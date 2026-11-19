Gérard Depardieu visé par une nouvelle plainte pour viol en réunion, Michel Houellebecq accusé de complicité

Gérard Depardieu fait l'objet d'une nouvelle plainte pour viol en réunion, avec Michel Houellebecq accusé de complicité. Cette affaire survient peu après que Depardieu ait accepté sa condamnation pour agressions sexuelles. Les deux hommes, ayant des relations anciennes, bénéficient de la présomption d'innocence face à ces accusations.

Gérard Depardieu et Michel Houellebecq se retrouvent au cœur d’une nouvelle affaire judiciaire. L’acteur de 77 ans est visé par une plainte pour viol en réunion, tandis que l’écrivain est accusé de complicité, selon Mediapart. Cette nouvelle accusation apparaît trois jours seulement après que Gérard Depardieu a officiellement renoncé à faire appel de sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis pour agressions sexuelles sur deux femmes.

Une plainte pour viol en réunion visant Gérard Depardieu et Michel Houellebecq

La nouvelle affaire met en cause deux personnalités françaises qui se connaissent de longue date. Gérard Depardieu est visé par une plainte pour viol en réunion et Michel Houellebecq pour complicité, d’après les informations publiées ce jeudi. Les circonstances précises des faits dénoncés, leur date et l’identité de la personne plaignante ne sont pas détaillées dans les premiers éléments disponibles.

À ce stade, le dépôt d’une plainte ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité. Aucune mise en examen des deux hommes dans cette nouvelle affaire n’est établie par les informations disponibles. Gérard Depardieu et Michel Houellebecq bénéficient de la présomption d’innocence concernant ces accusations.

Trois jours plus tôt, Gérard Depardieu acceptait sa condamnation pour agressions sexuelles

Cette nouvelle accusation est rendue publique alors que Gérard Depardieu vient de renoncer à son procès en appel⁠. Ce lundi, l’acteur a officiellement accepté sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis prononcée en mai 2025 pour des agressions sexuelles commises sur deux femmes pendant le tournage du film Les Volets verts, réalisé par Jean Becker en 2021.

Cette décision rend sa condamnation définitive. Après avoir longtemps contesté les faits, le comédien a fait transmettre une déclaration dans laquelle il reconnaît la décision de justice et présente des excuses aux victimes. « Je me suis longtemps caché derrière la provocation et la grivoiserie », a-t-il notamment déclaré, avant d’exprimer ses regrets.

Des images d’attouchements sur le tournage de Turf dévoilées quelques jours auparavant

Le 12 novembre, de nouvelles images mettant en cause Gérard Depardieu avaient déjà été rendues publiques⁠. Filmées en 2011 sur le plateau de Turf, de Fabien Onteniente, elles montrent l’acteur touchant à plusieurs reprises les fesses et l’entrejambe d’une figurante pendant une prise.

Sur ces images, la jeune femme tente de repousser les gestes du comédien. Leur diffusion avait relancé les accusations concernant son comportement sur les plateaux de tournage, quelques jours avant la date prévue pour l’ouverture de son procès en appel dans l’affaire des Volets verts.

Gérard Depardieu reste par ailleurs poursuivi dans une autre procédure pour des accusations de viols et d’agressions sexuelles formulées par la comédienne Charlotte Arnould, concernant des faits présumés commis en août 2018. L’acteur conteste ces accusations. La cour d’appel de Paris doit se prononcer le 26 novembre sur son recours contre son renvoi devant une cour criminelle départementale.

Michel Houellebecq, déjà mis en examen dans une autre affaire

De son côté, Michel Houellebecq, 70 ans, fait également face à une procédure judiciaire distincte. Le 10 novembre, l’auteur des Particules élémentaires et de Soumission a été mis en examen à Nanterre pour complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence.

Cette procédure concerne des propos tenus à l’égard des musulmans lors d’un entretien accordé à Michel Onfray, publié en novembre 2022 dans la revue Front populaire. L’Union des mosquées de France et le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples avaient maintenu leurs plaintes après cette publication.

L’écrivain conteste toute incitation à la haine ou à la discrimination. Ses avocats ont dénoncé une judiciarisation des débats intellectuels. Cette affaire est indépendante de la nouvelle plainte pour complicité de viol en réunion évoquée ce jeudi.

Depardieu et Houellebecq avaient partagé l’affiche de Thalasso

Gérard Depardieu et Michel Houellebecq s’étaient notamment retrouvés à l’écran en 2019 dans Thalasso, un film de Guillaume Nicloux. Les deux hommes y interprétaient leur propre rôle dans une comédie construite autour de leur rencontre dans un établissement de thalassothérapie.

Les deux personnalités avaient également participé à The Kidnapping of Michel Houellebecq, un projet cinématographique du même réalisateur, chacune développant au fil des années une image publique volontiers provocatrice.