VIDÉO – «La jeunesse emm*rde le FN» Camille Cottin et Vincent Lindon soutiennent les lycéens mobilisés: «Nous sommes de tout cœur avec eux»

«La jeunesse emm*rde le FN» Camille Cottin et Vincent Lindon soutiennent les lycéens mobilisés: «Nous sommes de tout cœur avec eux»

Camille Cottin et Vincent Lindon apportent leur soutien aux lycéens en lutte pour leurs droits, saluant leur mobilisation lors d'une projection de *Les Misérables*. Les acteurs soulignent l'importance des slogans hostiles au Rassemblement national, tandis que les manifestations, marquées par des violences et des blocages, soulèvent des revendications éducatives et politiques.

Camille Cottin et Vincent Lindon ont affiché publiquement leur soutien aux lycéens qui manifestent depuis plusieurs semaines en France. À l’occasion d’un échange avec le public après une projection du film Les Misérables, les deux acteurs ont salué la mobilisation des jeunes, et notamment les slogans hostiles au Front national. Une prise de position politique remarquée alors que le film, coproduit par StudioCanal, filiale du groupe Canal+ dont le groupe Bolloré est un actionnaire important, doit sortir au cinéma le 14 octobre.

Camille Cottin émue par les lycéens qui crient «La jeunesse emmerde le Front national»

La scène a été diffusée sur les réseaux sociaux mercredi 7 octobre. Alors que la France connaît une importante mobilisation lycéenne, Camille Cottin et Vincent Lindon ont profité d’une rencontre avec des spectateurs pour exprimer leur solidarité avec les manifestants.

Camille Cottin, qui incarne Madame Thénardier dans la nouvelle adaptation du roman de Victor Hugo, a notamment salué la présence de jeunes issus de milieux favorisés dans les manifestations. «Je pense que c’est très important ce qui se passe», a-t-elle déclaré, avant de revenir sur un slogan entendu dans les cortèges.

«Il y avait même des lycées des quartiers plus préservés qui criaient: “La jeunesse emmerde le Front national!”», a expliqué l’actrice, visiblement touchée par cette mobilisation.

Cette formule, popularisée par le groupe punk Bérurier Noir dans les années 1980, est régulièrement reprise dans les manifestations politiques et les rassemblements opposés à l’extrême droite. Elle fait historiquement référence au Front national, devenu Rassemblement national en 2018. L’actrice a ensuite adressé un message de soutien aux manifestants: «Nous sommes de tout cœur avec ces lycéens et on espère que ça va aboutir.»

Vincent Lindon applaudi après avoir affirmé: «Tout est politique!»

Vincent Lindon, qui interprète Jean Valjean dans Les Misérables, a lui aussi pris position devant les spectateurs. L’acteur a expliqué qu’il lui semblait nécessaire d’évoquer le mouvement lycéen à l’occasion de cette rencontre consacrée au cinéma.

«Ça m’aurait dérangé de repartir d’ici et qu’on n’en parle pas. Je pense que tout est politique.», a-t-il déclaré sous les applaudissements du public. Les propos des deux comédiens figurent dans une vidéo comportant plusieurs coupures. Il n’est donc pas possible de reconstituer l’intégralité de leurs échanges à partir des seuls extraits diffusés.

Des manifestations marquées par des blocages et des violences

Depuis plusieurs semaines, des lycéens multiplient les manifestations et les blocages d’établissements pour dénoncer notamment le manque de moyens dans l’Éducation nationale, les absences de professeurs non remplacés, l’état de certains bâtiments scolaires et les inégalités liées à Parcoursup.

Le mouvement a également pris une dimension politique, avec des slogans hostiles au Rassemblement national, des revendications antifascistes et des appels à une mobilisation plus large de la jeunesse. Des élèves d’établissements favorisés ont rejoint certains cortèges, aux côtés de lycéens issus de quartiers populaires.

Les mobilisations ont aussi été marquées par des incidents et des violences dans plusieurs villes, notamment des dégradations, des affrontements avec les forces de l’ordre et des interpellations. Un proviseur a notamment été aspergé d’essence à La Ciotat, tandis que plusieurs adolescents ont été grièvement blessés lors de manifestations. Dans les extraits diffusés, Camille Cottin et Vincent Lindon expriment leur solidarité avec les lycéens mobilisés, sans évoquer directement les violences ayant accompagné certains rassemblements.

Les Misérables, un film qui fait écho aux manifestations actuelles

Camille Cottin a également raconté une expérience vécue lors de son passage au journal de 20 heures de TF1, où elle était invitée avec Benjamin Lavernhe pour présenter le film.

L’actrice a expliqué avoir découvert des images des blocages lycéens juste avant la diffusion d’un extrait des Misérables montrant les barricades de l’insurrection parisienne de 1832. «Il y avait la scène des barricades dans l’extrait du film, c’était assez troublant», a-t-elle raconté.

Réalisé par Fred Cavayé, le long-métrage adapte le célèbre roman de Victor Hugo, publié en 1862. Vincent Lindon incarne Jean Valjean, Tahar Rahim joue l’inspecteur Javert, Noémie Merlant interprète Fantine, tandis que Camille Cottin et Benjamin Lavernhe campent les Thénardier. Vassili Schneider et Megan Northam complètent notamment la distribution dans les rôles de Marius et Cosette.

Cette nouvelle version, dont la distribution prestigieuse avait été annoncée dès 2025⁠, sortira dans les salles françaises le mercredi 14 octobre.

Un film coproduit par StudioCanal, filiale d’un groupe dont Bolloré est actionnaire

Autre particularité de cette prise de position politique: Les Misérables bénéficie de la participation de StudioCanal, filiale du groupe Canal+, dont le groupe Bolloré est l’un des principaux actionnaires. Le film est produit par Eskwad et Curiosa Films, en coproduction notamment avec StudioCanal et TF1 Films Production, avec le soutien de Canal+ et Netflix. StudioCanal assure également la distribution du long-métrage.

La présence de StudioCanal parmi les coproducteurs établit donc un lien financier entre le film et le groupe Canal+, dans lequel Vincent Bolloré détient une influence importante par l’intermédiaire du groupe familial. Il serait toutefois inexact de présenter Les Misérables comme une production personnelle de Vincent Bolloré. C’est donc pendant la promotion d’un film auquel participe un groupe audiovisuel lié à la famille Bolloré que Camille Cottin et Vincent Lindon ont choisi de soutenir publiquement les lycéens mobilisés et de saluer un slogan historiquement dirigé contre le Front national.