvelle génération de comédiens.

Pour les familles qui cherchent une comédie à partager avec les enfants à l’approche d’Halloween, ce nouveau Ducobu remplit parfaitement son contrat. Saint-Potache peut être hantée : son plus célèbre cancre, lui, est toujours bien vivant.