Gérard Depardieu: «J’ai eu peur qu’il mette fin à ses jours», son ex-femme Élisabeth brise le silence sur RTL

Élisabeth Depardieu s'exprime sur RTL, évoquant sa peur pour la vie de son ex-mari Gérard Depardieu, condamné pour agressions sexuelles. Elle défend son ancien époux, affirmant n'avoir jamais connu l'homme décrit par ses accusatrices, tout en reconnaissant sa complexité et ses comportements problématiques.

Élisabeth Depardieu est sortie du silence ce mercredi matin sur RTL. Invitée de Marc-Olivier Fogiel, l’ancienne épouse de Gérard Depardieu a livré un témoignage particulièrement intime sur l’acteur, dont la condamnation pour agressions sexuelles est désormais définitive. Elle a notamment révélé avoir redouté qu’il mette fin à ses jours face à ses déboires judiciaires et à l’effondrement de son image publique. Malgré les accusations visant le comédien, elle continue de le défendre et affirme n’avoir jamais connu l’homme décrit par ses accusatrices.

« J’ai eu la crainte qu’il ne mette un terme à sa vie »

C’est l’une des confidences les plus fortes de cet entretien. Interrogée sur l’état psychologique de Gérard Depardieu, Élisabeth Depardieu, 85 ans, a reconnu avoir craint le pire pour celui dont elle a partagé la vie pendant vingt-huit ans. « J’avais plutôt craint qu’il ne mette un terme à sa vie », a-t-elle confié à Marc-Olivier Fogiel.

L’ancienne épouse de l’acteur a décrit la souffrance qu’elle a éprouvée en voyant celui qu’elle a aimé confronté à une succession d’accusations et de procédures judiciaires. « C’est une souffrance très intime qui s’adresse à quelqu’un en qui j’ai eu une confiance terrible et qui ne m’a jamais trahie. Il m’a toujours tout dit », a-t-elle expliqué.

Pour elle, Gérard Depardieu a également été profondément marqué par une célébrité devenue envahissante. Elle décrit un homme « explosé dans la gloire, explosé et exposé », dont la vie privée a longtemps été bouleversée par une notoriété hors norme.

« L’homme que j’ai connu n’avait pas besoin de violer pour aimer »

Élisabeth Depardieu a également pris position sur les accusations de violences sexuelles visant son ancien mari. Alors que Gérard Depardieu doit encore faire face à une procédure judiciaire concernant les accusations de viols et d’agressions sexuelles formulées par la comédienne Charlotte Arnould, elle a exprimé ses doutes sur les faits dénoncés.

« Ce n’est pas possible. L’homme que j’ai connu, il n’avait pas besoin de violer pour aimer », a-t-elle déclaré, affirmant avoir « les plus gros doutes » concernant les accusations de la jeune femme.

Interrogée sur l’image d’un homme qui aurait considéré les femmes comme des proies, Élisabeth Depardieu a également rejeté cette description. « Moi, je ne l’ai pas connu comme ça. Ce n’étaient pas des proies », a-t-elle assuré, évoquant au contraire un homme « d’une générosité folle ».

Ces déclarations expriment sa conviction personnelle et ne remettent pas en cause la condamnation définitive de Gérard Depardieu pour agressions sexuelles, ni la procédure distincte concernant Charlotte Arnould.

« Ce n’est pas un homme raisonnable. Il a une part de folie en lui »

Élisabeth Depardieu ne nie pas pour autant le tempérament excessif de son ancien mari. Elle reconnaît avoir vécu avec un homme difficile à raisonner, dont elle avait accepté les comportements et les contradictions.

« Ce n’est pas un homme raisonnable. Il a une part de folie en lui, je lui ai laissé », a-t-elle expliqué. Elle a également précisé n’avoir jamais souhaité se poser en juge de sa conduite : « Vous savez, je ne suis pas directeur de conscience. »

Interrogée sur sa tolérance envers le comédien, elle a répondu : « Je crois que l’amour est tolérant », avant de rappeler qu’elle avait personnellement connu un homme qu’elle considérait comme irréprochable dans leur relation.

Elle affirme notamment n’avoir jamais assisté aux gestes qui lui sont reprochés : « Je ne l’ai jamais vu faire des gestes déplacés. Jamais. »

Condamné à 18 mois de prison avec sursis, Gérard Depardieu renonce à son appel

Ces déclarations arrivent deux jours après une décision judiciaire importante. Gérard Depardieu a renoncé à son procès en appel, qui devait s’ouvrir ce lundi devant la cour d’appel de Paris. Ce désistement rend définitive sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis pour des agressions sexuelles commises en 2021 sur deux femmes lors du tournage du film Les Volets verts.

Dans un communiqué intitulé J’entends, le comédien a présenté des excuses aux personnes ayant pu souffrir de ses comportements. Il a reconnu que certains gestes et propos tenus sur des tournages avaient pu avoir des conséquences, tout en affirmant ne pas avoir voulu blesser.

Ses excuses n’ont toutefois pas convaincu les deux victimes. L’une d’elles, Sarah, a notamment déclaré : « Je ne les accepte pas du tout. Je n’y crois pas du tout. Pour moi, c’est une stratégie. » Les deux femmes ont également regretté l’absence de l’acteur à l’audience prévue pour son procès en appel.

Élisabeth Depardieu porte un regard différent sur cette décision. « Il a bien fait. Je pense qu’il a envie de laisser une trace, une belle trace », a-t-elle affirmé, estimant que son ancien mari avait eu raison de renoncer à une nouvelle confrontation judiciaire.

« Je continue d’aimer cet homme pour ce qu’il est »

Malgré leur séparation et les affaires judiciaires qui entourent Gérard Depardieu, Élisabeth Depardieu revendique toujours son attachement au père de ses deux enfants, Guillaume, décédé en 2008, et Julie Depardieu.

« Je continue d’aimer cet homme pour ce qu’il est, pour cette folie qu’il a en lui », a-t-elle déclaré. Elle a également expliqué combien la dégradation de son image publique l’avait affectée : « Ça m’a fait du mal parce que je ne pense pas comme eux. »

Concernant les excuses publiques du comédien, elle estime qu’elles sont sincères, tout en reconnaissant que les comportements désormais évoqués par l’acteur avaient bien une portée problématique : « Je pense qu’il est sincère en disant ça. Mais quand il les faisait, ces gestes déplacés, il était aussi sincère. »

Si sa condamnation pour agressions sexuelles est désormais définitive, les ennuis judiciaires de Gérard Depardieu ne sont pas terminés. La justice doit encore statuer sur son recours contre son renvoi devant la cour criminelle dans le dossier Charlotte Arnould, dont il conteste les accusations.